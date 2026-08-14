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Core DAO 目前實時價格為 0.01857 TWD。CORE 市值為 22,993,485.0782799921909 TWD。追蹤台灣的 CORE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Core DAO 目前實時價格為 0.01857 TWD。CORE 市值為 22,993,485.0782799921909 TWD。追蹤台灣的 CORE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Core DAO 圖標

Core DAO實時價格 (CORE)

1 CORE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.5933632
NT$0.5933632NT$0.5933632
-2.10%1D
TWD
Core DAO (CORE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:38:04 (UTC+8)

Core DAO 今日價格

Core DAO (CORE) 今日實時價格為 NT$ 0.01857，過去 24 小時內變化了 2.10%。目前 CORE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01857 每 CORE。

Core DAO 目前市值在 NT$ 22.99M 排名第 #527，流通供應量為 1.24B CORE。過去 24 小時內，CORE 的交易價格在 NT$ 0.0185（低點）和 NT$ 0.01949（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 206.78962358777368645，而歷史最低價為 NT$ 0.7446339368293571073

短期表現方面，CORE 在過去一小時內波動了 -0.33%，過去7 天內波動了 -7.11%。過去一天，總交易量達到 NT$ 81.85K

Core DAO（CORE）市場資訊

No.527

NT$ 22.99M
NT$ 22.99MNT$ 22.99M

NT$ 81.85K
NT$ 81.85KNT$ 81.85K

NT$ 39.00M
NT$ 39.00MNT$ 39.00M

1.24B
1.24B 1.24B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,093,769,839.03528109
2,093,769,839.03528109 2,093,769,839.03528109

58.96%

0.01%

CORE

Core DAO 的目前市值為 NT$ 22.99M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 81.85K。CORE 的流通量為 1.24B，總供應量是 2093769839.03528109，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 39.00M

Core DAO 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0185
NT$ 0.0185NT$ 0.0185
24H最低價
NT$ 0.01949
NT$ 0.01949NT$ 0.01949
24H最高價

NT$ 0.0185
NT$ 0.0185NT$ 0.0185

NT$ 0.01949
NT$ 0.01949NT$ 0.01949

NT$ 206.78962358777368645
NT$ 206.78962358777368645NT$ 206.78962358777368645

NT$ 0.7446339368293571073
NT$ 0.7446339368293571073NT$ 0.7446339368293571073

-0.33%

-2.10%

-7.11%

-7.11%

Core DAO（CORE）價格歷史 TWD

跟蹤 Core DAO 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0127279-2.10%
30天NT$ -0.00632-25.40%
60天NT$ -0.01112-37.46%
90天NT$ -0.0182-49.50%
Core DAO 今日價格變化

今天，CORE 記錄了 NT$ -0.0127279 (-2.10%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Core DAO 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00632 (-25.40%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Core DAO 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CORE 的變化為 NT$ -0.01112 (-37.46%)，從而更廣泛地了解其表現。

Core DAO 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0182 (-49.50%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Core DAO（CORE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Core DAO 價格歷史頁面

Core DAO 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Core DAO 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Core DAO 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 CORE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

CORE_USDT在4小時周期運行於0.01883，位於S1支撐位0.01882與中枢0.01912之間。價格貼近S1支撐位，處於區間下沿結構。均線組呈現多頭排列，7條MA與EMA均指向買入信號。指標一致性出現背離，趨勢指標偏多而震盪指標偏弱。 MACD形成死叉，動能方向轉為向下。RSI處於中性區域，多空力量暫時平衡。快慢指標出現分層，長期均線支持價格上漲，短期動量顯示回調壓力。波動率維持常態，未出現極端擴張或收縮。KDJ與StochRSI數值反映短期超買後的修正需求。布林帶開口狀態顯示價格在中軌附近震盪。 近端關鍵價位為S1支撐0.01882，距離現價僅0.00001。上方第一阻力位於中枢0.01912，距離現價0.00029。遠端參考R1阻力0.01932，距離現價0.00049。下方S2支撐0.01862，距離現價0.00021。價格若跌破S1將測試S2，若突破中枢則看向R1。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Core DAO 的價格？

Core DAO（CORE）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心
2. 採用率——Core 区塊鏈及其 DeFi 生態系統的使用情況
3. 與比特幣的相關性——由於 Core 採用了結合比特幣挖礦的 Satoshi Plus 共識機制
4. 質押獎勵——驗證節點參與度與質押收益
5. 合作夥伴公告——戰略性合作與整合案
6. 監管動態——政府政策對 DeFi 及區塊鏈專案的影響
7. 技術發展——網路升級與新功能的推出
8. 交易量——交易所上的流動性狀況
9. 競爭環境——相較於其他 Layer-1 區塊鏈的表現與競爭優勢

為什麼人們想知道 Core DAO 今天的價格？

人們希望了解今日 Core DAO（CORE）的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、投資時機把握以及市場分析。交易者需要即時價格來有效執行買賣單；投資人則會追蹤每日價格，以監控其持有資產的表現並計算盈虧。價格走勢有助於判斷何時是建倉或離場的最佳時點。

Core DAO 的價格預測

Core DAO（CORE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CORE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Core DAO (CORE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Core DAO 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Core DAO 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Core DAO 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CORE 2026–2027 年價格的預測。

關於 Core DAO

cVault.finance (CORE) 是一種去中心化金融 (DeFi) 協議，旨在提供一個安全且可持續的產出農業平台。該協議建立在以太坊區塊鏈上，並利用創新的經濟和博弈理論模型，創建一個自我維持的高產出農業生態系統。CORE 的獨特功能是其永久鎖定的流動性，這意味著流動性提供者不能撤回他們的流動性，為產出農民創造了一個穩定且可預測的環境。該代幣也用於治理，允許持有者對各種協議參數和未來發展方向進行投票。CORE 代幣的供應量固定為10,000，並且沒有提供鑄造額外代幣的規定。

如何在台灣購買和投資 Core DAO

準備好開始使用 Core DAO 了嗎？在 MEXC 購買 CORE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Core DAO 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Core DAO (CORE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Core DAO 將立即存入您的錢包。
Core DAO (CORE) 購買教程

Core DAO 能做什麼？

擁有 Core DAO 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Core DAO (CORE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Core DAO (CORE)

Core 是 EVM 兼容的 L1 鏈。 它由稱為“Satoshi Plus”的新穎共識機制保護，該機制使用委託 BTC 挖掘哈希率和委託權益證明的組合來保護網絡。 Core 提供了 EVM 鏈的可組合性，以及比特幣的去中心化和安全性。 解決區塊鏈三難困境。

Core DAO資源

要更深入地瞭解 Core DAO，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Core DAO網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBitcoin SidechainsDecentralized Finance (DeFi)

人們還問：關於Core DAO的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:38:04 (UTC+8)

Core DAO（CORE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Core DAO 的更多資訊

COREUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CORE。在 MEXC 上探索 COREUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Core DAO (CORE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Core DAO 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CORE/USDT
NT$0.5930435
NT$0.5930435NT$0.5930435
-2.21%
4.35M (USDT)

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NT$2.9140655
NT$2.9140655NT$2.9140655

+379.73%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17756138
NT$0.17756138NT$0.17756138

-5.91%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4674014
NT$0.4674014NT$0.4674014

-24.24%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.105056
NT$9.105056NT$9.105056

+22.44%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3141398
NT$9.3141398NT$9.3141398

+4.68%

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Fusionist

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NT$8.5938557
NT$8.5938557NT$8.5938557

+132.19%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.374413458
NT$0.374413458NT$0.374413458

+79.38%

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NT$5.3863056
NT$5.3863056NT$5.3863056

+37.72%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$29.2915534
NT$29.2915534NT$29.2915534

+29.62%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7296202
NT$3.7296202NT$3.7296202

+22.13%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CORE 兌 TWD 計算器

數量

CORE
CORE
TWD
TWD

1 CORE = 0.5936829 TWD