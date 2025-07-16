什麼是 Launchpool？













在 MEXC 平台完成 KYC 認證的用戶均可參與 Launchpool 活動，部分 Launchpool 質押活動可能僅針對新用戶開放，請您以活動頁面顯示為準。參與活動用戶需要在活動結束前完成 KYC 認證，否則無法領取代幣獎勵，空投代幣獎勵將在活動結束後按照參與佔比發放至您的現貨賬戶內。





注意事項：

做市商和機構賬戶以及受限制國家/地區的機構和用戶不得參與此活動。

參與 Launchpool 活動的質押代幣通常有一定最低金額要求。活動期間，質押代幣會被凍結。

用於參與 Launchpool 活動的質押 MX 代幣可同時用於參與陽光普照活動。









我們以 Web 端為例進行 Launchpool 活動操作演示。App 端操作類似 Web 端。









在 MEXC 官網首頁，將鼠標懸浮於【現貨交易】，點擊【Launchpool】進入活動頁面。









從正在進行中的 Launchpool 活動中，選擇您想要參與的項目，點擊【立即質押】。









活動結束後，獎勵將自動發放。不同活動的最低質押金額有所不同，請您以活動頁面顯示為準。









質押結束後，您的質押金額將自動贖回，無需任何手動操作。





假如您想要在質押結束前贖回已經質押的代幣，前往參與中的活動質押池頁面，點擊【贖回】即可。贖回後，代幣將立即轉至您的現貨賬戶。













在 MEXC 官網頁面，將鼠標懸浮於【資產】，點擊【活動獎勵】。





在獎勵記錄頁面，選擇【現貨活動】，再點擊【Launchpool】即可查看到您的活動獎勵記錄。









您也可以在 Launchpool 活動頁面，選擇【我的記錄】，並點擊【收益明細】查看到您的質押獎勵。













您可以隨時贖回已質押的代幣。贖回後，代幣將立即轉至您的現貨賬戶。





質押期結束後，您的質押金額將自動贖回（無需手動操作）。請注意，質押代幣返還可能會有輕微延遲。





可以，質押的 MX 代幣可同時用於參與陽光普照空投活動，享有雙重獎勵。





每日獎勵計算方式如下：

每日代幣獎勵 =（用戶日均質押金額 ÷ 所有用戶日均質押金額）× 每日獎池。

假設您質押了 100 USDT，當日獎池為 10,000 USDT，而您在總質押中佔比為 1%，則您可獲得 100 USDT 獎勵。

請注意，獎勵發放可能會略有延遲，且只有當收益大於或等於 $0.01 等值金額時，您才會獲得獎勵。

收益按實際質押時間計算，不足 1 小時的質押將無法產生收益。





目前所有活動均按每小時計算收益，獎勵發放形式包括以下三種：

按小時發放：鎖定資產的收益將在 T+1 小時內完成計算，並每小時發放一次獎勵。

每日收益：T+1 日結算後，獎勵直接發放至現貨賬戶。

活動結束後一次性發放：活動結束後 1 小時內完成所有獎勵的發放。

*具體獎勵發放形式請以實際活動落地頁規則為準。當前收益計算仍統一按每小時進行。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。