Defactor 目前實時價格為 0.01423 USD。跟蹤 DEFACTOR 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 DEFACTOR 價格趨勢。

Defactor 圖標

Defactor實時價格 (DEFACTOR)

1 DEFACTOR 兌換為 USD 的實時價格：

$0.01423
$0.01423$0.01423
+2.37%1D
USD
Defactor (DEFACTOR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:59:04 (UTC+8)

Defactor（DEFACTOR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.01385
$ 0.01385$ 0.01385
24H最低價
$ 0.01452
$ 0.01452$ 0.01452
24H最高價

$ 0.01385
$ 0.01385$ 0.01385

$ 0.01452
$ 0.01452$ 0.01452

--
----

--
----

-0.08%

+2.37%

-0.63%

-0.63%

Defactor（DEFACTOR）目前實時價格為 $ 0.01423。過去 24 小時內，DEFACTOR 的交易價格在 $ 0.01385$ 0.01452 之間波動，市場活躍度顯著。DEFACTOR 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，DEFACTOR 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.08%，過去 24 小時內變動為 +2.37%，過去 7 天內累計變動為 -0.63%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Defactor（DEFACTOR）市場資訊

--
----

$ 46.75K
$ 46.75K$ 46.75K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Defactor 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 46.75K。DEFACTOR 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

Defactor（DEFACTOR）價格歷史 USD

跟蹤 Defactor 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0003294+2.37%
30天$ -0.00644-31.16%
60天$ +0.00423+42.30%
90天$ +0.00423+42.30%
Defactor 今日價格變化

今天，DEFACTOR 記錄了 $ +0.0003294 (+2.37%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Defactor 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00644 (-31.16%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Defactor 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DEFACTOR 的變化為 $ +0.00423 (+42.30%)，從而更廣泛地了解其表現。

Defactor 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.00423 (+42.30%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Defactor（DEFACTOR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Defactor 價格歷史頁面

什麼是Defactor (DEFACTOR)

Defactor 的 Real 代幣，用於加速 RWA

Defactor在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Defactor 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 DEFACTOR 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Defactor 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Defactor 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Defactor 價格預測 (USD)

Defactor（DEFACTOR）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Defactor（DEFACTOR）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Defactor 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Defactor 價格預測

Defactor（DEFACTOR）代幣經濟

了解 Defactor（DEFACTOR）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 DEFACTOR 代幣的完整經濟學

如何購買Defactor (DEFACTOR)

正在尋找如何購買 Defactor？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Defactor。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

DEFACTOR 兌換為當地貨幣

1 Defactor（DEFACTOR）至 VND
374.46245
1 Defactor（DEFACTOR）至 AUD
A$0.0216296
1 Defactor（DEFACTOR）至 GBP
0.0105302
1 Defactor（DEFACTOR）至 EUR
0.0120955
1 Defactor（DEFACTOR）至 USD
$0.01423
1 Defactor（DEFACTOR）至 MYR
RM0.059766
1 Defactor（DEFACTOR）至 TRY
0.5963793
1 Defactor（DEFACTOR）至 JPY
¥2.16296
1 Defactor（DEFACTOR）至 ARS
ARS$21.2387019
1 Defactor（DEFACTOR）至 RUB
1.1275852
1 Defactor（DEFACTOR）至 INR
1.2557975
1 Defactor（DEFACTOR）至 IDR
Rp237.1665718
1 Defactor（DEFACTOR）至 PHP
0.8378624
1 Defactor（DEFACTOR）至 EGP
￡E.0.6746443
1 Defactor（DEFACTOR）至 BRL
R$0.0764151
1 Defactor（DEFACTOR）至 CAD
C$0.0197797
1 Defactor（DEFACTOR）至 BDT
1.740329
1 Defactor（DEFACTOR）至 NGN
20.7736655
1 Defactor（DEFACTOR）至 COP
$54.94203
1 Defactor（DEFACTOR）至 ZAR
R.0.2446137
1 Defactor（DEFACTOR）至 UAH
0.5989407
1 Defactor（DEFACTOR）至 TZS
T.Sh.35.1357199
1 Defactor（DEFACTOR）至 VES
Bs3.01676
1 Defactor（DEFACTOR）至 CLP
$13.36197
1 Defactor（DEFACTOR）至 PKR
Rs4.029936
1 Defactor（DEFACTOR）至 KZT
7.6504749
1 Defactor（DEFACTOR）至 THB
฿0.4650364
1 Defactor（DEFACTOR）至 TWD
NT$0.4364341
1 Defactor（DEFACTOR）至 AED
د.إ0.0522241
1 Defactor（DEFACTOR）至 CHF
Fr0.0112417
1 Defactor（DEFACTOR）至 HKD
HK$0.1104248
1 Defactor（DEFACTOR）至 AMD
֏5.4646046
1 Defactor（DEFACTOR）至 MAD
.د.م0.1312006
1 Defactor（DEFACTOR）至 MXN
$0.261832
1 Defactor（DEFACTOR）至 SAR
ريال0.0533625
1 Defactor（DEFACTOR）至 ETB
Br2.1750555
1 Defactor（DEFACTOR）至 KES
KSh1.8386583
1 Defactor（DEFACTOR）至 JOD
د.أ0.01008907
1 Defactor（DEFACTOR）至 PLN
0.0516549
1 Defactor（DEFACTOR）至 RON
лв0.0620428
1 Defactor（DEFACTOR）至 SEK
kr0.1333351
1 Defactor（DEFACTOR）至 BGN
лв0.0239064
1 Defactor（DEFACTOR）至 HUF
Ft4.7575159
1 Defactor（DEFACTOR）至 CZK
0.2971224
1 Defactor（DEFACTOR）至 KWD
د.ك0.00435438
1 Defactor（DEFACTOR）至 ILS
0.0462475
1 Defactor（DEFACTOR）至 BOB
Bs0.0984716
1 Defactor（DEFACTOR）至 AZN
0.024191
1 Defactor（DEFACTOR）至 TJS
SM0.1316275
1 Defactor（DEFACTOR）至 GEL
0.0385633
1 Defactor（DEFACTOR）至 AOA
Kz12.9716411
1 Defactor（DEFACTOR）至 BHD
.د.ب0.00536471
1 Defactor（DEFACTOR）至 BMD
$0.01423
1 Defactor（DEFACTOR）至 DKK
kr0.0912143
1 Defactor（DEFACTOR）至 HNL
L0.3743913
1 Defactor（DEFACTOR）至 MUR
0.6471804
1 Defactor（DEFACTOR）至 NAD
$0.2448983
1 Defactor（DEFACTOR）至 NOK
kr0.1423
1 Defactor（DEFACTOR）至 NZD
$0.0246179
1 Defactor（DEFACTOR）至 PAB
B/.0.01423
1 Defactor（DEFACTOR）至 PGK
K0.0599083
1 Defactor（DEFACTOR）至 QAR
ر.ق0.0519395
1 Defactor（DEFACTOR）至 RSD
дин.1.4332456
1 Defactor（DEFACTOR）至 UZS
soʻm171.4457437
1 Defactor（DEFACTOR）至 ALL
L1.1833668
1 Defactor（DEFACTOR）至 ANG
ƒ0.0254717
1 Defactor（DEFACTOR）至 AWG
ƒ0.0254717
1 Defactor（DEFACTOR）至 BBD
$0.02846
1 Defactor（DEFACTOR）至 BAM
KM0.0237641
1 Defactor（DEFACTOR）至 BIF
Fr41.85043
1 Defactor（DEFACTOR）至 BND
$0.0183567
1 Defactor（DEFACTOR）至 BSD
$0.01423
1 Defactor（DEFACTOR）至 JMD
$2.2803575
1 Defactor（DEFACTOR）至 KHR
57.1485338
1 Defactor（DEFACTOR）至 KMF
Fr6.03352
1 Defactor（DEFACTOR）至 LAK
309.3478199
1 Defactor（DEFACTOR）至 LKR
රු4.3277699
1 Defactor（DEFACTOR）至 MDL
L0.2410562
1 Defactor（DEFACTOR）至 MGA
Ar64.099035
1 Defactor（DEFACTOR）至 MOP
P0.11384
1 Defactor（DEFACTOR）至 MVR
0.217719
1 Defactor（DEFACTOR）至 MWK
MK24.662013
1 Defactor（DEFACTOR）至 MZN
MT0.909297
1 Defactor（DEFACTOR）至 NPR
रु2.007853
1 Defactor（DEFACTOR）至 PYG
100.91916
1 Defactor（DEFACTOR）至 RWF
Fr20.67619
1 Defactor（DEFACTOR）至 SBD
$0.1172552
1 Defactor（DEFACTOR）至 SCR
0.2121693
1 Defactor（DEFACTOR）至 SRD
$0.5653579
1 Defactor（DEFACTOR）至 SVC
$0.1245125
1 Defactor（DEFACTOR）至 SZL
L0.2448983
1 Defactor（DEFACTOR）至 TMT
m0.0499473
1 Defactor（DEFACTOR）至 TND
د.ت0.0418362
1 Defactor（DEFACTOR）至 TTD
$0.0964794
1 Defactor（DEFACTOR）至 UGX
Sh49.40656
1 Defactor（DEFACTOR）至 XAF
Fr8.01149
1 Defactor（DEFACTOR）至 XCD
$0.038421
1 Defactor（DEFACTOR）至 XOF
Fr8.01149
1 Defactor（DEFACTOR）至 XPF
Fr1.45146
1 Defactor（DEFACTOR）至 BWP
P0.1898282
1 Defactor（DEFACTOR）至 BZD
$0.0286023
1 Defactor（DEFACTOR）至 CVE
$1.3472964
1 Defactor（DEFACTOR）至 DJF
Fr2.53294
1 Defactor（DEFACTOR）至 DOP
$0.9110046
1 Defactor（DEFACTOR）至 DZD
د.ج1.8496154
1 Defactor（DEFACTOR）至 FJD
$0.0325867
1 Defactor（DEFACTOR）至 GNF
Fr123.72985
1 Defactor（DEFACTOR）至 GTQ
Q0.1090018
1 Defactor（DEFACTOR）至 GYD
$2.976916
1 Defactor（DEFACTOR）至 ISK
kr1.73606

要更深入地瞭解 Defactor，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Defactor網站
區塊查詢

人們還問：關於Defactor的其他問題

Defactor（DEFACTOR）今日價格是多少？
DEFACTOR 實時價格為 0.01423 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 DEFACTOR 兌 USD 的價格是多少？
目前 DEFACTOR 兌 USD 的價格為 $ 0.01423。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Defactor 的市值是多少？
DEFACTOR 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
DEFACTOR 的流通供應量是多少？
DEFACTOR 的流通供應量為 -- USD
DEFACTOR 的歷史最高價（ATH）是多少？
DEFACTOR 的歷史最高價是 -- USD
DEFACTOR 的歷史最低價（ATL）是多少？
DEFACTOR 的歷史最低價是 -- USD
DEFACTOR 的交易量是多少？
DEFACTOR 的 24 小時實時交易量為 $ 46.75K USD
DEFACTOR 今年會漲嗎？
DEFACTOR 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 DEFACTOR 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:59:04 (UTC+8)

Defactor（DEFACTOR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

