Coldstack 今日價格

Coldstack (CLS) 今日實時價格為 NT$ 0.004954，過去 24 小時內變化了 0.90%。目前 CLS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004954 每 CLS。

Coldstack 目前市值在 NT$ 116.49K 排名第 #2591，流通供應量為 23.51M CLS。過去 24 小時內，CLS 的交易價格在 NT$ 0.004937（低點）和 NT$ 0.005012（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 216.8929597228，而歷史最低價為 NT$ 0.2397331840186303091。

短期表現方面，CLS 在過去一小時內波動了 -0.43%，過去7 天內波動了 -6.88%。過去一天，總交易量達到 NT$ 6.74K。

Coldstack（CLS）市場資訊

排名 No.2591 市值 NT$ 116.49KNT$ 116.49K NT$ 116.49K 成交量（24H） NT$ 6.74KNT$ 6.74K NT$ 6.74K 完全稀釋市值 NT$ 247.70KNT$ 247.70K NT$ 247.70K 流通量 23.51M 23.51M 23.51M 最大供應量 50,000,000 50,000,000 50,000,000 總供應量 49,763,520 49,763,520 49,763,520 流通率 47.02% 所屬公鏈 ETH

Coldstack 的目前市值為 NT$ 116.49K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 6.74K。CLS 的流通量為 23.51M，總供應量是 49763520，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 247.70K。