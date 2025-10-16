AMD 目前實時價格為 258.93 USD。跟蹤 AMDON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AMDON 價格趨勢。AMD 目前實時價格為 258.93 USD。跟蹤 AMDON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AMDON 價格趨勢。

AMD 圖標

AMD實時價格 (AMDON)

1 AMDON 兌換為 USD 的實時價格：

$258.88
$258.88$258.88
+1.34%1D
USD
AMD (AMDON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:53:23 (UTC+8)

AMD（AMDON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 255.34
$ 255.34$ 255.34
24H最低價
$ 263.17
$ 263.17$ 263.17
24H最高價

$ 255.34
$ 255.34$ 255.34

$ 263.17
$ 263.17$ 263.17

$ 261.37189106233086
$ 261.37189106233086$ 261.37189106233086

$ 149.93556428664579
$ 149.93556428664579$ 149.93556428664579

+0.38%

+1.34%

+8.94%

+8.94%

AMD（AMDON）目前實時價格為 $ 258.93。過去 24 小時內，AMDON 的交易價格在 $ 255.34$ 263.17 之間波動，市場活躍度顯著。AMDON 的歷史最高價為 $ 261.37189106233086，歷史最低價為 $ 149.93556428664579

從短期表現來看，AMDON 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.38%，過去 24 小時內變動為 +1.34%，過去 7 天內累計變動為 +8.94%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AMD（AMDON）市場資訊

No.1825

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

$ 55.17K
$ 55.17K$ 55.17K

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

8.14K
8.14K 8.14K

8,135.82729757
8,135.82729757 8,135.82729757

ETH

AMD 的目前市值為 $ 2.11M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 55.17K。AMDON 的流通量為 8.14K，總供應量是 8135.82729757，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.11M

AMD（AMDON）價格歷史 USD

跟蹤 AMD 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +3.4231+1.34%
30天$ +99.69+62.60%
60天$ +158.93+158.93%
90天$ +158.93+158.93%
AMD 今日價格變化

今天，AMDON 記錄了 $ +3.4231 (+1.34%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

AMD 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +99.69 (+62.60%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

AMD 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AMDON 的變化為 $ +158.93 (+158.93%)，從而更廣泛地了解其表現。

AMD 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +158.93 (+158.93%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 AMD（AMDON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 AMD 價格歷史頁面

什麼是AMD (AMDON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

AMD在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 AMD 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 AMDON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 AMD 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 AMD 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

AMD 價格預測 (USD)

AMD（AMDON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 AMD（AMDON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 AMD 的長期和短期價格預測。

現在就查看 AMD 價格預測

AMD（AMDON）代幣經濟

了解 AMD（AMDON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 AMDON 代幣的完整經濟學

如何購買AMD (AMDON)

正在尋找如何購買 AMD？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買AMD。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

AMDON 兌換為當地貨幣

1 AMD（AMDON）至 VND
6,813,742.95
1 AMD（AMDON）至 AUD
A$393.5736
1 AMD（AMDON）至 GBP
191.6082
1 AMD（AMDON）至 EUR
220.0905
1 AMD（AMDON）至 USD
$258.93
1 AMD（AMDON）至 MYR
RM1,087.506
1 AMD（AMDON）至 TRY
10,851.7563
1 AMD（AMDON）至 JPY
¥39,357.36
1 AMD（AMDON）至 ARS
ARS$386,460.7929
1 AMD（AMDON）至 RUB
20,520.2025
1 AMD（AMDON）至 INR
22,845.3939
1 AMD（AMDON）至 IDR
Rp4,315,498.2738
1 AMD（AMDON）至 PHP
15,238.0305
1 AMD（AMDON）至 EGP
￡E.12,273.282
1 AMD（AMDON）至 BRL
R$1,390.4541
1 AMD（AMDON）至 CAD
C$359.9127
1 AMD（AMDON）至 BDT
31,667.139
1 AMD（AMDON）至 NGN
377,998.9605
1 AMD（AMDON）至 COP
$999,728.73
1 AMD（AMDON）至 ZAR
R.4,458.7746
1 AMD（AMDON）至 UAH
10,898.3637
1 AMD（AMDON）至 TZS
T.Sh.639,331.8309
1 AMD（AMDON）至 VES
Bs54,893.16
1 AMD（AMDON）至 CLP
$243,394.2
1 AMD（AMDON）至 PKR
Rs73,328.976
1 AMD（AMDON）至 KZT
139,208.5359
1 AMD（AMDON）至 THB
฿8,456.6538
1 AMD（AMDON）至 TWD
NT$7,941.3831
1 AMD（AMDON）至 AED
د.إ950.2731
1 AMD（AMDON）至 CHF
Fr204.5547
1 AMD（AMDON）至 HKD
HK$2,009.2968
1 AMD（AMDON）至 AMD
֏99,434.2986
1 AMD（AMDON）至 MAD
.د.م2,387.3346
1 AMD（AMDON）至 MXN
$4,766.9013
1 AMD（AMDON）至 SAR
ريال970.9875
1 AMD（AMDON）至 ETB
Br39,577.4505
1 AMD（AMDON）至 KES
KSh33,456.3453
1 AMD（AMDON）至 JOD
د.أ183.58137
1 AMD（AMDON）至 PLN
939.9159
1 AMD（AMDON）至 RON
лв1,128.9348
1 AMD（AMDON）至 SEK
kr2,426.1741
1 AMD（AMDON）至 BGN
лв435.0024
1 AMD（AMDON）至 HUF
Ft86,596.5492
1 AMD（AMDON）至 CZK
5,406.4584
1 AMD（AMDON）至 KWD
د.ك79.23258
1 AMD（AMDON）至 ILS
841.5225
1 AMD（AMDON）至 BOB
Bs1,791.7956
1 AMD（AMDON）至 AZN
440.181
1 AMD（AMDON）至 TJS
SM2,395.1025
1 AMD（AMDON）至 GEL
701.7003
1 AMD（AMDON）至 AOA
Kz236,032.8201
1 AMD（AMDON）至 BHD
.د.ب97.61661
1 AMD（AMDON）至 BMD
$258.93
1 AMD（AMDON）至 DKK
kr1,659.7413
1 AMD（AMDON）至 HNL
L6,812.4483
1 AMD（AMDON）至 MUR
11,776.1364
1 AMD（AMDON）至 NAD
$4,456.1853
1 AMD（AMDON）至 NOK
kr2,586.7107
1 AMD（AMDON）至 NZD
$447.9489
1 AMD（AMDON）至 PAB
B/.258.93
1 AMD（AMDON）至 PGK
K1,090.0953
1 AMD（AMDON）至 QAR
ر.ق945.0945
1 AMD（AMDON）至 RSD
дин.26,071.6617
1 AMD（AMDON）至 UZS
soʻm3,119,637.8367
1 AMD（AMDON）至 ALL
L21,532.6188
1 AMD（AMDON）至 ANG
ƒ463.4847
1 AMD（AMDON）至 AWG
ƒ463.4847
1 AMD（AMDON）至 BBD
$517.86
1 AMD（AMDON）至 BAM
KM432.4131
1 AMD（AMDON）至 BIF
Fr761,513.13
1 AMD（AMDON）至 BND
$334.0197
1 AMD（AMDON）至 BSD
$258.93
1 AMD（AMDON）至 JMD
$41,493.5325
1 AMD（AMDON）至 KHR
1,039,878.4158
1 AMD（AMDON）至 KMF
Fr109,786.32
1 AMD（AMDON）至 LAK
5,628,912.9309
1 AMD（AMDON）至 LKR
රු78,748.3809
1 AMD（AMDON）至 MDL
L4,412.1672
1 AMD（AMDON）至 MGA
Ar1,166,350.185
1 AMD（AMDON）至 MOP
P2,071.44
1 AMD（AMDON）至 MVR
3,961.629
1 AMD（AMDON）至 MWK
MK448,751.583
1 AMD（AMDON）至 MZN
MT16,545.627
1 AMD（AMDON）至 NPR
रु36,535.023
1 AMD（AMDON）至 PYG
1,836,331.56
1 AMD（AMDON）至 RWF
Fr376,225.29
1 AMD（AMDON）至 SBD
$2,133.5832
1 AMD（AMDON）至 SCR
3,860.6463
1 AMD（AMDON）至 SRD
$10,287.2889
1 AMD（AMDON）至 SVC
$2,265.6375
1 AMD（AMDON）至 SZL
L4,456.1853
1 AMD（AMDON）至 TMT
m908.8443
1 AMD（AMDON）至 TND
د.ت761.2542
1 AMD（AMDON）至 TTD
$1,755.5454
1 AMD（AMDON）至 UGX
Sh899,004.96
1 AMD（AMDON）至 XAF
Fr145,777.59
1 AMD（AMDON）至 XCD
$699.111
1 AMD（AMDON）至 XOF
Fr145,777.59
1 AMD（AMDON）至 XPF
Fr26,410.86
1 AMD（AMDON）至 BWP
P3,454.1262
1 AMD（AMDON）至 BZD
$520.4493
1 AMD（AMDON）至 CVE
$24,515.4924
1 AMD（AMDON）至 DJF
Fr46,089.54
1 AMD（AMDON）至 DOP
$16,576.6986
1 AMD（AMDON）至 DZD
د.ج33,655.7214
1 AMD（AMDON）至 FJD
$592.9497
1 AMD（AMDON）至 GNF
Fr2,251,396.35
1 AMD（AMDON）至 GTQ
Q1,983.4038
1 AMD（AMDON）至 GYD
$54,168.156
1 AMD（AMDON）至 ISK
kr31,589.46

AMD資源

要更深入地瞭解 AMD，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方AMD網站
區塊查詢

人們還問：關於AMD的其他問題

AMD（AMDON）今日價格是多少？
AMDON 實時價格為 258.93 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 AMDON 兌 USD 的價格是多少？
目前 AMDON 兌 USD 的價格為 $ 258.93。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
AMD 的市值是多少？
AMDON 的市值為 $ 2.11M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
AMDON 的流通供應量是多少？
AMDON 的流通供應量為 8.14K USD
AMDON 的歷史最高價（ATH）是多少？
AMDON 的歷史最高價是 261.37189106233086 USD
AMDON 的歷史最低價（ATL）是多少？
AMDON 的歷史最低價是 149.93556428664579 USD
AMDON 的交易量是多少？
AMDON 的 24 小時實時交易量為 $ 55.17K USD
AMDON 今年會漲嗎？
AMDON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 AMDON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:53:23 (UTC+8)

October 16, 2025

October 15, 2025

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

AMDON 兌 USD 計算器

數量

AMDON
AMDON
USD
USD

1 AMDON = 258.93 USD

交易 AMDON

AMDON/USDT
$258.88
$258.88$258.88
+1.33%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

