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2026-08-15 01:11:58 (UTC+8) MULTIVERSX 今日價格
MULTIVERSX (EGLD) 今日實時價格為
NT$ 2.613，過去 24 小時內變化了 0.65%。目前 EGLD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 2.613 每 EGLD。
MULTIVERSX 目前市值在
NT$ 78.76M 排名第 #191，流通供應量為 30.14M EGLD。過去 24 小時內，EGLD 的交易價格在 NT$ 2.553（低點）和 NT$ 2.66（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 17,357.1221188135297645986，而歷史最低價為 NT$ 86.27818545457595638。
短期表現方面，EGLD 在過去一小時內波動了
+0.30%，過去7 天內波動了 -1.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.67K。 MULTIVERSX（EGLD）市場資訊 市值 NT$ 78.76M NT$ 78.76M NT$ 78.76M 成交量（24H） NT$ 62.67K NT$ 62.67K NT$ 62.67K 完全稀釋市值 NT$ 82.09M NT$ 82.09M NT$ 82.09M 最大供應量 31,415,926 31,415,926 31,415,926 總供應量 30,146,860 30,146,860 30,146,860
MULTIVERSX 的目前市值為
NT$ 78.76M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.67K。EGLD 的流通量為 30.14M，總供應量是 30146860，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 82.09M。 購買MULTIVERSX MULTIVERSX 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 2.553 NT$ 2.553 NT$ 2.553
24H最低價
24H最低價 NT$ 2.553 NT$ 2.553 NT$ 2.553 歷史最高 NT$ 17,357.1221188135297645986 NT$ 17,357.1221188135297645986 NT$ 17,357.1221188135297645986 最低價 NT$ 86.27818545457595638 NT$ 86.27818545457595638 NT$ 86.27818545457595638 MULTIVERSX（EGLD）價格歷史 TWD
跟蹤 MULTIVERSX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ +0.53983 +0.65% 30天 NT$ -0.576 -18.07% 60天 NT$ -0.451 -14.72% 90天 NT$ -1.409 -35.04% MULTIVERSX 今日價格變化
今天，EGLD 記錄了
NT$ +0.53983 (+0.65%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 MULTIVERSX 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.576 (-18.07%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 MULTIVERSX 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，EGLD 的變化為
NT$ -0.451 (-14.72%)，從而更廣泛地了解其表現。 MULTIVERSX 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -1.409 (-35.04%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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MULTIVERSX 價格歷史頁面
目前 EGLD 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
45% | 看跌 55%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 死叉 K < D 短線動能降溫，溫度下降。 樞紐點 S1 ≤ 現價＜中樞 位於 S1‑中樞間 剛離開中樞，偏中下位置。 StochRSI < 20 超賣區 短線跌速過快，注意反彈機會。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌 下軌與中軌間 偏弱，但未極端。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。 EMA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。
EGLD_USDT在4小時周期運行於2.618價格位。價格位於S1支撐點2.6103與中樞2.6226之間。多方排列的MA與EMA組合顯示短期均線支撐有效。MACD呈現死叉狀態。RSI指標處於中性區域。快慢指標出現分層現象。動能分布呈現分散特徵。波動率維持當前水平。近端上方阻力位於中樞2.6226，該價格距離現價0.0046。近端下方支撐位於S1點位2.6103，該價格距離現價0.0077。遠端參考阻力位於R1點位2.6293，遠端參考支撐位於S2點位2.6036。價格處於樞紐體系內部震盪區間。多空雙方在當前窄幅區間內博弈。技術指標信號存在不一致性。均線系統偏向多方。振盪指標提示動能減弱。市場正等待方向性突破的確認。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 MULTIVERSX 的價格？
MULTIVERSX (EGLD) 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢 2. MultiversX 區塊鏈技術及去中心化應用程式的採用情況 3. 網路升級與技術發展 4. 交易所上的交易量與流動性 5. 質押獎勵與代幣經濟設計 6. 合作夥伴關係的公告 7. 影響加密貨幣市場的監管消息 8. 其他區塊鏈平台的競爭 9. 開發者活動與生態系統的成長 10. 通膨率與利率等宏觀經濟因素 這些要素共同作用，造就了加密貨幣市場常見的價格波動。 為什麼人們想知道 MULTIVERSX 今天的價格？
人們希望了解MULTIVERSX（EGLD）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。價格監控有助於投資人評估獲利能力並規劃策略。
MULTIVERSX 的價格預測 MULTIVERSX（EGLD）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，EGLD 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 MULTIVERSX (EGLD) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，MULTIVERSX 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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MULTIVERSX 價格預測
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關於 MULTIVERSX
Elrond (EGLD) 是一種區塊鏈協議，透過使用分片技術來提供極快的交易速度。該項目將自己描述為新互聯網的技術生態系統，包括金融科技、去中心化金融和物聯網。其原生代幣EGLD，用於支付網絡費用、抵押和獎勵驗證者。Elrond獨特的自適應狀態分片機制和安全的權益證明(PoS)算法使其能夠每秒處理大量交易，潛在的規模可達到每秒100,000筆交易。該網絡還主持各種去中心化應用程序，並允許創建智能合約，使其成為開發者和企業的全面解決方案。
如何在台灣購買和投資 MULTIVERSX
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如何購買 MULTIVERSX 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 MULTIVERSX (EGLD) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，MULTIVERSX 將立即存入您的錢包。
MULTIVERSX 能做什麼？
擁有 MULTIVERSX 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是MULTIVERSX (EGLD)
Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.
白皮書
MultiversX 的原生代幣為 eGold（EGLD）。EGLD 用於支付網路手續費、執行智慧合約，以及參與鏈上安全維護。參與安全維護的方式為質押（staking），使用者需鎖定 EGLD；能否被選為交易驗證者並獲得獎勵，取決於質押數量與驗證者的表現紀錄。此激勵機制旨在獎勵正面貢獻，同時透過懲罰機制（可能扣除參與者部分已質押代幣）來遏止有害行為。截至 2023 年，MultiversX 的 EGLD 最大供應量上限為 3,140 萬枚。其貨幣模型亦包含年度通膨率，並透過通縮機制逐年降低。
MultiversX 由一支涵蓋電腦科學、密碼學與區塊鏈技術等領域專業知識的團隊所打造，始終將安全性與現實世界的實用性並重。該組織持續推出技術更新與系統升級，彰顯其對持續開發的承諾。平台的演進亦納入社群意見，並據此反饋來指導功能優化與改進。自上線以來，團隊規模大幅擴張，目前已有逾 200 名專業人士，涵蓋技術開發、業務拓展及社群管理等各領域。此外，MultiversX 已與多家大型科技公司及金融機構建立策略夥伴關係，以加速採用進程。
MultiversX 採用自適應狀態分片（adaptive state sharding）技術，此設計將網路狀態與交易執行同時劃分至多個分片（shard），使工作可並行處理。與固定分片參數不同，該協議能根據網路負載自動調整分片數量與大小：活動增加時提升容量，需求減緩時則縮減規模。安全性則透過安全的權益證明（Proof of Stake）模型實現——持幣量更大、驗證者歷史更穩健的參與者，其被選中機率更高；但驗證者仍每數秒隨機選取一次，以維持公平性。架構亦採用分片冗餘（shard redundancy）設計，關鍵資料會跨分片複製，作為韌性與備份之用。在近期技術升級後，該網路每秒可處理逾 10 萬筆交易，區塊時間僅 6 秒，且具備即時最終性（instant finality）。
MultiversX（前身為 Elrond）是一條高擴展性區塊鏈，旨在提供高效能吞吐量，同時兼顧安全性與去中心化。其設計目標是透過「平行處理」（parallel processing）來解決常見的區塊鏈瓶頸（例如速度慢、交易成本高），而非要求每個節點都執行所有任務。自上線以來，該網路已達成多項重要營運里程碑，包括每日處理逾 1,500 萬筆交易，且成本近乎為零。這些成果被視為佐證：效能提升無須犧牲安全、分散式平台所應具備的核心特性。
MultiversX 的路線圖著重於透過提升效率、加快交易速度，以及確保網路能支援大量用戶而不致延遲，讓區塊鏈技術在日常情境中更易使用。另一項並行重點是降低對區塊鏈不甚熟悉的使用者的操作複雜度，目標是讓整體體驗更親民易上手。該計畫亦包含多項升級，旨在簡化開發者於 MultiversX 上建構應用程式的流程。互操作性（Interoperability）則是另一項前瞻性的優先事項，規劃中的改進將有助於不同區塊鏈網路更有效地協同運作。近期新增的路線圖項目包括：透過 DeFi 協議與 NFT 市場擴展整體 MultiversX 生態系，同時推出 xPortal 超級應用程式（super app），以推動主流採用。
MULTIVERSX資源
要更深入地瞭解 MULTIVERSX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於MULTIVERSX的其他問題
如果 MULTIVERSX 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 MULTIVERSX 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
MULTIVERSX 今日價格為 NT$ 83.58987。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
MULTIVERSX 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 EGLD 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 MULTIVERSX 的交易量為 --。
EGLD 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 MULTIVERSX 價格，請造訪 EGLD 價格頁面了解更多資訊。
EGLD 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
63,132.74
+0.22%
ETH
1,885.41
+0.19%
GOLD(XAUT)
4,366.73
-0.15%
USDC
1.00094
0.00%
SOL
75.48
-0.23%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 EGLD/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 MULTIVERSX 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
MULTIVERSX 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 MULTIVERSX (EGLD) 的價格預測，了解更深入的分析。
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EGLDUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 EGLD。在 MEXC 上探索 EGLDUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$83.58987 NT$83.58987 NT$83.58987 +0.57% 24.24K (USDT) NT$83.39793 NT$83.39793 NT$83.39793 +0.46% 21.04K (USDT) 免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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