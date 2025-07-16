什麼是 Launchpool？

MEXC Launchpool 是一個讓用戶通過質押指定代幣以獲取熱門或新上線幣種的空投活動。質押代幣可隨時贖回，用戶可根據質押佔比瓜分代幣獎勵。Launchpool 支持各種質押代幣，如 MX、USDT、項目代幣等，質押池詳情會根據特定項目而設。該活動旨在幫助用戶了解優質項目，同時為用戶帶來更多免費空投福利。 1. 參與 Launchpool 活動要求 在 MEXC 平台完成 KYC 認證的用戶MEXC Launchpool 是一個讓用戶通過質押指定代幣以獲取熱門或新上線幣種的空投活動。質押代幣可隨時贖回，用戶可根據質押佔比瓜分代幣獎勵。Launchpool 支持各種質押代幣，如 MX、USDT、項目代幣等，質押池詳情會根據特定項目而設。該活動旨在幫助用戶了解優質項目，同時為用戶帶來更多免費空投福利。 1. 參與 Launchpool 活動要求 在 MEXC 平台完成 KYC 認證的用戶
MEXC Launchpool 是一個讓用戶通過質押指定代幣以獲取熱門或新上線幣種的空投活動。質押代幣可隨時贖回，用戶可根據質押佔比瓜分代幣獎勵。Launchpool 支持各種質押代幣，如 MX、USDT、項目代幣等，質押池詳情會根據特定項目而設。該活動旨在幫助用戶了解優質項目，同時為用戶帶來更多免費空投福利。

1. 參與 Launchpool 活動要求


在 MEXC 平台完成 KYC 認證的用戶均可參與 Launchpool 活動，部分 Launchpool 質押活動可能僅針對新用戶開放，請您以活動頁面顯示為準。參與活動用戶需要在活動結束前完成 KYC 認證，否則無法領取代幣獎勵，空投代幣獎勵將在活動結束後按照參與佔比發放至您的現貨賬戶內。

注意事項：
  • 做市商和機構賬戶以及受限制國家/地區的機構和用戶不得參與此活動。
  • 參與 Launchpool 活動的質押代幣通常有一定最低金額要求。活動期間，質押代幣會被凍結。
  • 用於參與 Launchpool 活動的質押 MX 代幣可同時用於參與陽光普照活動。

2. 如何參與 Launchpool 活動


我們以 Web 端為例進行 Launchpool 活動操作演示。App 端操作類似 Web 端。

2.1如何質押


在 MEXC 官網首頁，將鼠標懸浮於【現貨交易】，點擊【Launchpool】進入活動頁面。


從正在進行中的 Launchpool 活動中，選擇您想要參與的項目，點擊【立即質押】。


活動結束後，獎勵將自動發放。不同活動的最低質押金額有所不同，請您以活動頁面顯示為準。

2.2 如何贖回


質押結束後，您的質押金額將自動贖回，無需任何手動操作。

假如您想要在質押結束前贖回已經質押的代幣，前往參與中的活動質押池頁面，點擊【贖回】即可。贖回後，代幣將立即轉至您的現貨賬戶。


2.3 如何查看質押獎勵


在 MEXC 官網頁面，將鼠標懸浮於【資產】，點擊【活動獎勵】。

在獎勵記錄頁面，選擇【現貨活動】，再點擊【Launchpool】即可查看到您的活動獎勵記錄。


您也可以在 Launchpool 活動頁面，選擇【我的記錄】，並點擊【收益明細】查看到您的質押獎勵。


3. 常見問題


3.1 質押代幣是否可以隨時贖回？

您可以隨時贖回已質押的代幣。贖回後，代幣將立即轉至您的現貨賬戶。

3.2 質押期結束後，我能否贖回所質押的代幣？

質押期結束後，您的質押金額將自動贖回（無需手動操作）。請注意，質押代幣返還可能會有輕微延遲。

3.3 質押 MX 是否可以同時參與其他活動？

可以，質押的 MX 代幣可同時用於參與陽光普照空投活動，享有雙重獎勵。

3.4 每日收益如何計算？

每日獎勵計算方式如下：
每日代幣獎勵 =（用戶日均質押金額 ÷ 所有用戶日均質押金額）× 每日獎池。
假設您質押了 100 USDT，當日獎池為 10,000 USDT，而您在總質押中佔比為 1%，則您可獲得 100 USDT 獎勵。
請注意，獎勵發放可能會略有延遲，且只有當收益大於或等於 $0.01 等值金額時，您才會獲得獎勵。
收益按實際質押時間計算，不足 1 小時的質押將無法產生收益。

3.5 計息和獎勵發放時間

目前所有活動均按每小時計算收益，獎勵發放形式包括以下三種：
  • 按小時發放：鎖定資產的收益將在 T+1 小時內完成計算，並每小時發放一次獎勵。
  • 每日收益：T+1 日結算後，獎勵直接發放至現貨賬戶。
  • 活動結束後一次性發放：活動結束後 1 小時內完成所有獎勵的發放。
*具體獎勵發放形式請以實際活動落地頁規則為準。當前收益計算仍統一按每小時進行。

欲知更多相關信息，請前往 Launchpool 活動頁面進行查看。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


