Emblem Vault 今日價格

Emblem Vault (EMBLEM) 今日實時價格為 NT$ 0.004226，過去 24 小時內變化了 0.09%。目前 EMBLEM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004226 每 EMBLEM。

Emblem Vault 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- EMBLEM。過去 24 小時內，EMBLEM 的交易價格在 NT$ 0.004217（低點）和 NT$ 0.004283（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，EMBLEM 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 +0.02%。過去一天，總交易量達到 NT$ 79.75K。

Emblem Vault（EMBLEM）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 79.75KNT$ 79.75K NT$ 79.75K 完全稀釋市值 NT$ 4.23MNT$ 4.23M NT$ 4.23M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 SOL

Emblem Vault 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 79.75K。EMBLEM 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.23M。