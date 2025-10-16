Daystarter 目前實時價格為 0.14429 USD。跟蹤 DST 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 DST 價格趨勢。Daystarter 目前實時價格為 0.14429 USD。跟蹤 DST 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 DST 價格趨勢。

更多關於 DST

DST 價格資訊

DST 白皮書

DST 幣種官網

DST 代幣經濟

DST 價格預測

DST 價格歷史

DST 購買指南

DST 兌換法幣計算

DST 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Daystarter 圖標

Daystarter實時價格 (DST)

1 DST 兌換為 USD 的實時價格：

$0.14432
$0.14432$0.14432
-7.30%1D
USD
Daystarter (DST) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:16:07 (UTC+8)

Daystarter（DST）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.14393
$ 0.14393$ 0.14393
24H最低價
$ 0.15594
$ 0.15594$ 0.15594
24H最高價

$ 0.14393
$ 0.14393$ 0.14393

$ 0.15594
$ 0.15594$ 0.15594

$ 9.000678643817682
$ 9.000678643817682$ 9.000678643817682

$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201

-0.05%

-7.30%

-9.23%

-9.23%

Daystarter（DST）目前實時價格為 $ 0.14429。過去 24 小時內，DST 的交易價格在 $ 0.14393$ 0.15594 之間波動，市場活躍度顯著。DST 的歷史最高價為 $ 9.000678643817682，歷史最低價為 $ 0.000580213942630201

從短期表現來看，DST 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.05%，過去 24 小時內變動為 -7.30%，過去 7 天內累計變動為 -9.23%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Daystarter（DST）市場資訊

No.3911

--
----

$ 77.95K
$ 77.95K$ 77.95K

$ 144.29M
$ 144.29M$ 144.29M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Daystarter 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 77.95K。DST 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 144.29M

Daystarter（DST）價格歷史 USD

跟蹤 Daystarter 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.011365-7.30%
30天$ +0.01313+10.01%
60天$ +0.01538+11.93%
90天$ +0.08726+153.00%
Daystarter 今日價格變化

今天，DST 記錄了 $ -0.011365 (-7.30%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Daystarter 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.01313 (+10.01%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Daystarter 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DST 的變化為 $ +0.01538 (+11.93%)，從而更廣泛地了解其表現。

Daystarter 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.08726 (+153.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Daystarter（DST）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Daystarter 價格歷史頁面

什麼是Daystarter (DST)

DAYSTARTER 是一個 Web3 生活風格平台，透過遊戲化的方式引導日常習慣，並提供個人化的占星內容。該平台旨在連結日常行為與數位資產，用戶在行動應用程式上的互動可獲得積分，這些積分可透過 DAYSTARTER 的網頁入口轉換為 $DST 代幣。

Daystarter在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Daystarter 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 DST 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Daystarter 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Daystarter 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Daystarter 價格預測 (USD)

Daystarter（DST）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Daystarter（DST）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Daystarter 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Daystarter 價格預測

Daystarter（DST）代幣經濟

了解 Daystarter（DST）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 DST 代幣的完整經濟學

如何購買Daystarter (DST)

正在尋找如何購買 Daystarter？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Daystarter。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

DST 兌換為當地貨幣

1 Daystarter（DST）至 VND
3,796.99135
1 Daystarter（DST）至 AUD
A$0.2193208
1 Daystarter（DST）至 GBP
0.1067746
1 Daystarter（DST）至 EUR
0.1226465
1 Daystarter（DST）至 USD
$0.14429
1 Daystarter（DST）至 MYR
RM0.606018
1 Daystarter（DST）至 TRY
6.0471939
1 Daystarter（DST）至 JPY
¥21.93208
1 Daystarter（DST）至 ARS
ARS$215.3571537
1 Daystarter（DST）至 RUB
11.4349825
1 Daystarter（DST）至 INR
12.7292638
1 Daystarter（DST）至 IDR
Rp2,404.8323714
1 Daystarter（DST）至 PHP
8.4885807
1 Daystarter（DST）至 EGP
￡E.6.8451176
1 Daystarter（DST）至 BRL
R$0.7733944
1 Daystarter（DST）至 CAD
C$0.2005631
1 Daystarter（DST）至 BDT
17.6538815
1 Daystarter（DST）至 NGN
210.3344188
1 Daystarter（DST）至 COP
$559.2622684
1 Daystarter（DST）至 ZAR
R.2.481788
1 Daystarter（DST）至 UAH
6.0587371
1 Daystarter（DST）至 TZS
T.Sh.356.2707677
1 Daystarter（DST）至 VES
Bs30.58948
1 Daystarter（DST）至 CLP
$135.48831
1 Daystarter（DST）至 PKR
Rs40.8167552
1 Daystarter（DST）至 KZT
77.5746327
1 Daystarter（DST）至 THB
฿4.7139543
1 Daystarter（DST）至 TWD
NT$4.4268172
1 Daystarter（DST）至 AED
د.إ0.5295443
1 Daystarter（DST）至 CHF
Fr0.1139891
1 Daystarter（DST）至 HKD
HK$1.1196904
1 Daystarter（DST）至 AMD
֏55.1144513
1 Daystarter（DST）至 MAD
.د.م1.3289109
1 Daystarter（DST）至 MXN
$2.6534931
1 Daystarter（DST）至 SAR
ريال0.5410875
1 Daystarter（DST）至 ETB
Br22.0547265
1 Daystarter（DST）至 KES
KSh18.6408251
1 Daystarter（DST）至 JOD
د.أ0.10230161
1 Daystarter（DST）至 PLN
0.5237727
1 Daystarter（DST）至 RON
лв0.6291044
1 Daystarter（DST）至 SEK
kr1.3505544
1 Daystarter（DST）至 BGN
лв0.2424072
1 Daystarter（DST）至 HUF
Ft48.2246038
1 Daystarter（DST）至 CZK
3.0113323
1 Daystarter（DST）至 KWD
د.ك0.04415274
1 Daystarter（DST）至 ILS
0.4703854
1 Daystarter（DST）至 BOB
Bs0.9941581
1 Daystarter（DST）至 AZN
0.245293
1 Daystarter（DST）至 TJS
SM1.3433399
1 Daystarter（DST）至 GEL
0.3910259
1 Daystarter（DST）至 AOA
Kz131.5304353
1 Daystarter（DST）至 BHD
.د.ب0.05439733
1 Daystarter（DST）至 BMD
$0.14429
1 Daystarter（DST）至 DKK
kr0.9248989
1 Daystarter（DST）至 HNL
L3.7847267
1 Daystarter（DST）至 MUR
6.5623092
1 Daystarter（DST）至 NAD
$2.4991028
1 Daystarter（DST）至 NOK
kr1.4414571
1 Daystarter（DST）至 NZD
$0.2496217
1 Daystarter（DST）至 PAB
B/.0.14429
1 Daystarter（DST）至 PGK
K0.6146754
1 Daystarter（DST）至 QAR
ر.ق0.5252156
1 Daystarter（DST）至 RSD
дин.14.5199027
1 Daystarter（DST）至 UZS
soʻm1,738.4333351
1 Daystarter（DST）至 ALL
L11.9890561
1 Daystarter（DST）至 ANG
ƒ0.2582791
1 Daystarter（DST）至 AWG
ƒ0.2582791
1 Daystarter（DST）至 BBD
$0.28858
1 Daystarter（DST）至 BAM
KM0.2424072
1 Daystarter（DST）至 BIF
Fr424.35689
1 Daystarter（DST）至 BND
$0.1861341
1 Daystarter（DST）至 BSD
$0.14429
1 Daystarter（DST）至 JMD
$23.1037148
1 Daystarter（DST）至 KHR
579.4772974
1 Daystarter（DST）至 KMF
Fr61.17896
1 Daystarter（DST）至 LAK
3,136.7390677
1 Daystarter（DST）至 LKR
රු43.7501709
1 Daystarter（DST）至 MDL
L2.4587016
1 Daystarter（DST）至 MGA
Ar649.954305
1 Daystarter（DST）至 MOP
P1.1528771
1 Daystarter（DST）至 MVR
2.207637
1 Daystarter（DST）至 MWK
MK249.636129
1 Daystarter（DST）至 MZN
MT9.220131
1 Daystarter（DST）至 NPR
रु20.2280151
1 Daystarter（DST）至 PYG
1,016.09018
1 Daystarter（DST）至 RWF
Fr209.07621
1 Daystarter（DST）至 SBD
$1.1889496
1 Daystarter（DST）至 SCR
1.9998594
1 Daystarter（DST）至 SRD
$5.7326417
1 Daystarter（DST）至 SVC
$1.2596517
1 Daystarter（DST）至 SZL
L2.4991028
1 Daystarter（DST）至 TMT
m0.5064579
1 Daystarter（DST）至 TND
د.ت0.42334686
1 Daystarter（DST）至 TTD
$0.9768433
1 Daystarter（DST）至 UGX
Sh500.97488
1 Daystarter（DST）至 XAF
Fr81.23527
1 Daystarter（DST）至 XCD
$0.389583
1 Daystarter（DST）至 XOF
Fr81.23527
1 Daystarter（DST）至 XPF
Fr14.71758
1 Daystarter（DST）至 BWP
P2.0561325
1 Daystarter（DST）至 BZD
$0.28858
1 Daystarter（DST）至 CVE
$13.6801349
1 Daystarter（DST）至 DJF
Fr25.53933
1 Daystarter（DST）至 DOP
$9.2302313
1 Daystarter（DST）至 DZD
د.ج18.7548142
1 Daystarter（DST）至 FJD
$0.3304241
1 Daystarter（DST）至 GNF
Fr1,254.60155
1 Daystarter（DST）至 GTQ
Q1.1023756
1 Daystarter（DST）至 GYD
$30.1407381
1 Daystarter（DST）至 ISK
kr17.60338

Daystarter資源

要更深入地瞭解 Daystarter，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Daystarter網站
區塊查詢

人們還問：關於Daystarter的其他問題

Daystarter（DST）今日價格是多少？
DST 實時價格為 0.14429 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 DST 兌 USD 的價格是多少？
目前 DST 兌 USD 的價格為 $ 0.14429。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Daystarter 的市值是多少？
DST 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
DST 的流通供應量是多少？
DST 的流通供應量為 -- USD
DST 的歷史最高價（ATH）是多少？
DST 的歷史最高價是 9.000678643817682 USD
DST 的歷史最低價（ATL）是多少？
DST 的歷史最低價是 0.000580213942630201 USD
DST 的交易量是多少？
DST 的 24 小時實時交易量為 $ 77.95K USD
DST 今年會漲嗎？
DST 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 DST 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:16:07 (UTC+8)

Daystarter（DST）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

DST 兌 USD 計算器

數量

DST
DST
USD
USD

1 DST = 0.14429 USD

交易 DST

DST/USDT
$0.14432
$0.14432$0.14432
-7.29%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,252.34
$115,252.34$115,252.34

+1.36%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,155.17
$4,155.17$4,155.17

+1.96%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04930
$0.04930$0.04930

+55.96%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.64
$199.64$199.64

+0.04%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5273
$5.5273$5.5273

-11.42%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,155.17
$4,155.17$4,155.17

+1.96%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,252.34
$115,252.34$115,252.34

+1.36%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.64
$199.64$199.64

+0.04%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6280
$2.6280$2.6280

-0.47%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20290
$0.20290$0.20290

-0.07%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2276
$0.2276$0.2276

+355.20%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002143
$0.002143$0.002143

+114.30%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000012900
$0.000000000000000000012900$0.000000000000000000012900

+1,617.70%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2276
$0.2276$0.2276

+355.20%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04986
$0.04986$0.04986

+149.30%

Dogelink 圖標

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000009
$0.000000000000009$0.000000000000009

+80.00%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000902
$0.0000000902$0.0000000902

+125.50%