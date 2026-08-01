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Emblem Vault 目前實時價格為 0.004226 TWD。EMBLEM 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 EMBLEM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Emblem Vault 目前實時價格為 0.004226 TWD。EMBLEM 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 EMBLEM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Emblem Vault 圖標

Emblem Vault實時價格 (EMBLEM)

1 EMBLEM 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.13518974
NT$0.13518974NT$0.13518974
-0.09%1D
TWD
Emblem Vault (EMBLEM) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:14:27 (UTC+8)

Emblem Vault 今日價格

Emblem Vault (EMBLEM) 今日實時價格為 NT$ 0.004226，過去 24 小時內變化了 0.09%。目前 EMBLEM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004226 每 EMBLEM。

Emblem Vault 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- EMBLEM。過去 24 小時內，EMBLEM 的交易價格在 NT$ 0.004217（低點）和 NT$ 0.004283（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，EMBLEM 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 +0.02%。過去一天，總交易量達到 NT$ 79.75K

Emblem Vault（EMBLEM）市場資訊

--
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NT$ 79.75K
NT$ 79.75KNT$ 79.75K

NT$ 4.23M
NT$ 4.23MNT$ 4.23M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Emblem Vault 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 79.75K。EMBLEM 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.23M

Emblem Vault 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.004217
NT$ 0.004217NT$ 0.004217
24H最低價
NT$ 0.004283
NT$ 0.004283NT$ 0.004283
24H最高價

NT$ 0.004217
NT$ 0.004217NT$ 0.004217

NT$ 0.004283
NT$ 0.004283NT$ 0.004283

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-0.10%

-0.09%

+0.02%

+0.02%

Emblem Vault（EMBLEM）價格歷史 TWD

跟蹤 Emblem Vault 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00012178-0.09%
30天NT$ +0.000025+0.59%
60天NT$ -0.000638-13.12%
90天NT$ +0.000764+22.06%
Emblem Vault 今日價格變化

今天，EMBLEM 記錄了 NT$ -0.00012178 (-0.09%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Emblem Vault 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.000025 (+0.59%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Emblem Vault 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，EMBLEM 的變化為 NT$ -0.000638 (-13.12%)，從而更廣泛地了解其表現。

Emblem Vault 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.000764 (+22.06%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Emblem Vault（EMBLEM）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Emblem Vault 價格歷史頁面

Emblem Vault 的價格預測

Emblem Vault（EMBLEM）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，EMBLEM 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Emblem Vault (EMBLEM) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Emblem Vault 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Emblem Vault 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Emblem Vault 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 EMBLEM 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Emblem Vault

準備好開始使用 Emblem Vault 了嗎？在 MEXC 購買 EMBLEM 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Emblem Vault 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Emblem Vault (EMBLEM) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Emblem Vault 將立即存入您的錢包。
Emblem Vault (EMBLEM) 購買教程

Emblem Vault 能做什麼？

擁有 Emblem Vault 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Emblem Vault (EMBLEM) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Emblem Vault (EMBLEM)

建立加密貨幣應用程序，並透過自然語言進行鏈上交易。

Emblem Vault資源

要更深入地瞭解 Emblem Vault，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Emblem Vault網站
區塊查詢

類別 :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

人們還問：關於Emblem Vault的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:14:27 (UTC+8)

Emblem Vault（EMBLEM）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Emblem Vault 的更多資訊

EMBLEMUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 EMBLEM。在 MEXC 上探索 EMBLEMUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Emblem Vault (EMBLEM) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Emblem Vault 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
EMBLEM/USDT
NT$0.13522173
NT$0.13522173NT$0.13522173
-0.18%
18.82M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

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比特幣

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SOL
以太幣

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最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5630388
NT$2.5630388NT$2.5630388

+321.68%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.175945
NT$0.175945NT$0.175945

+10.61%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.457457
NT$0.457457NT$0.457457

-7.80%

up

up

UPROBINHOOD

NT$11.081336
NT$11.081336NT$11.081336

+13.20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.0189407
NT$9.0189407NT$9.0189407

-1.18%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5630388
NT$2.5630388NT$2.5630388

+321.68%

Isekai Blade

Isekai Blade

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NT$0.03214995
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+67.50%

Talus

Talus

US

NT$0.5268753
NT$0.5268753NT$0.5268753

+16.72%

Cap

Cap

CAP

NT$2.0163297
NT$2.0163297NT$2.0163297

+5.26%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.1744121
NT$9.1744121NT$9.1744121

+3.44%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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EMBLEM
TWD
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