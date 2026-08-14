Concordium 今日價格

Concordium (CCD) 今日實時價格為 NT$ 0.003225，過去 24 小時內變化了 3.12%。目前 CCD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003225 每 CCD。

Concordium 目前市值在 NT$ 40.68M 排名第 #373，流通供應量為 12.61B CCD。過去 24 小時內，CCD 的交易價格在 NT$ 0.003204（低點）和 NT$ 0.00335（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.7957355728658740716，而歷史最低價為 NT$ 0.0821415341143911102。

短期表現方面，CCD 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 -8.26%。過去一天，總交易量達到 NT$ 90.64K。

Concordium（CCD）市場資訊

排名 No.373 市值 NT$ 40.68MNT$ 40.68M NT$ 40.68M 成交量（24H） NT$ 90.64KNT$ 90.64K NT$ 90.64K 完全稀釋市值 NT$ 46.82MNT$ 46.82M NT$ 46.82M 流通量 12.61B 12.61B 12.61B 總供應量 14,518,117,595.418181 14,518,117,595.418181 14,518,117,595.418181 所屬公鏈 CCD

Concordium 的目前市值為 NT$ 40.68M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 90.64K。CCD 的流通量為 12.61B，總供應量是 14518117595.418181，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 46.82M。