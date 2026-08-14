Core DAO 今日價格

Core DAO (CORE) 今日實時價格為 NT$ 0.01857，過去 24 小時內變化了 2.10%。目前 CORE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01857 每 CORE。

Core DAO 目前市值在 NT$ 22.99M 排名第 #527，流通供應量為 1.24B CORE。過去 24 小時內，CORE 的交易價格在 NT$ 0.0185（低點）和 NT$ 0.01949（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 206.78962358777368645，而歷史最低價為 NT$ 0.7446339368293571073。

短期表現方面，CORE 在過去一小時內波動了 -0.33%，過去7 天內波動了 -7.11%。過去一天，總交易量達到 NT$ 81.85K。

Core DAO（CORE）市場資訊

排名 No.527 市值 NT$ 22.99MNT$ 22.99M NT$ 22.99M 成交量（24H） NT$ 81.85KNT$ 81.85K NT$ 81.85K 完全稀釋市值 NT$ 39.00MNT$ 39.00M NT$ 39.00M 流通量 1.24B 1.24B 1.24B 最大供應量 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 總供應量 2,093,769,839.03528109 2,093,769,839.03528109 2,093,769,839.03528109 流通率 58.96% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 CORE

Core DAO 的目前市值為 NT$ 22.99M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 81.85K。CORE 的流通量為 1.24B，總供應量是 2093769839.03528109，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 39.00M。