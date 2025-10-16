Cope 目前實時價格為 0.0005297 USD。跟蹤 COPE 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 COPE 價格趨勢。Cope 目前實時價格為 0.0005297 USD。跟蹤 COPE 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 COPE 價格趨勢。

Cope 圖標

Cope實時價格 (COPE)

1 COPE 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0005297
$0.0005297
+25.99%1D
USD
Cope (COPE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:31:26 (UTC+8)

Cope（COPE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0004076
$ 0.0004076
24H最低價
$ 0.0005389
$ 0.0005389
24H最高價

$ 0.0004076
$ 0.0004076

$ 0.0005389
$ 0.0005389

--
--

--
--

+1.04%

+25.99%

-8.77%

-8.77%

Cope（COPE）目前實時價格為 $ 0.0005297。過去 24 小時內，COPE 的交易價格在 $ 0.0004076$ 0.0005389 之間波動，市場活躍度顯著。COPE 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，COPE 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.04%，過去 24 小時內變動為 +25.99%，過去 7 天內累計變動為 -8.77%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Cope（COPE）市場資訊

--
--

$ 59.24K
$ 59.24K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

Cope 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 59.24K。COPE 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

Cope（COPE）價格歷史 USD

跟蹤 Cope 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00010927+25.99%
30天$ -0.0006035-53.26%
60天$ -0.0079713-93.77%
90天$ -0.0009703-64.69%
Cope 今日價格變化

今天，COPE 記錄了 $ +0.00010927 (+25.99%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Cope 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0006035 (-53.26%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Cope 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，COPE 的變化為 $ -0.0079713 (-93.77%)，從而更廣泛地了解其表現。

Cope 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0009703 (-64.69%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Cope（COPE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Cope 價格歷史頁面

什麼是Cope (COPE)

Cope 源自網路自嘲梗「cope」，透過自嘲情緒與 KOL 推廣製造關注。

Cope在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Cope 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 COPE 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Cope 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Cope 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Cope 價格預測 (USD)

Cope（COPE）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Cope（COPE）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Cope 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Cope 價格預測

Cope（COPE）代幣經濟

了解 Cope（COPE）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 COPE 代幣的完整經濟學

如何購買Cope (COPE)

正在尋找如何購買 Cope？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Cope。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

COPE 兌換為當地貨幣

1 Cope（COPE）至 VND
13.9390555
1 Cope（COPE）至 AUD
A$0.000805144
1 Cope（COPE）至 GBP
0.000391978
1 Cope（COPE）至 EUR
0.000450245
1 Cope（COPE）至 USD
$0.0005297
1 Cope（COPE）至 MYR
RM0.00222474
1 Cope（COPE）至 TRY
0.022199727
1 Cope（COPE）至 JPY
¥0.0805144
1 Cope（COPE）至 ARS
ARS$0.790593141
1 Cope（COPE）至 RUB
0.041978725
1 Cope（COPE）至 INR
0.046730134
1 Cope（COPE）至 IDR
Rp8.828329802
1 Cope（COPE）至 PHP
0.031162251
1 Cope（COPE）至 EGP
￡E.0.025128968
1 Cope（COPE）至 BRL
R$0.002839192
1 Cope（COPE）至 CAD
C$0.000736283
1 Cope（COPE）至 BDT
0.064808795
1 Cope（COPE）至 NGN
0.772154284
1 Cope（COPE）至 COP
$2.053096012
1 Cope（COPE）至 ZAR
R.0.00911084
1 Cope（COPE）至 UAH
0.022242103
1 Cope（COPE）至 TZS
T.Sh.1.307898161
1 Cope（COPE）至 VES
Bs0.1122964
1 Cope（COPE）至 CLP
$0.4973883
1 Cope（COPE）至 PKR
Rs0.149841536
1 Cope（COPE）至 KZT
0.284782611
1 Cope（COPE）至 THB
฿0.017305299
1 Cope（COPE）至 TWD
NT$0.016251196
1 Cope（COPE）至 AED
د.إ0.001943999
1 Cope（COPE）至 CHF
Fr0.000418463
1 Cope（COPE）至 HKD
HK$0.004110472
1 Cope（COPE）至 AMD
֏0.202329509
1 Cope（COPE）至 MAD
.د.م0.004878537
1 Cope（COPE）至 MXN
$0.009741183
1 Cope（COPE）至 SAR
ريال0.001986375
1 Cope（COPE）至 ETB
Br0.080964645
1 Cope（COPE）至 KES
KSh0.068431943
1 Cope（COPE）至 JOD
د.أ0.0003755573
1 Cope（COPE）至 PLN
0.001922811
1 Cope（COPE）至 RON
лв0.002309492
1 Cope（COPE）至 SEK
kr0.004957992
1 Cope（COPE）至 BGN
лв0.000889896
1 Cope（COPE）至 HUF
Ft0.177036334
1 Cope（COPE）至 CZK
0.011054839
1 Cope（COPE）至 KWD
د.ك0.0001620882
1 Cope（COPE）至 ILS
0.001726822
1 Cope（COPE）至 BOB
Bs0.003649633
1 Cope（COPE）至 AZN
0.00090049
1 Cope（COPE）至 TJS
SM0.004931507
1 Cope（COPE）至 GEL
0.001435487
1 Cope（COPE）至 AOA
Kz0.482858629
1 Cope（COPE）至 BHD
.د.ب0.0001996969
1 Cope（COPE）至 BMD
$0.0005297
1 Cope（COPE）至 DKK
kr0.003395377
1 Cope（COPE）至 HNL
L0.013894031
1 Cope（COPE）至 MUR
0.024090756
1 Cope（COPE）至 NAD
$0.009174404
1 Cope（COPE）至 NOK
kr0.005291703
1 Cope（COPE）至 NZD
$0.000916381
1 Cope（COPE）至 PAB
B/.0.0005297
1 Cope（COPE）至 PGK
K0.002256522
1 Cope（COPE）至 QAR
ر.ق0.001928108
1 Cope（COPE）至 RSD
дин.0.053303711
1 Cope（COPE）至 UZS
soʻm6.381926243
1 Cope（COPE）至 ALL
L0.044012773
1 Cope（COPE）至 ANG
ƒ0.000948163
1 Cope（COPE）至 AWG
ƒ0.000948163
1 Cope（COPE）至 BBD
$0.0010594
1 Cope（COPE）至 BAM
KM0.000889896
1 Cope（COPE）至 BIF
Fr1.5578477
1 Cope（COPE）至 BND
$0.000683313
1 Cope（COPE）至 BSD
$0.0005297
1 Cope（COPE）至 JMD
$0.084815564
1 Cope（COPE）至 KHR
2.127306982
1 Cope（COPE）至 KMF
Fr0.2245928
1 Cope（COPE）至 LAK
11.515217161
1 Cope（COPE）至 LKR
රු0.160610337
1 Cope（COPE）至 MDL
L0.009026088
1 Cope（COPE）至 MGA
Ar2.38603365
1 Cope（COPE）至 MOP
P0.004232303
1 Cope（COPE）至 MVR
0.00810441
1 Cope（COPE）至 MWK
MK0.91643397
1 Cope（COPE）至 MZN
MT0.03384783
1 Cope（COPE）至 NPR
रु0.074258643
1 Cope（COPE）至 PYG
3.7301474
1 Cope（COPE）至 RWF
Fr0.7675353
1 Cope（COPE）至 SBD
$0.004364728
1 Cope（COPE）至 SCR
0.007341642
1 Cope（COPE）至 SRD
$0.021044981
1 Cope（COPE）至 SVC
$0.004624281
1 Cope（COPE）至 SZL
L0.009174404
1 Cope（COPE）至 TMT
m0.001859247
1 Cope（COPE）至 TND
د.ت0.0015541398
1 Cope（COPE）至 TTD
$0.003586069
1 Cope（COPE）至 UGX
Sh1.8391184
1 Cope（COPE）至 XAF
Fr0.2982211
1 Cope（COPE）至 XCD
$0.00143019
1 Cope（COPE）至 XOF
Fr0.2982211
1 Cope（COPE）至 XPF
Fr0.0540294
1 Cope（COPE）至 BWP
P0.007548225
1 Cope（COPE）至 BZD
$0.0010594
1 Cope（COPE）至 CVE
$0.050220857
1 Cope（COPE）至 DJF
Fr0.0937569
1 Cope（COPE）至 DOP
$0.033884909
1 Cope（COPE）至 DZD
د.ج0.068850406
1 Cope（COPE）至 FJD
$0.001213013
1 Cope（COPE）至 GNF
Fr4.6057415
1 Cope（COPE）至 GTQ
Q0.004046908
1 Cope（COPE）至 GYD
$0.110649033
1 Cope（COPE）至 ISK
kr0.0646234

Cope資源

要更深入地瞭解 Cope，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

人們還問：關於Cope的其他問題

Cope（COPE）今日價格是多少？
COPE 實時價格為 0.0005297 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 COPE 兌 USD 的價格是多少？
目前 COPE 兌 USD 的價格為 $ 0.0005297。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Cope 的市值是多少？
COPE 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
COPE 的流通供應量是多少？
COPE 的流通供應量為 -- USD
COPE 的歷史最高價（ATH）是多少？
COPE 的歷史最高價是 -- USD
COPE 的歷史最低價（ATL）是多少？
COPE 的歷史最低價是 -- USD
COPE 的交易量是多少？
COPE 的 24 小時實時交易量為 $ 59.24K USD
COPE 今年會漲嗎？
COPE 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 COPE 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:31:26 (UTC+8)

Cope（COPE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

1 COPE = 0.0005297 USD

$0.0005297
$115,258.83

$4,150.00

$0.04962

$199.56

$5.5145

$4,150.00

$115,258.83

$199.56

$2.6262

$0.20262

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2263

$0.001960

$0.000000000000000000005900

$0.2263

$0.0000000961

$0.04212

$0.0003637

