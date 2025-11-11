Aster 是一個面向所有人的新一代去中心化永續合約交易所。在 2024 年底 Astherus 與 APX Finance 合併後，這個全新的身份不僅僅是名稱的改變。我們正在徹底革新人們在去中心化世界中交易永續合約和運用資產的方式。