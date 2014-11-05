BitShares 今日價格

BitShares (BTS) 今日實時價格為 NT$ 0.0011998，過去 24 小時內變化了 1.79%。目前 BTS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0011998 每 BTS。

BitShares 目前市值在 NT$ 3.59M 排名第 #1433，流通供應量為 3.00B BTS。過去 24 小時內，BTS 的交易價格在 NT$ 0.0010956（低點）和 NT$ 0.0014999（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 29.31868904829025356，而歷史最低價為 NT$ 0.0274315000853888592。

短期表現方面，BTS 在過去一小時內波動了 -0.31%，過去7 天內波動了 +10.97%。過去一天，總交易量達到 NT$ 109.87K。

BitShares（BTS）市場資訊

排名 No.1433 市值 NT$ 3.59MNT$ 3.59M NT$ 3.59M 成交量（24H） NT$ 109.87KNT$ 109.87K NT$ 109.87K 完全稀釋市值 NT$ 4.32MNT$ 4.32M NT$ 4.32M 流通量 3.00B 3.00B 3.00B 最大供應量 3,600,570,502 3,600,570,502 3,600,570,502 總供應量 2,995,060,000 2,995,060,000 2,995,060,000 流通率 83.18% 發行日期 2014-11-05 00:00:00 所屬公鏈 BTS

BitShares 的目前市值為 NT$ 3.59M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 109.87K。BTS 的流通量為 3.00B，總供應量是 2995060000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.32M。