Dione 是 Dione 協議的原生代幣；一個旨在提高公眾購買去中心化代幣的便利性的生態系統。 Dione 將重點放在縮小現實世界問題與 DeFi 空間之間差距的發展上——創建一個由可再生能源驅動的系統。將便利性和更安全的去中心化未來相結合，都有人的共同點。 Dione Protocol 以人為本，首先建立一個強大的社區，以進入一個強大的去中心化未來。