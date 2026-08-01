MULTIVERSX 今日價格

MULTIVERSX (EGLD) 今日實時價格為 NT$ 2.613，過去 24 小時內變化了 0.65%。目前 EGLD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 2.613 每 EGLD。

MULTIVERSX 目前市值在 NT$ 78.76M 排名第 #191，流通供應量為 30.14M EGLD。過去 24 小時內，EGLD 的交易價格在 NT$ 2.553（低點）和 NT$ 2.66（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 17,357.1221188135297645986，而歷史最低價為 NT$ 86.27818545457595638。

短期表現方面，EGLD 在過去一小時內波動了 +0.30%，過去7 天內波動了 -1.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.67K。

MULTIVERSX（EGLD）市場資訊

排名 No.191 市值 NT$ 78.76MNT$ 78.76M NT$ 78.76M 成交量（24H） NT$ 62.67KNT$ 62.67K NT$ 62.67K 完全稀釋市值 NT$ 82.09MNT$ 82.09M NT$ 82.09M 流通量 30.14M 30.14M 30.14M 最大供應量 31,415,926 31,415,926 31,415,926 總供應量 30,146,860 30,146,860 30,146,860 流通率 95.94% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 EGLD

MULTIVERSX 的目前市值為 NT$ 78.76M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.67K。EGLD 的流通量為 30.14M，總供應量是 30146860，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 82.09M。