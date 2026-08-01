買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
MULTIVERSX 目前實時價格為 2.613 TWD。EGLD 市值為 78,760,273.90725599313 TWD。追蹤台灣的 EGLD 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！MULTIVERSX 目前實時價格為 2.613 TWD。EGLD 市值為 78,760,273.90725599313 TWD。追蹤台灣的 EGLD 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 EGLD

EGLD 價格資訊

EGLD 介紹

EGLD 白皮書

EGLD 幣種官網

EGLD 代幣經濟

EGLD 價格預測

EGLD 價格歷史

EGLD 購買指南

EGLD 兌換法幣計算

EGLD 現貨

EGLD U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

MULTIVERSX 圖標

MULTIVERSX實時價格 (EGLD)

1 EGLD 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$83.58987
NT$83.58987NT$83.58987
+0.65%1D
TWD
MULTIVERSX (EGLD) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:11:58 (UTC+8)

MULTIVERSX 今日價格

MULTIVERSX (EGLD) 今日實時價格為 NT$ 2.613，過去 24 小時內變化了 0.65%。目前 EGLD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 2.613 每 EGLD。

MULTIVERSX 目前市值在 NT$ 78.76M 排名第 #191，流通供應量為 30.14M EGLD。過去 24 小時內，EGLD 的交易價格在 NT$ 2.553（低點）和 NT$ 2.66（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 17,357.1221188135297645986，而歷史最低價為 NT$ 86.27818545457595638

短期表現方面，EGLD 在過去一小時內波動了 +0.30%，過去7 天內波動了 -1.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.67K

MULTIVERSX（EGLD）市場資訊

No.191

NT$ 78.76M
NT$ 78.76MNT$ 78.76M

NT$ 62.67K
NT$ 62.67KNT$ 62.67K

NT$ 82.09M
NT$ 82.09MNT$ 82.09M

30.14M
30.14M 30.14M

31,415,926
31,415,926 31,415,926

30,146,860
30,146,860 30,146,860

95.94%

0.01%

EGLD

MULTIVERSX 的目前市值為 NT$ 78.76M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.67K。EGLD 的流通量為 30.14M，總供應量是 30146860，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 82.09M

MULTIVERSX 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 2.553
NT$ 2.553NT$ 2.553
24H最低價
NT$ 2.66
NT$ 2.66NT$ 2.66
24H最高價

NT$ 2.553
NT$ 2.553NT$ 2.553

NT$ 2.66
NT$ 2.66NT$ 2.66

NT$ 17,357.1221188135297645986
NT$ 17,357.1221188135297645986NT$ 17,357.1221188135297645986

NT$ 86.27818545457595638
NT$ 86.27818545457595638NT$ 86.27818545457595638

+0.30%

+0.65%

-1.51%

-1.51%

MULTIVERSX（EGLD）價格歷史 TWD

跟蹤 MULTIVERSX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.53983+0.65%
30天NT$ -0.576-18.07%
60天NT$ -0.451-14.72%
90天NT$ -1.409-35.04%
MULTIVERSX 今日價格變化

今天，EGLD 記錄了 NT$ +0.53983 (+0.65%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

MULTIVERSX 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.576 (-18.07%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

MULTIVERSX 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，EGLD 的變化為 NT$ -0.451 (-14.72%)，從而更廣泛地了解其表現。

MULTIVERSX 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -1.409 (-35.04%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 MULTIVERSX（EGLD）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 MULTIVERSX 價格歷史頁面

MULTIVERSX 分析

本分析利用人工智慧模型評估 MULTIVERSX 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

MULTIVERSX 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 EGLD 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

EGLD_USDT在4小時周期運行於2.618價格位。價格位於S1支撐點2.6103與中樞2.6226之間。多方排列的MA與EMA組合顯示短期均線支撐有效。MACD呈現死叉狀態。RSI指標處於中性區域。快慢指標出現分層現象。動能分布呈現分散特徵。波動率維持當前水平。近端上方阻力位於中樞2.6226，該價格距離現價0.0046。近端下方支撐位於S1點位2.6103，該價格距離現價0.0077。遠端參考阻力位於R1點位2.6293，遠端參考支撐位於S2點位2.6036。價格處於樞紐體系內部震盪區間。多空雙方在當前窄幅區間內博弈。技術指標信號存在不一致性。均線系統偏向多方。振盪指標提示動能減弱。市場正等待方向性突破的確認。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 MULTIVERSX 的價格？

MULTIVERSX (EGLD) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢
2. MultiversX 區塊鏈技術及去中心化應用程式的採用情況
3. 網路升級與技術發展
4. 交易所上的交易量與流動性
5. 質押獎勵與代幣經濟設計
6. 合作夥伴關係的公告
7. 影響加密貨幣市場的監管消息
8. 其他區塊鏈平台的競爭
9. 開發者活動與生態系統的成長
10. 通膨率與利率等宏觀經濟因素

這些要素共同作用，造就了加密貨幣市場常見的價格波動。

為什麼人們想知道 MULTIVERSX 今天的價格？

人們希望了解MULTIVERSX（EGLD）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。價格監控有助於投資人評估獲利能力並規劃策略。

MULTIVERSX 的價格預測

MULTIVERSX（EGLD）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，EGLD 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
MULTIVERSX (EGLD) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，MULTIVERSX 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 MULTIVERSX 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 MULTIVERSX 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 EGLD 2026–2027 年價格的預測。

關於 MULTIVERSX

Elrond (EGLD) 是一種區塊鏈協議，透過使用分片技術來提供極快的交易速度。該項目將自己描述為新互聯網的技術生態系統，包括金融科技、去中心化金融和物聯網。其原生代幣EGLD，用於支付網絡費用、抵押和獎勵驗證者。Elrond獨特的自適應狀態分片機制和安全的權益證明(PoS)算法使其能夠每秒處理大量交易，潛在的規模可達到每秒100,000筆交易。該網絡還主持各種去中心化應用程序，並允許創建智能合約，使其成為開發者和企業的全面解決方案。

如何在台灣購買和投資 MULTIVERSX

準備好開始使用 MULTIVERSX 了嗎？在 MEXC 購買 EGLD 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 MULTIVERSX 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 MULTIVERSX (EGLD) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，MULTIVERSX 將立即存入您的錢包。
MULTIVERSX (EGLD) 購買教程

MULTIVERSX 能做什麼？

擁有 MULTIVERSX 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 MULTIVERSX (EGLD) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是MULTIVERSX (EGLD)

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

白皮書

MULTIVERSX資源

要更深入地瞭解 MULTIVERSX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方MULTIVERSX網站
區塊查詢

類別 :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Binance Launchpad

人們還問：關於MULTIVERSX的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:11:58 (UTC+8)

MULTIVERSX（EGLD）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 MULTIVERSX 的更多資訊

EGLDUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 EGLD。在 MEXC 上探索 EGLDUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 MULTIVERSX (EGLD) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 MULTIVERSX 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
EGLD/USDT
NT$83.58987
NT$83.58987NT$83.58987
+0.57%
24.24K (USDT)
EGLD/USDC
NT$83.39793
NT$83.39793NT$83.39793
+0.46%
21.04K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5028976
NT$2.5028976NT$2.5028976

+311.78%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17408958
NT$0.17408958NT$0.17408958

+9.45%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4696132
NT$0.4696132NT$0.4696132

-5.35%

up

up

UPROBINHOOD

NT$11.055744
NT$11.055744NT$11.055744

+12.94%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.9949482
NT$8.9949482NT$8.9949482

-1.44%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5028976
NT$2.5028976NT$2.5028976

+311.78%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.03051846
NT$0.03051846NT$0.03051846

+59.00%

Talus

Talus

US

NT$0.5115201
NT$0.5115201NT$0.5115201

+13.32%

Cap

Cap

CAP

NT$1.9766621
NT$1.9766621NT$1.9766621

+3.18%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.1411425
NT$9.1411425NT$9.1411425

+3.06%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

EGLD 兌 TWD 計算器

數量

EGLD
EGLD
TWD
TWD

1 EGLD = 83.58987 TWD