Boost 目前實時價格為 0.1409 USD。跟蹤 BOOST 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BOOST 價格趨勢。

Boost實時價格 (BOOST)

$0.1409
-7.40%1D
Boost (BOOST) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:30:22 (UTC+8)

Boost（BOOST）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.13231
24H最低價
$ 0.1657
24H最高價

$ 0.13231
$ 0.1657
$ 0.17591859089386483
$ 0.043332483940612676
-3.09%

-7.39%

+52.29%

+52.29%

Boost（BOOST）目前實時價格為 $ 0.1409。過去 24 小時內，BOOST 的交易價格在 $ 0.13231$ 0.1657 之間波動，市場活躍度顯著。BOOST 的歷史最高價為 $ 0.17591859089386483，歷史最低價為 $ 0.043332483940612676

從短期表現來看，BOOST 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.09%，過去 24 小時內變動為 -7.39%，過去 7 天內累計變動為 +52.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Boost（BOOST）市場資訊

No.771

$ 22.38M
$ 85.54K
$ 140.90M
158.86M
1,000,000,000
1,000,000,000
15.88%

BSC

Boost 的目前市值為 $ 22.38M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 85.54K。BOOST 的流通量為 158.86M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 140.90M

Boost（BOOST）價格歷史 USD

跟蹤 Boost 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0112598-7.39%
30天$ +0.04113+41.22%
60天$ +0.1309+1,309.00%
90天$ +0.1309+1,309.00%
Boost 今日價格變化

今天，BOOST 記錄了 $ -0.0112598 (-7.39%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Boost 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.04113 (+41.22%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Boost 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BOOST 的變化為 $ +0.1309 (+1,309.00%)，從而更廣泛地了解其表現。

Boost 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.1309 (+1,309.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Boost（BOOST）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Boost 價格歷史頁面

什麼是Boost (BOOST)

BOOST，品牌與創作者互動的未來，建立在 Alphabot 奠定的基礎上，如今正在全球擴展。隨著 Pulse 的推出，我們的 InfoFi + Action Layer 平台能夠將關注轉化為真正的用戶成長，我們正在將真實的互動與可衡量的採用聯繫起來。 Boost 以變革性的方式將全球最大的品牌、熱門創作者及其社群聯繫在一起。 Alphabot 已在 Web3 平台上證明了其規模優勢，擁有超過 700 萬名註冊用戶，並已分發 15.6 億美元的獎勵。如今，由 BOOST 提供支援的 Boost 生態系統將更進一步，賦能數十億用戶、品牌和創作者，並為社交和鏈上互動樹立全新標竿。

Boost在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Boost 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 BOOST 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Boost 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Boost 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Boost 價格預測 (USD)

Boost（BOOST）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Boost（BOOST）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Boost 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Boost 價格預測

Boost（BOOST）代幣經濟

了解 Boost（BOOST）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BOOST 代幣的完整經濟學

如何購買Boost (BOOST)

正在尋找如何購買 Boost？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Boost。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

BOOST 兌換為當地貨幣

1 Boost（BOOST）至 VND
3,707.7835
1 Boost（BOOST）至 AUD
A$0.214168
1 Boost（BOOST）至 GBP
0.104266
1 Boost（BOOST）至 EUR
0.119765
1 Boost（BOOST）至 USD
$0.1409
1 Boost（BOOST）至 MYR
RM0.59178
1 Boost（BOOST）至 TRY
5.905119
1 Boost（BOOST）至 JPY
¥21.4168
1 Boost（BOOST）至 ARS
ARS$210.297477
1 Boost（BOOST）至 RUB
11.166325
1 Boost（BOOST）至 INR
12.430198
1 Boost（BOOST）至 IDR
Rp2,348.332394
1 Boost（BOOST）至 PHP
8.289147
1 Boost（BOOST）至 EGP
￡E.6.684296
1 Boost（BOOST）至 BRL
R$0.755224
1 Boost（BOOST）至 CAD
C$0.195851
1 Boost（BOOST）至 BDT
17.239115
1 Boost（BOOST）至 NGN
205.392748
1 Boost（BOOST）至 COP
$546.122764
1 Boost（BOOST）至 ZAR
R.2.42348
1 Boost（BOOST）至 UAH
5.916391
1 Boost（BOOST）至 TZS
T.Sh.347.900417
1 Boost（BOOST）至 VES
Bs29.8708
1 Boost（BOOST）至 CLP
$132.3051
1 Boost（BOOST）至 PKR
Rs39.857792
1 Boost（BOOST）至 KZT
75.752067
1 Boost（BOOST）至 THB
฿4.603203
1 Boost（BOOST）至 TWD
NT$4.322812
1 Boost（BOOST）至 AED
د.إ0.517103
1 Boost（BOOST）至 CHF
Fr0.111311
1 Boost（BOOST）至 HKD
HK$1.093384
1 Boost（BOOST）至 AMD
֏53.819573
1 Boost（BOOST）至 MAD
.د.م1.297689
1 Boost（BOOST）至 MXN
$2.591151
1 Boost（BOOST）至 SAR
ريال0.528375
1 Boost（BOOST）至 ETB
Br21.536565
1 Boost（BOOST）至 KES
KSh18.202871
1 Boost（BOOST）至 JOD
د.أ0.0998981
1 Boost（BOOST）至 PLN
0.511467
1 Boost（BOOST）至 RON
лв0.614324
1 Boost（BOOST）至 SEK
kr1.318824
1 Boost（BOOST）至 BGN
лв0.236712
1 Boost（BOOST）至 HUF
Ft47.091598
1 Boost（BOOST）至 CZK
2.940583
1 Boost（BOOST）至 KWD
د.ك0.0431154
1 Boost（BOOST）至 ILS
0.459334
1 Boost（BOOST）至 BOB
Bs0.970801
1 Boost（BOOST）至 AZN
0.23953
1 Boost（BOOST）至 TJS
SM1.311779
1 Boost（BOOST）至 GEL
0.381839
1 Boost（BOOST）至 AOA
Kz128.440213
1 Boost（BOOST）至 BHD
.د.ب0.0531193
1 Boost（BOOST）至 BMD
$0.1409
1 Boost（BOOST）至 DKK
kr0.903169
1 Boost（BOOST）至 HNL
L3.695807
1 Boost（BOOST）至 MUR
6.408132
1 Boost（BOOST）至 NAD
$2.440388
1 Boost（BOOST）至 NOK
kr1.407591
1 Boost（BOOST）至 NZD
$0.243757
1 Boost（BOOST）至 PAB
B/.0.1409
1 Boost（BOOST）至 PGK
K0.600234
1 Boost（BOOST）至 QAR
ر.ق0.512876
1 Boost（BOOST）至 RSD
дин.14.178767
1 Boost（BOOST）至 UZS
soʻm1,697.589971
1 Boost（BOOST）至 ALL
L11.707381
1 Boost（BOOST）至 ANG
ƒ0.252211
1 Boost（BOOST）至 AWG
ƒ0.252211
1 Boost（BOOST）至 BBD
$0.2818
1 Boost（BOOST）至 BAM
KM0.236712
1 Boost（BOOST）至 BIF
Fr414.3869
1 Boost（BOOST）至 BND
$0.181761
1 Boost（BOOST）至 BSD
$0.1409
1 Boost（BOOST）至 JMD
$22.560908
1 Boost（BOOST）至 KHR
565.862854
1 Boost（BOOST）至 KMF
Fr59.7416
1 Boost（BOOST）至 LAK
3,063.043417
1 Boost（BOOST）至 LKR
රු42.722289
1 Boost（BOOST）至 MDL
L2.400936
1 Boost（BOOST）至 MGA
Ar634.68405
1 Boost（BOOST）至 MOP
P1.125791
1 Boost（BOOST）至 MVR
2.15577
1 Boost（BOOST）至 MWK
MK243.77109
1 Boost（BOOST）至 MZN
MT9.00351
1 Boost（BOOST）至 NPR
रु19.752771
1 Boost（BOOST）至 PYG
992.2178
1 Boost（BOOST）至 RWF
Fr204.1641
1 Boost（BOOST）至 SBD
$1.161016
1 Boost（BOOST）至 SCR
1.952874
1 Boost（BOOST）至 SRD
$5.597957
1 Boost（BOOST）至 SVC
$1.230057
1 Boost（BOOST）至 SZL
L2.440388
1 Boost（BOOST）至 TMT
m0.494559
1 Boost（BOOST）至 TND
د.ت0.4134006
1 Boost（BOOST）至 TTD
$0.953893
1 Boost（BOOST）至 UGX
Sh489.2048
1 Boost（BOOST）至 XAF
Fr79.3267
1 Boost（BOOST）至 XCD
$0.38043
1 Boost（BOOST）至 XOF
Fr79.3267
1 Boost（BOOST）至 XPF
Fr14.3718
1 Boost（BOOST）至 BWP
P2.007825
1 Boost（BOOST）至 BZD
$0.2818
1 Boost（BOOST）至 CVE
$13.358729
1 Boost（BOOST）至 DJF
Fr24.9393
1 Boost（BOOST）至 DOP
$9.013373
1 Boost（BOOST）至 DZD
د.ج18.314182
1 Boost（BOOST）至 FJD
$0.322661
1 Boost（BOOST）至 GNF
Fr1,225.1255
1 Boost（BOOST）至 GTQ
Q1.076476
1 Boost（BOOST）至 GYD
$29.432601
1 Boost（BOOST）至 ISK
kr17.1898

Boost資源

要更深入地瞭解 Boost，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Boost網站
區塊查詢

人們還問：關於Boost的其他問題

Boost（BOOST）今日價格是多少？
BOOST 實時價格為 0.1409 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 BOOST 兌 USD 的價格是多少？
目前 BOOST 兌 USD 的價格為 $ 0.1409。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Boost 的市值是多少？
BOOST 的市值為 $ 22.38M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
BOOST 的流通供應量是多少？
BOOST 的流通供應量為 158.86M USD
BOOST 的歷史最高價（ATH）是多少？
BOOST 的歷史最高價是 0.17591859089386483 USD
BOOST 的歷史最低價（ATL）是多少？
BOOST 的歷史最低價是 0.043332483940612676 USD
BOOST 的交易量是多少？
BOOST 的 24 小時實時交易量為 $ 85.54K USD
BOOST 今年會漲嗎？
BOOST 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 BOOST 價格預測 獲取更深入的分析。
Boost（BOOST）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BOOST 兌 USD 計算器

1 BOOST = 0.1409 USD

交易 BOOST

BOOST/USDT
$0.1409
$0.1409$0.1409
-7.35%

