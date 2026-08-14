Avici 今日價格

Avici (AVICI) 今日實時價格為 NT$ 0.4689，過去 24 小時內變化了 1.53%。目前 AVICI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.4689 每 AVICI。

Avici 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- AVICI。過去 24 小時內，AVICI 的交易價格在 NT$ 0.4547（低點）和 NT$ 0.4696（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，AVICI 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -7.34%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.67K。

Avici（AVICI）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 56.67KNT$ 56.67K NT$ 56.67K 完全稀釋市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 流通量 ---- -- 總供應量 ---- -- 所屬公鏈 SOL

Avici 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.67K。AVICI 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --。