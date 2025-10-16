Elympics 目前實時價格為 0.002391 USD。跟蹤 ELP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ELP 價格趨勢。Elympics 目前實時價格為 0.002391 USD。跟蹤 ELP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ELP 價格趨勢。

更多關於 ELP

ELP 價格資訊

ELP 白皮書

ELP 幣種官網

ELP 代幣經濟

ELP 價格預測

ELP 價格歷史

ELP 購買指南

ELP 兌換法幣計算

ELP 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Elympics 圖標

Elympics實時價格 (ELP)

1 ELP 兌換為 USD 的實時價格：

$0.002391
$0.002391$0.002391
-0.95%1D
USD
Elympics (ELP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:16:36 (UTC+8)

Elympics（ELP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.002385
$ 0.002385$ 0.002385
24H最低價
$ 0.002469
$ 0.002469$ 0.002469
24H最高價

$ 0.002385
$ 0.002385$ 0.002385

$ 0.002469
$ 0.002469$ 0.002469

--
----

--
----

-0.34%

-0.95%

-29.68%

-29.68%

Elympics（ELP）目前實時價格為 $ 0.002391。過去 24 小時內，ELP 的交易價格在 $ 0.002385$ 0.002469 之間波動，市場活躍度顯著。ELP 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，ELP 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.34%，過去 24 小時內變動為 -0.95%，過去 7 天內累計變動為 -29.68%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Elympics（ELP）市場資訊

--
----

$ 430.76
$ 430.76$ 430.76

$ 8.37M
$ 8.37M$ 8.37M

--
----

3,500,000,000
3,500,000,000 3,500,000,000

ETH

Elympics 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 430.76。ELP 的流通量為 --，總供應量是 3500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.37M

Elympics（ELP）價格歷史 USD

跟蹤 Elympics 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00002293-0.95%
30天$ +0.000226+10.43%
60天$ -0.001327-35.70%
90天$ -0.004783-66.68%
Elympics 今日價格變化

今天，ELP 記錄了 $ -0.00002293 (-0.95%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Elympics 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.000226 (+10.43%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Elympics 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ELP 的變化為 $ -0.001327 (-35.70%)，從而更廣泛地了解其表現。

Elympics 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.004783 (-66.68%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Elympics（ELP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Elympics 價格歷史頁面

什麼是Elympics (ELP)

Elympics 是一個多鏈娛樂基礎設施，旨在透過連接品牌與 IP 到 Web3，將數百萬人引入加密世界，並讓開發者能輕鬆建立並部署區塊鏈驅動的技術型遊戲，這些遊戲可分發至熱門的超級應用程式、社交平台與錢包中。

Elympics在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Elympics 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 ELP 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Elympics 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Elympics 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Elympics 價格預測 (USD)

Elympics（ELP）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Elympics（ELP）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Elympics 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Elympics 價格預測

Elympics（ELP）代幣經濟

了解 Elympics（ELP）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ELP 代幣的完整經濟學

如何購買Elympics (ELP)

正在尋找如何購買 Elympics？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Elympics。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

ELP 兌換為當地貨幣

1 Elympics（ELP）至 VND
62.919165
1 Elympics（ELP）至 AUD
A$0.00363432
1 Elympics（ELP）至 GBP
0.00176934
1 Elympics（ELP）至 EUR
0.00203235
1 Elympics（ELP）至 USD
$0.002391
1 Elympics（ELP）至 MYR
RM0.0100422
1 Elympics（ELP）至 TRY
0.10020681
1 Elympics（ELP）至 JPY
¥0.363432
1 Elympics（ELP）至 ARS
ARS$3.56863923
1 Elympics（ELP）至 RUB
0.18948675
1 Elympics（ELP）至 INR
0.21093402
1 Elympics（ELP）至 IDR
Rp39.84998406
1 Elympics（ELP）至 PHP
0.14066253
1 Elympics（ELP）至 EGP
￡E.0.11342904
1 Elympics（ELP）至 BRL
R$0.01281576
1 Elympics（ELP）至 CAD
C$0.00332349
1 Elympics（ELP）至 BDT
0.29253885
1 Elympics（ELP）至 NGN
3.48540852
1 Elympics（ELP）至 COP
$9.26742036
1 Elympics（ELP）至 ZAR
R.0.0411252
1 Elympics（ELP）至 UAH
0.10039809
1 Elympics（ELP）至 TZS
T.Sh.5.90368983
1 Elympics（ELP）至 VES
Bs0.506892
1 Elympics（ELP）至 CLP
$2.245149
1 Elympics（ELP）至 PKR
Rs0.67636608
1 Elympics（ELP）至 KZT
1.28547333
1 Elympics（ELP）至 THB
฿0.07811397
1 Elympics（ELP）至 TWD
NT$0.07335588
1 Elympics（ELP）至 AED
د.إ0.00877497
1 Elympics（ELP）至 CHF
Fr0.00188889
1 Elympics（ELP）至 HKD
HK$0.01855416
1 Elympics（ELP）至 AMD
֏0.91329027
1 Elympics（ELP）至 MAD
.د.م0.02202111
1 Elympics（ELP）至 MXN
$0.04397049
1 Elympics（ELP）至 SAR
ريال0.00896625
1 Elympics（ELP）至 ETB
Br0.36546435
1 Elympics（ELP）至 KES
KSh0.30889329
1 Elympics（ELP）至 JOD
د.أ0.001695219
1 Elympics（ELP）至 PLN
0.00867933
1 Elympics（ELP）至 RON
лв0.01042476
1 Elympics（ELP）至 SEK
kr0.02237976
1 Elympics（ELP）至 BGN
лв0.00401688
1 Elympics（ELP）至 HUF
Ft0.79912002
1 Elympics（ELP）至 CZK
0.04990017
1 Elympics（ELP）至 KWD
د.ك0.000731646
1 Elympics（ELP）至 ILS
0.00779466
1 Elympics（ELP）至 BOB
Bs0.01647399
1 Elympics（ELP）至 AZN
0.0040647
1 Elympics（ELP）至 TJS
SM0.02226021
1 Elympics（ELP）至 GEL
0.00647961
1 Elympics（ELP）至 AOA
Kz2.17956387
1 Elympics（ELP）至 BHD
.د.ب0.000901407
1 Elympics（ELP）至 BMD
$0.002391
1 Elympics（ELP）至 DKK
kr0.01532631
1 Elympics（ELP）至 HNL
L0.06271593
1 Elympics（ELP）至 MUR
0.10874268
1 Elympics（ELP）至 NAD
$0.04141212
1 Elympics（ELP）至 NOK
kr0.02388609
1 Elympics（ELP）至 NZD
$0.00413643
1 Elympics（ELP）至 PAB
B/.0.002391
1 Elympics（ELP）至 PGK
K0.01018566
1 Elympics（ELP）至 QAR
ر.ق0.00870324
1 Elympics（ELP）至 RSD
дин.0.24060633
1 Elympics（ELP）至 UZS
soʻm28.80722229
1 Elympics（ELP）至 ALL
L0.19866819
1 Elympics（ELP）至 ANG
ƒ0.00427989
1 Elympics（ELP）至 AWG
ƒ0.00427989
1 Elympics（ELP）至 BBD
$0.004782
1 Elympics（ELP）至 BAM
KM0.00401688
1 Elympics（ELP）至 BIF
Fr7.031931
1 Elympics（ELP）至 BND
$0.00308439
1 Elympics（ELP）至 BSD
$0.002391
1 Elympics（ELP）至 JMD
$0.38284692
1 Elympics（ELP）至 KHR
9.60239946
1 Elympics（ELP）至 KMF
Fr1.013784
1 Elympics（ELP）至 LAK
51.97825983
1 Elympics（ELP）至 LKR
රු0.72497511
1 Elympics（ELP）至 MDL
L0.04074264
1 Elympics（ELP）至 MGA
Ar10.7702595
1 Elympics（ELP）至 MOP
P0.01910409
1 Elympics（ELP）至 MVR
0.0365823
1 Elympics（ELP）至 MWK
MK4.1366691
1 Elympics（ELP）至 MZN
MT0.1527849
1 Elympics（ELP）至 NPR
रु0.33519429
1 Elympics（ELP）至 PYG
16.837422
1 Elympics（ELP）至 RWF
Fr3.464559
1 Elympics（ELP）至 SBD
$0.01970184
1 Elympics（ELP）至 SCR
0.03313926
1 Elympics（ELP）至 SRD
$0.09499443
1 Elympics（ELP）至 SVC
$0.02087343
1 Elympics（ELP）至 SZL
L0.04141212
1 Elympics（ELP）至 TMT
m0.00839241
1 Elympics（ELP）至 TND
د.ت0.007015194
1 Elympics（ELP）至 TTD
$0.01618707
1 Elympics（ELP）至 UGX
Sh8.301552
1 Elympics（ELP）至 XAF
Fr1.346133
1 Elympics（ELP）至 XCD
$0.0064557
1 Elympics（ELP）至 XOF
Fr1.346133
1 Elympics（ELP）至 XPF
Fr0.243882
1 Elympics（ELP）至 BWP
P0.03407175
1 Elympics（ELP）至 BZD
$0.004782
1 Elympics（ELP）至 CVE
$0.22669071
1 Elympics（ELP）至 DJF
Fr0.423207
1 Elympics（ELP）至 DOP
$0.15295227
1 Elympics（ELP）至 DZD
د.ج0.31078218
1 Elympics（ELP）至 FJD
$0.00547539
1 Elympics（ELP）至 GNF
Fr20.789745
1 Elympics（ELP）至 GTQ
Q0.01826724
1 Elympics（ELP）至 GYD
$0.49945599
1 Elympics（ELP）至 ISK
kr0.291702

Elympics資源

要更深入地瞭解 Elympics，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Elympics網站
區塊查詢

人們還問：關於Elympics的其他問題

Elympics（ELP）今日價格是多少？
ELP 實時價格為 0.002391 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ELP 兌 USD 的價格是多少？
目前 ELP 兌 USD 的價格為 $ 0.002391。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Elympics 的市值是多少？
ELP 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ELP 的流通供應量是多少？
ELP 的流通供應量為 -- USD
ELP 的歷史最高價（ATH）是多少？
ELP 的歷史最高價是 -- USD
ELP 的歷史最低價（ATL）是多少？
ELP 的歷史最低價是 -- USD
ELP 的交易量是多少？
ELP 的 24 小時實時交易量為 $ 430.76 USD
ELP 今年會漲嗎？
ELP 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ELP 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:16:36 (UTC+8)

Elympics（ELP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ELP 兌 USD 計算器

數量

ELP
ELP
USD
USD

1 ELP = 0.002391 USD

交易 ELP

ELP/USDT
$0.002391
$0.002391$0.002391
-0.95%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,249.07
$115,249.07$115,249.07

+1.36%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,155.41
$4,155.41$4,155.41

+1.96%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04925
$0.04925$0.04925

+55.80%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.60
$199.60$199.60

+0.02%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5246
$5.5246$5.5246

-11.47%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,155.41
$4,155.41$4,155.41

+1.96%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,249.07
$115,249.07$115,249.07

+1.36%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.60
$199.60$199.60

+0.02%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6257
$2.6257$2.6257

-0.56%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20281
$0.20281$0.20281

-0.11%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2256
$0.2256$0.2256

+351.20%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002146
$0.002146$0.002146

+114.60%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000012900
$0.000000000000000000012900$0.000000000000000000012900

+1,617.70%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2256
$0.2256$0.2256

+351.20%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04952
$0.04952$0.04952

+147.60%

Dogelink 圖標

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000009
$0.000000000000009$0.000000000000009

+80.00%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000906
$0.0000000906$0.0000000906

+126.50%