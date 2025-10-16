Dragonswap 目前實時價格為 0.03932 USD。跟蹤 DRG 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 DRG 價格趨勢。Dragonswap 目前實時價格為 0.03932 USD。跟蹤 DRG 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 DRG 價格趨勢。

Dragonswap 圖標

Dragonswap實時價格 (DRG)

1 DRG 兌換為 USD 的實時價格：

$0.03932
$0.03932$0.03932
-1.89%1D
USD
Dragonswap (DRG) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:33:49 (UTC+8)

Dragonswap（DRG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.03928
$ 0.03928$ 0.03928
24H最低價
$ 0.04152
$ 0.04152$ 0.04152
24H最高價

$ 0.03928
$ 0.03928$ 0.03928

$ 0.04152
$ 0.04152$ 0.04152

--
----

--
----

0.00%

-1.89%

-5.69%

-5.69%

Dragonswap（DRG）目前實時價格為 $ 0.03932。過去 24 小時內，DRG 的交易價格在 $ 0.03928$ 0.04152 之間波動，市場活躍度顯著。DRG 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，DRG 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 -1.89%，過去 7 天內累計變動為 -5.69%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Dragonswap（DRG）市場資訊

--
----

$ 9.85K
$ 9.85K$ 9.85K

$ 39.32M
$ 39.32M$ 39.32M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

Dragonswap 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.85K。DRG 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 39.32M

Dragonswap（DRG）價格歷史 USD

跟蹤 Dragonswap 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0007575-1.89%
30天$ -0.00242-5.80%
60天$ -0.01183-23.13%
90天$ +0.01432+57.28%
Dragonswap 今日價格變化

今天，DRG 記錄了 $ -0.0007575 (-1.89%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Dragonswap 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00242 (-5.80%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Dragonswap 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DRG 的變化為 $ -0.01183 (-23.13%)，從而更廣泛地了解其表現。

Dragonswap 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.01432 (+57.28%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Dragonswap（DRG）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Dragonswap 價格歷史頁面

什麼是Dragonswap (DRG)

DragonSwap 是 Sei Network 的原生流動性中心。它作為 Sei 的原生自動做市商 (AMM)，支援多種流動性類型，包括恆定乘積 (XYK) 池、集中流動性池和無需許可的收益農場，以激勵各種交易對的流動性供應。

Dragonswap在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Dragonswap 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 DRG 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Dragonswap 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Dragonswap 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Dragonswap 價格預測 (USD)

Dragonswap（DRG）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Dragonswap（DRG）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Dragonswap 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Dragonswap 價格預測

Dragonswap（DRG）代幣經濟

了解 Dragonswap（DRG）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 DRG 代幣的完整經濟學

如何購買Dragonswap (DRG)

正在尋找如何購買 Dragonswap？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Dragonswap。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

DRG 兌換為當地貨幣

1 Dragonswap（DRG）至 VND
1,034.7058
1 Dragonswap（DRG）至 AUD
A$0.0597664
1 Dragonswap（DRG）至 GBP
0.0290968
1 Dragonswap（DRG）至 EUR
0.033422
1 Dragonswap（DRG）至 USD
$0.03932
1 Dragonswap（DRG）至 MYR
RM0.165144
1 Dragonswap（DRG）至 TRY
1.6479012
1 Dragonswap（DRG）至 JPY
¥5.97664
1 Dragonswap（DRG）至 ARS
ARS$58.6862796
1 Dragonswap（DRG）至 RUB
3.11611
1 Dragonswap（DRG）至 INR
3.4688104
1 Dragonswap（DRG）至 IDR
Rp655.3330712
1 Dragonswap（DRG）至 PHP
2.3131956
1 Dragonswap（DRG）至 EGP
￡E.1.863768
1 Dragonswap（DRG）至 BRL
R$0.2111484
1 Dragonswap（DRG）至 CAD
C$0.0546548
1 Dragonswap（DRG）至 BDT
4.808836
1 Dragonswap（DRG）至 NGN
57.3175504
1 Dragonswap（DRG）至 COP
$152.4027472
1 Dragonswap（DRG）至 ZAR
R.0.676304
1 Dragonswap（DRG）至 UAH
1.6549788
1 Dragonswap（DRG）至 TZS
T.Sh.97.0861916
1 Dragonswap（DRG）至 VES
Bs8.33584
1 Dragonswap（DRG）至 CLP
$36.92148
1 Dragonswap（DRG）至 PKR
Rs11.1228416
1 Dragonswap（DRG）至 KZT
21.1396116
1 Dragonswap（DRG）至 THB
฿1.2845844
1 Dragonswap（DRG）至 TWD
NT$1.2063376
1 Dragonswap（DRG）至 AED
د.إ0.1443044
1 Dragonswap（DRG）至 CHF
Fr0.0310628
1 Dragonswap（DRG）至 HKD
HK$0.3051232
1 Dragonswap（DRG）至 AMD
֏15.0190604
1 Dragonswap（DRG）至 MAD
.د.م0.3621372
1 Dragonswap（DRG）至 MXN
$0.7230948
1 Dragonswap（DRG）至 SAR
ريال0.14745
1 Dragonswap（DRG）至 ETB
Br6.010062
1 Dragonswap（DRG）至 KES
KSh5.0797508
1 Dragonswap（DRG）至 JOD
د.أ0.02787788
1 Dragonswap（DRG）至 PLN
0.1427316
1 Dragonswap（DRG）至 RON
лв0.1714352
1 Dragonswap（DRG）至 SEK
kr0.3680352
1 Dragonswap（DRG）至 BGN
лв0.0660576
1 Dragonswap（DRG）至 HUF
Ft13.1415304
1 Dragonswap（DRG）至 CZK
0.8206084
1 Dragonswap（DRG）至 KWD
د.ك0.01203192
1 Dragonswap（DRG）至 ILS
0.1281832
1 Dragonswap（DRG）至 BOB
Bs0.2709148
1 Dragonswap（DRG）至 AZN
0.066844
1 Dragonswap（DRG）至 TJS
SM0.3660692
1 Dragonswap（DRG）至 GEL
0.1065572
1 Dragonswap（DRG）至 AOA
Kz35.8429324
1 Dragonswap（DRG）至 BHD
.د.ب0.01482364
1 Dragonswap（DRG）至 BMD
$0.03932
1 Dragonswap（DRG）至 DKK
kr0.2520412
1 Dragonswap（DRG）至 HNL
L1.0313636
1 Dragonswap（DRG）至 MUR
1.7882736
1 Dragonswap（DRG）至 NAD
$0.6810224
1 Dragonswap（DRG）至 NOK
kr0.3928068
1 Dragonswap（DRG）至 NZD
$0.0680236
1 Dragonswap（DRG）至 PAB
B/.0.03932
1 Dragonswap（DRG）至 PGK
K0.1675032
1 Dragonswap（DRG）至 QAR
ر.ق0.1431248
1 Dragonswap（DRG）至 RSD
дин.3.9567716
1 Dragonswap（DRG）至 UZS
soʻm473.7348308
1 Dragonswap（DRG）至 ALL
L3.2670988
1 Dragonswap（DRG）至 ANG
ƒ0.0703828
1 Dragonswap（DRG）至 AWG
ƒ0.0703828
1 Dragonswap（DRG）至 BBD
$0.07864
1 Dragonswap（DRG）至 BAM
KM0.0660576
1 Dragonswap（DRG）至 BIF
Fr115.64012
1 Dragonswap（DRG）至 BND
$0.0507228
1 Dragonswap（DRG）至 BSD
$0.03932
1 Dragonswap（DRG）至 JMD
$6.2959184
1 Dragonswap（DRG）至 KHR
157.9114792
1 Dragonswap（DRG）至 KMF
Fr16.67168
1 Dragonswap（DRG）至 LAK
854.7825916
1 Dragonswap（DRG）至 LKR
රු11.9222172
1 Dragonswap（DRG）至 MDL
L0.6700128
1 Dragonswap（DRG）至 MGA
Ar177.11694
1 Dragonswap（DRG）至 MOP
P0.3141668
1 Dragonswap（DRG）至 MVR
0.601596
1 Dragonswap（DRG）至 MWK
MK68.027532
1 Dragonswap（DRG）至 MZN
MT2.512548
1 Dragonswap（DRG）至 NPR
रु5.5122708
1 Dragonswap（DRG）至 PYG
276.89144
1 Dragonswap（DRG）至 RWF
Fr56.97468
1 Dragonswap（DRG）至 SBD
$0.3239968
1 Dragonswap（DRG）至 SCR
0.5449752
1 Dragonswap（DRG）至 SRD
$1.5621836
1 Dragonswap（DRG）至 SVC
$0.3432636
1 Dragonswap（DRG）至 SZL
L0.6810224
1 Dragonswap（DRG）至 TMT
m0.1380132
1 Dragonswap（DRG）至 TND
د.ت0.11536488
1 Dragonswap（DRG）至 TTD
$0.2661964
1 Dragonswap（DRG）至 UGX
Sh136.51904
1 Dragonswap（DRG）至 XAF
Fr22.13716
1 Dragonswap（DRG）至 XCD
$0.106164
1 Dragonswap（DRG）至 XOF
Fr22.13716
1 Dragonswap（DRG）至 XPF
Fr4.01064
1 Dragonswap（DRG）至 BWP
P0.56031
1 Dragonswap（DRG）至 BZD
$0.07864
1 Dragonswap（DRG）至 CVE
$3.7279292
1 Dragonswap（DRG）至 DJF
Fr6.95964
1 Dragonswap（DRG）至 DOP
$2.5153004
1 Dragonswap（DRG）至 DZD
د.ج5.1108136
1 Dragonswap（DRG）至 FJD
$0.0900428
1 Dragonswap（DRG）至 GNF
Fr341.8874
1 Dragonswap（DRG）至 GTQ
Q0.3004048
1 Dragonswap（DRG）至 GYD
$8.2135548
1 Dragonswap（DRG）至 ISK
kr4.79704

要更深入地瞭解 Dragonswap，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Dragonswap網站
區塊查詢

人們還問：關於Dragonswap的其他問題

Dragonswap（DRG）今日價格是多少？
DRG 實時價格為 0.03932 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 DRG 兌 USD 的價格是多少？
目前 DRG 兌 USD 的價格為 $ 0.03932。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Dragonswap 的市值是多少？
DRG 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
DRG 的流通供應量是多少？
DRG 的流通供應量為 -- USD
DRG 的歷史最高價（ATH）是多少？
DRG 的歷史最高價是 -- USD
DRG 的歷史最低價（ATL）是多少？
DRG 的歷史最低價是 -- USD
DRG 的交易量是多少？
DRG 的 24 小時實時交易量為 $ 9.85K USD
DRG 今年會漲嗎？
DRG 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 DRG 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:33:49 (UTC+8)

Dragonswap（DRG）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

