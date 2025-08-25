持有 MX 獲得被動收入有哪些？





MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣。持有 MX 能夠獲得的被動收入有哪些？









代幣最直接的價值來源於自身價格的波動，MX 也不例外。2023 年第一季度 MX 的增長率最高時達到 330%，作為長期持有 MX 的用戶，能夠從一季度的漲幅中賺取收益。您持有的數量越多，建倉成本越低，收益就越高。













Launchpool 支持各種質押代幣，如 MX、USDT、項目代幣等，質押池詳情會根據特定項目而設。該活動旨在幫助用戶了解優質項目，同時為用戶帶來更多免費空投福利。





註：用於參與 Launchpool 活動的質押 MX 代幣可同時用於參與陽光普照活動。









陽光普照活動要求參與用戶連續 24 小時至少持有 25 枚 MX 代幣，如果您滿足這一門檻，您可以將自己的 MX 代幣一鍵投入到陽光普照正在進行中的所有活動中去，等待最終結算後獎勵發放。





另外，陽光普照活動很多是雙幣獎勵，即您參與後可以活動項目的代幣獎勵，以及 USDT 的獎勵。同樣您投入的 MX 不會被鎖倉。您在活動中邀請有效用戶數量越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。您可以同時參與陽光普照和 launchpool 活動。





註：參與陽光普照活動，不同的項目門檻可能會有所差異，請按照具體參與的項目詳情頁描述為準。









根據最新的 7.24-7.30 數據顯示，如果您持有 1000 枚 MX 並且參與了陽光普照活動，您本周的收益為 36.66 USDT，預估本月收益 162.35 USDT，年度收益 1911.55 USDT。





如果您是在 1 月份就購買持有 1000 枚 MX 代幣，那麽您當時的成本大約為 810 USDT，您今年的回報率約為 1911.55 / 810 * 100% = 236%





這只是您持有 1000 枚 MX 代幣參與平臺活動獲得的收益，今年截至目前為止 MX 代幣自身價格也有不錯的漲幅，您的實際收益會更多。









邀請好友成為 MEXC 平臺用戶，好友每產生一筆交易，您就會收到一定比例的手續費返佣獎勵。普通用戶的現貨和合約佣金比例均爲 40%，部分地區最高為 50%。如果您想獲得更高佣金，您可以申請成為 MEXC 代理。成功邀請達標好友後，邀請人和每個達標受邀好友分均可獲得一定金額的合約體驗金獎勵。









現貨返佣獎勵次日 00:00（UTC+8) 左右發放，合約返佣獎勵次日 09:00（UTC+8) 左右發放，實際發放時間可能有延遲，以次日實際發放時間為準。返佣獎勵將發放至您的 MEXC 現貨賬戶，同時您可通過 MEXC 推廣界面查看您的返佣記錄。



