Dione Protocol 今日價格

Dione Protocol (DIONE) 今日實時價格為 NT$ 0.00005151，過去 24 小時內變化了 2.84%。目前 DIONE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00005151 每 DIONE。

Dione Protocol 目前市值在 NT$ 625.28K 排名第 #2219，流通供應量為 12.14B DIONE。過去 24 小時內，DIONE 的交易價格在 NT$ 0.00005151（低點）和 NT$ 0.0000617（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.6141353815820988336，而歷史最低價為 NT$ 0.000498975155823144。

短期表現方面，DIONE 在過去一小時內波動了 -2.85%，過去7 天內波動了 -15.59%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.21K。

Dione Protocol（DIONE）市場資訊

排名 No.2219 市值 NT$ 625.28KNT$ 625.28K NT$ 625.28K 成交量（24H） NT$ 2.21KNT$ 2.21K NT$ 2.21K 完全稀釋市值 NT$ 691.96KNT$ 691.96K NT$ 691.96K 流通量 12.14B 12.14B 12.14B 最大供應量 ---- -- 總供應量 13,433,600,526 13,433,600,526 13,433,600,526 所屬公鏈 NONE

Dione Protocol 的目前市值為 NT$ 625.28K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.21K。DIONE 的流通量為 12.14B，總供應量是 13433600526，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 691.96K。