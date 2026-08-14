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Avici 目前實時價格為 0.4689 TWD。AVICI 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 AVICI 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Avici 目前實時價格為 0.4689 TWD。AVICI 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 AVICI 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Avici 圖標

Avici實時價格 (AVICI)

1 AVICI 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$14.992224
NT$14.992224NT$14.992224
+1.53%1D
TWD
Avici (AVICI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:57:53 (UTC+8)

Avici 今日價格

Avici (AVICI) 今日實時價格為 NT$ 0.4689，過去 24 小時內變化了 1.53%。目前 AVICI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.4689 每 AVICI。

Avici 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- AVICI。過去 24 小時內，AVICI 的交易價格在 NT$ 0.4547（低點）和 NT$ 0.4696（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，AVICI 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -7.34%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.67K

Avici（AVICI）市場資訊

--
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NT$ 56.67K
NT$ 56.67KNT$ 56.67K

NT$ 0.00
NT$ 0.00NT$ 0.00

--
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SOL

Avici 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.67K。AVICI 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

Avici 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.4547
NT$ 0.4547NT$ 0.4547
24H最低價
NT$ 0.4696
NT$ 0.4696NT$ 0.4696
24H最高價

NT$ 0.4547
NT$ 0.4547NT$ 0.4547

NT$ 0.4696
NT$ 0.4696NT$ 0.4696

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0.00%

+1.53%

-7.34%

-7.34%

Avici（AVICI）價格歷史 TWD

跟蹤 Avici 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.225924+1.53%
30天NT$ -0.2054-30.47%
60天NT$ -0.346-42.46%
90天NT$ -0.1889-28.72%
Avici 今日價格變化

今天，AVICI 記錄了 NT$ +0.225924 (+1.53%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Avici 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.2054 (-30.47%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Avici 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AVICI 的變化為 NT$ -0.346 (-42.46%)，從而更廣泛地了解其表現。

Avici 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1889 (-28.72%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Avici（AVICI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Avici 價格歷史頁面

Avici 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Avici 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Avici 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 AVICI 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 68% | 看跌 32%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

**市場結構** AVICI_USDT 4小時周期現價為0.7011，位於區間中心0.7056下方，跌幅為0.64%。價格運行於支撐位S1（0.6992）與區間中心之間的窄幅區間內，上方阻力位R1（0.7185）距離現價2.48%。移動平均線（MA）與指數移動平均線（EMA）組合顯示買方佔比居多，且價格維持在均線系統的支撐層之上。 **動能狀態** MACD已出現金叉信號，短期動能指向多方。相對強弱指數（RSI）處於中性區間，快慢指標呈現同向多頭排列，但尚未進入超買區域。波動率收斂於區間中心附近，動能集中度仍處於積累階段。 **關鍵價格位** 上方阻力位R1（0.7185）為近期主要阻力，R2（0.7249）距離現價3.39%，構成次級壓力。下方支撐位S1（0.6992）距離現價0.27%，為即時支撐；S2（0.6863）距離現價2.11%，則為遠端參考支撐位。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Avici 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

AVICI 代幣價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. 交易所上的交易量與流動性
3. 項目開發進展與路線圖推進情況
4. 合作夥伴公告與生態系統成長
5. 代幣在平台內的實用價值與使用場景
6. 供需關係動態
7. 影響 DeFi 項目的監管消息
8. 社區參與度與社群媒體活動
9. 技術分析型態
10. 更廣泛的經濟環境與投資者風險偏好

---

如有其他需求，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 Avici 今天的價格？

人們希望了解今日的AVICI價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、掌握市場進出點時機、評估盈虧狀況，以及為風險管理目的而隨時掌握市場波動情況。

Avici 的價格預測

Avici（AVICI）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，AVICI 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Avici (AVICI) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Avici 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Avici 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Avici 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 AVICI 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Avici

準備好開始使用 Avici 了嗎？在 MEXC 購買 AVICI 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Avici 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Avici (AVICI) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Avici 將立即存入您的錢包。
Avici (AVICI) 購買教程

Avici 能做什麼？

擁有 Avici 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Avici (AVICI) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Avici (AVICI)

在 Solana 上，AVICI 是一個項目代幣，其用途（如權限、質押獎勵、治理或應用內積分）取決於發行項目與合約設計。

Avici資源

要更深入地瞭解 Avici，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

類別 :

MetaDAO LaunchpadNeobankPayment Solutions

人們還問：關於Avici的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:57:53 (UTC+8)

Avici（AVICI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Avici 的更多資訊

AVICIUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 AVICI。在 MEXC 上探索 AVICIUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Avici (AVICI) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Avici 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
AVICI/USDT
NT$14.995422
NT$14.995422NT$14.995422
+1.53%
122.25K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.456064
NT$2.456064NT$2.456064

+304.21%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1674153
NT$0.1674153NT$0.1674153

-11.31%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4960098
NT$0.4960098NT$0.4960098

-19.63%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.776286
NT$9.776286NT$9.776286

+31.42%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.1114218
NT$9.1114218NT$9.1114218

+2.37%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.456064
NT$2.456064NT$2.456064

+304.21%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.9476842
NT$8.9476842NT$8.9476842

+141.67%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.348636366
NT$0.348636366NT$0.348636366

+66.98%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$29.5264944
NT$29.5264944NT$29.5264944

+30.62%

Humanity

Humanity

H

NT$3.8577474
NT$3.8577474NT$3.8577474

+26.28%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

AVICI 兌 TWD 計算器

數量

AVICI
AVICI
TWD
TWD

1 AVICI = 14.995422 TWD