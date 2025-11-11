BOOST，品牌與創作者互動的未來，建立在 Alphabot 奠定的基礎上，如今正在全球擴展。隨著 Pulse 的推出，我們的 InfoFi + Action Layer 平台能夠將關注轉化為真正的用戶成長，我們正在將真實的互動與可衡量的採用聯繫起來。 Boost 以變革性的方式將全球最大的品牌、熱門創作者及其社群聯繫在一起。 Alphabot 已在 Web3 平台上證明了其規模優勢，擁有超過 700 萬名註冊用戶，並已分發 15.6 億美元的獎勵。如今，由 BOOST 提供支援的 Boost 生態系統將更進一步，賦能數十億用戶、品牌和創作者，並為社交和鏈上互動樹立全新標竿。