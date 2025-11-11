DAYSTARTER 是一個 Web3 生活風格平台，透過遊戲化的方式引導日常習慣，並提供個人化的占星內容。該平台旨在連結日常行為與數位資產，用戶在行動應用程式上的互動可獲得積分，這些積分可透過 DAYSTARTER 的網頁入口轉換為 $DST 代幣。