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Dione Protocol 目前實時價格為 0.00005151 TWD。DIONE 市值為 625,281.21457864720332 TWD。追蹤台灣的 DIONE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Dione Protocol 目前實時價格為 0.00005151 TWD。DIONE 市值為 625,281.21457864720332 TWD。追蹤台灣的 DIONE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Dione Protocol 圖標

Dione Protocol實時價格 (DIONE)

1 DIONE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.0016472898
NT$0.0016472898NT$0.0016472898
-2.84%1D
TWD
Dione Protocol (DIONE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:01:01 (UTC+8)

Dione Protocol 今日價格

Dione Protocol (DIONE) 今日實時價格為 NT$ 0.00005151，過去 24 小時內變化了 2.84%。目前 DIONE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00005151 每 DIONE。

Dione Protocol 目前市值在 NT$ 625.28K 排名第 #2219，流通供應量為 12.14B DIONE。過去 24 小時內，DIONE 的交易價格在 NT$ 0.00005151（低點）和 NT$ 0.0000617（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.6141353815820988336，而歷史最低價為 NT$ 0.000498975155823144

短期表現方面，DIONE 在過去一小時內波動了 -2.85%，過去7 天內波動了 -15.59%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.21K

Dione Protocol（DIONE）市場資訊

No.2219

NT$ 625.28K
NT$ 625.28KNT$ 625.28K

NT$ 2.21K
NT$ 2.21KNT$ 2.21K

NT$ 691.96K
NT$ 691.96KNT$ 691.96K

12.14B
12.14B 12.14B

--
----

13,433,600,526
13,433,600,526 13,433,600,526

NONE

Dione Protocol 的目前市值為 NT$ 625.28K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.21K。DIONE 的流通量為 12.14B，總供應量是 13433600526，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 691.96K

Dione Protocol 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00005151
NT$ 0.00005151NT$ 0.00005151
24H最低價
NT$ 0.0000617
NT$ 0.0000617NT$ 0.0000617
24H最高價

NT$ 0.00005151
NT$ 0.00005151NT$ 0.00005151

NT$ 0.0000617
NT$ 0.0000617NT$ 0.0000617

NT$ 0.6141353815820988336
NT$ 0.6141353815820988336NT$ 0.6141353815820988336

NT$ 0.000498975155823144
NT$ 0.000498975155823144NT$ 0.000498975155823144

-2.85%

-2.84%

-15.59%

-15.59%

Dione Protocol（DIONE）價格歷史 TWD

跟蹤 Dione Protocol 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0000481505-2.84%
30天NT$ +0.00001945+60.66%
60天NT$ +0.00001151+28.77%
90天NT$ +0.00000351+7.31%
Dione Protocol 今日價格變化

今天，DIONE 記錄了 NT$ -0.0000481505 (-2.84%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Dione Protocol 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00001945 (+60.66%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Dione Protocol 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DIONE 的變化為 NT$ +0.00001151 (+28.77%)，從而更廣泛地了解其表現。

Dione Protocol 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.00000351 (+7.31%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Dione Protocol（DIONE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Dione Protocol 價格歷史頁面

Dione Protocol 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Dione Protocol 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Dione Protocol 的價格？

DIONE Protocol 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. 交易所上的交易量與流動性
3. 協議的採用度與用戶增長
4. 開發進展與路線圖進度
5. 合作夥伴公告
6. Token 的實用價值與質押獎勵
7. 供需關係
8. 影響 DeFi 協議的監管消息
9. 類似區塊鏈專案的競爭
10. 整體經濟環境與投資者的風險偏好

為什麼人們想知道 Dione Protocol 今天的價格？

人們希望了解DIONE Protocol今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別市場趨勢、掌握買賣時機、評估投資機會，以及隨時掌握市場波動以進行風險管理。

Dione Protocol 的價格預測

Dione Protocol（DIONE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，DIONE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Dione Protocol (DIONE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Dione Protocol 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Dione Protocol 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Dione Protocol 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 DIONE 2026–2027 年價格的預測。

關於 Dione Protocol

DIONE是一種加密貨幣，旨在通過去中心化網絡進行安全和私密的交易。它運行在一種稱為權益證明的共識機制上，該機制以其能源效率和可擴展性而聞名。DIONE的主要角色是為用戶提供一個進行交易和儲存價值的平台，並專注於隱私和安全。該資產的發行模型基於區塊獎勵，並有一個有限的供應量以維持其價值。在用戶需要對其交易進行高度隱私和安全的情況下，通常會使用DIONE，使其成為加密貨幣生態系統中專注於隱私的重要參與者。

如何在台灣購買和投資 Dione Protocol

準備好開始使用 Dione Protocol 了嗎？在 MEXC 購買 DIONE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Dione Protocol 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Dione Protocol (DIONE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Dione Protocol 將立即存入您的錢包。
Dione Protocol (DIONE) 購買教程

Dione Protocol 能做什麼？

擁有 Dione Protocol 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Dione Protocol (DIONE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Dione Protocol (DIONE)

Dione 是 Dione 協議的原生代幣；一個旨在提高公眾購買去中心化代幣的便利性的生態系統。 Dione 將重點放在縮小現實世界問題與 DeFi 空間之間差距的發展上——創建一個由可再生能源驅動的系統。將便利性和更安全的去中心化未來相結合，都有人的共同點。 Dione Protocol 以人為本，首先建立一個強大的社區，以進入一個強大的去中心化未來。

Dione Protocol資源

要更深入地瞭解 Dione Protocol，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Dione Protocol網站
區塊查詢

類別 :

EnergyEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

人們還問：關於Dione Protocol的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:01:01 (UTC+8)

Dione Protocol（DIONE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Dione Protocol 的更多資訊

DIONEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 DIONE。在 MEXC 上探索 DIONEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Dione Protocol (DIONE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Dione Protocol 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
DIONE/USDT
NT$0.0016866252
NT$0.0016866252NT$0.0016866252
-0.52%
38.56M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.4973182
NT$2.4973182NT$2.4973182

+311.00%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1693341
NT$0.1693341NT$0.1693341

+6.49%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.471705
NT$0.471705NT$0.471705

-4.90%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.895586
NT$10.895586NT$10.895586

+11.33%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.9972532
NT$8.9972532NT$8.9972532

-1.38%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4973182
NT$2.4973182NT$2.4973182

+311.00%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.031980
NT$0.031980NT$0.031980

+66.66%

Talus

Talus

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NT$0.5257512
NT$0.5257512NT$0.5257512

+16.51%

Fusionist

Fusionist

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NT$9.1715442
NT$9.1715442NT$9.1715442

+3.44%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

NT$0.00582036
NT$0.00582036NT$0.00582036

+21.33%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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DIONE
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TWD

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