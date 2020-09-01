Cypherium 今日價格

Cypherium (CPH) 今日實時價格為 NT$ 0.002744，過去 24 小時內變化了 8.01%。目前 CPH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002744 每 CPH。

Cypherium 目前市值在 NT$ 1.05M 排名第 #1989，流通供應量為 382.95M CPH。過去 24 小時內，CPH 的交易價格在 NT$ 0.0027（低點）和 NT$ 0.002988（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.3476416104883261762，而歷史最低價為 NT$ 0.0645436482874740628。

短期表現方面，CPH 在過去一小時內波動了 -0.15%，過去7 天內波動了 +8.41%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.74K。

Cypherium（CPH）市場資訊

排名 No.1989 市值 NT$ 1.05MNT$ 1.05M NT$ 1.05M 成交量（24H） NT$ 54.74KNT$ 54.74K NT$ 54.74K 完全稀釋市值 NT$ 23.13MNT$ 23.13M NT$ 23.13M 流通量 382.95M 382.95M 382.95M 最大供應量 8,428,000,000 8,428,000,000 8,428,000,000 總供應量 6,828,000,000 6,828,000,000 6,828,000,000 流通率 4.54% 發行日期 2020-09-01 00:00:00 發行價格 NT$ 7.9925NT$ 7.9925 NT$ 7.9925 所屬公鏈 CPH2

Cypherium 的目前市值為 NT$ 1.05M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.74K。CPH 的流通量為 382.95M，總供應量是 6828000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 23.13M。