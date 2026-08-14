Core DAO實時價格 (CORE)
Core DAO (CORE) 今日實時價格為 NT$ 0.01857，過去 24 小時內變化了 2.10%。目前 CORE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01857 每 CORE。
Core DAO 目前市值在 NT$ 22.99M 排名第 #527，流通供應量為 1.24B CORE。過去 24 小時內，CORE 的交易價格在 NT$ 0.0185（低點）和 NT$ 0.01949（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 206.78962358777368645，而歷史最低價為 NT$ 0.7446339368293571073。
短期表現方面，CORE 在過去一小時內波動了 -0.33%，過去7 天內波動了 -7.11%。過去一天，總交易量達到 NT$ 81.85K。
No.527
58.96%
0.01%
CORE
Core DAO 的目前市值為 NT$ 22.99M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 81.85K。CORE 的流通量為 1.24B，總供應量是 2093769839.03528109，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 39.00M。
-0.33%
-2.10%
-7.11%
-7.11%
跟蹤 Core DAO 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0127279
|-2.10%
|30天
|NT$ -0.00632
|-25.40%
|60天
|NT$ -0.01112
|-37.46%
|90天
|NT$ -0.0182
|-49.50%
今天，CORE 記錄了 NT$ -0.0127279 (-2.10%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00632 (-25.40%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，CORE 的變化為 NT$ -0.01112 (-37.46%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0182 (-49.50%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Core DAO 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 CORE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 < 下軌
|觸及或突破下軌
|進入「便宜」區，波動放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
CORE_USDT在4小時周期運行於0.01883，位於S1支撐位0.01882與中枢0.01912之間。價格貼近S1支撐位，處於區間下沿結構。均線組呈現多頭排列，7條MA與EMA均指向買入信號。指標一致性出現背離，趨勢指標偏多而震盪指標偏弱。 MACD形成死叉，動能方向轉為向下。RSI處於中性區域，多空力量暫時平衡。快慢指標出現分層，長期均線支持價格上漲，短期動量顯示回調壓力。波動率維持常態，未出現極端擴張或收縮。KDJ與StochRSI數值反映短期超買後的修正需求。布林帶開口狀態顯示價格在中軌附近震盪。 近端關鍵價位為S1支撐0.01882，距離現價僅0.00001。上方第一阻力位於中枢0.01912，距離現價0.00029。遠端參考R1阻力0.01932，距離現價0.00049。下方S2支撐0.01862，距離現價0.00021。價格若跌破S1將測試S2，若突破中枢則看向R1。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Core DAO 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
cVault.finance (CORE) 是一種去中心化金融 (DeFi) 協議，旨在提供一個安全且可持續的產出農業平台。該協議建立在以太坊區塊鏈上，並利用創新的經濟和博弈理論模型，創建一個自我維持的高產出農業生態系統。CORE 的獨特功能是其永久鎖定的流動性，這意味著流動性提供者不能撤回他們的流動性，為產出農民創造了一個穩定且可預測的環境。該代幣也用於治理，允許持有者對各種協議參數和未來發展方向進行投票。CORE 代幣的供應量固定為10,000，並且沒有提供鑄造額外代幣的規定。
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Core 是 EVM 兼容的 L1 鏈。 它由稱為“Satoshi Plus”的新穎共識機制保護，該機制使用委託 BTC 挖掘哈希率和委託權益證明的組合來保護網絡。 Core 提供了 EVM 鏈的可組合性，以及比特幣的去中心化和安全性。 解決區塊鏈三難困境。
要更深入地瞭解 Core DAO，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
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加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
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比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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