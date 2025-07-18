永續合約是什麼？合約交易的運作機制與核心原理全面解析

在瞬息萬變的加密貨幣市場中，永續合約（Perpetual Futures） 正迅速成為投資人對沖風險、放大收益的核心工具之一。相較於傳統現貨交易，永續合約具備無到期日、雙向交易、支持高槓桿等優勢，已廣泛應用於比特幣、以太坊等主流幣種的專業交易中。無論您是希望做空市場、佈局趨勢，還是建立量化策略，掌握永續合約的運作機制與資金費率計算方式，都是實現穩定獲利的基礎。 本文將帶您係統了解： 永續合約的定義在瞬息萬變的加密貨幣市場中，永續合約（Perpetual Futures） 正迅速成為投資人對沖風險、放大收益的核心工具之一。相較於傳統現貨交易，永續合約具備無到期日、雙向交易、支持高槓桿等優勢，已廣泛應用於比特幣、以太坊等主流幣種的專業交易中。無論您是希望做空市場、佈局趨勢，還是建立量化策略，掌握永續合約的運作機制與資金費率計算方式，都是實現穩定獲利的基礎。 本文將帶您係統了解： 永續合約的定義
在瞬息萬變的加密貨幣市場中，永續合約（Perpetual Futures） 正迅速成為投資人對沖風險、放大收益的核心工具之一。相較於傳統現貨交易，永續合約具備無到期日、雙向交易、支持高槓桿等優勢，已廣泛應用於比特幣以太坊等主流幣種的專業交易中。無論您是希望做空市場、佈局趨勢，還是建立量化策略，掌握永續合約的運作機制與資金費率計算方式，都是實現穩定獲利的基礎。

本文將帶您係統了解：

永續合約的定義與與傳統期貨的差異；
MEXC 合約機制的底層設計；
資金費率的計算邏輯與實作意義；
如何在不同市場環境下制定有效策略；
新手常見問題與風控建議；

1.什麼是永續合約（Perpetual Futures）？


永續合約是一種衍生性商品交易工具，允許用戶基於標的資產（如 BTC、ETH 等）的價格走勢進行做多或做空操作，而無需實際持有該資產本身。

1.1 永續合約 vs 傳統期貨


特性
永續合約
傳統期貨合約
是否有到期日
有（如季度交割）
價格錨定方式
資金費率機制
市場自然到期價
平倉時間限制
可隨時平倉，長期持股自由
到期自動交割或強平
應用場景
高頻交易、做空對沖、套利
投機、避險、機構避險

永續合約的無期限屬性，使其交易方式更貼近現貨，但又具備槓桿屬性與雙向操作能力，受到機構和散戶廣泛歡迎。

2.永續合約的運作邏輯：3 大核心機制


2.1 持倉無限期：無交割日的靈活設計


與傳統期貨不同，永續合約沒有固定的交割日，這意味著您可以根據個人策略和行情變化，靈活地決定持倉時間長短，避免了因交割時間到期而被動平倉的局限，為交易策略的持續性提供空間。

2.2 結算機制：如何計算盈虧？


永續合約通常以合理價格（Mark Price）來評估倉位盈虧，而非即時市場成交價，以防止操縱和誤觸強平。

  • 合理價格：是根據加密資產在多個現貨市場的加權指數計算而得，貼近真實市值。

舉例：BTC 在多個交易所現貨價分別為 30,000、30,100、29,950 USDT，系統計算加權平均為 30,017 USDT，作為合理價格。

  • 浮動性盈虧（PnL：當前持倉以合理價格計算的未實現盈虧金額。

舉例：假設您以 3,000 USDT 開多倉 1 張 ETH，目前合理價格為 3,500 USDT，浮動獲利為（3,500 - 3,000）× 1 = 500 USDT。

  • 強制平倉機制：當持倉虧損導致帳戶保證金不足，系統將自動平倉以避免負債。

舉例：用戶帳戶保證金僅 200 USDT，但虧損達到 300 USDT，系統將自動平倉，防止負債發生。

2.3 資金費率機制：為何合約價格不會偏離現貨？


為了避免永續合約價格長期偏離現貨市場，引進了資金費率（Funding Rate）機制。此機制促使多空雙方互相支付費用，進而平衡市場價格。

2.3.1 資金費率運作方式：


  • 正資金費率：多頭支付空頭；
  • 負資金費率：空頭支付多頭；
  • 每 8 小時清算一次，交易所不參與收取，僅撮合雙方結算。

舉例說明：

假設資金費率為 +0.01%，您持有 1，000 USDT 的多頭倉位：

  • 在下一輪資金費率結算時間，您將向空頭支付 0.1 USDT（1,000 × 0.01%）；
  • 若您在此之前平倉，則無需付款。

2.3.2 為什麼資金費率對交易者十分重要？


反向持倉可透過資金費率「賺取」收益；
長時間持倉需計算資金費率成本；
高頻交易或短線策略可忽略資金費率影響。

3.MEXC 永續合約的優勢亮點


MEXC 提供豐富的合約產品，涵蓋主流幣種與熱門新幣，支援 USDT 永續合約與幣本位合約，交易體驗成熟度穩定。平台擁有低滑點、高流動性、即時成交的技術優勢，同時配備停損、追蹤停損、合約帳單、資金費用等一系列專業工具，幫助用戶有效率地進行風險控制與損益分析。合約交易適合具有一定市場理解和風險承受能力的用戶，特別適用於短線波段、事件驅動或趨勢策略投資者。

優勢維度
描述
槓桿選擇靈活
支援低/高倍槓桿，自由調整風險敞口
多元幣種支持
提供 BTC、ETH、SOL、DOGE 等 1,200 多種交易對
極速撮合引擎
MEXC 交易引擎每秒可處理百萬級訂單，確保高頻交易順暢。
風控保障機制
部分減倉 + 強平預警 + 自動去槓桿保護
教育資源完善
提供新手學院、模擬盤交易與策略工具支持


無論是專業交易者，或是希望從現貨向合約進階的投資者，MEXC 都能提供全方位支援。

4. 合約交易策略建議：如何在不同市場環境下使用永續合約？


永續合約作為一種靈活的衍生工具，可滿足多樣化的市場目標和交易風格。為了在加密市場的劇烈波動中精準捕捉機會，了解不同市場環境下的合約策略組合尤其關鍵。以下為常見交易目標對應的策略推薦及操作建議：

交易目標
📈推薦策略
合約操作建議
看漲趨勢行情
開多倉（做多）+ 長線持有
配置逐倉槓桿，設定合理止盈止損，結合MACD 與支撐位判斷入場；長期持有時關注資金費率
看跌市場行情
開空倉（做空）
快速進場搶佔下跌空間，結合K線破位/均線死叉訊號；密切監控資金費率變化以降低成本
高頻套利機會
利用微小價差 + 流動性差異

運用低延遲策略進行雙邊掛單，精確設定掛單價位；適合高頻策略玩家，重點控制滑點與費率支出
區間震盪市場
做 T 交易（高拋低吸）

在支撐/壓力位附近進行分批建倉與減倉；結合成交量與布林通道等震盪指標提升命中率
波段趨勢交易
趨勢跟隨 + 分批進場
結合 4H 或日線等級趨勢，依據 EMA 均線系統篩選建倉訊號，設定逐步加倉與移動止盈策略

註: 建議結合 MACD、K線形態、成交量等基礎技術指標綜合分析市場趨勢。透過多指標交叉驗證，有助於提升判斷的準確性，降低因單一訊號造成誤判的風險。同時，應結合即時行情靈活調整策略，確保交易執行更具適應性與穩健性。

5.如何在 MEXC 平台上交易永續合約？


永續合約因其靈活的交易機制和高槓桿優勢，成為許多加密投資者的重要工具。想要抓住市場機會，熟練合約交易的操作步驟尤其關鍵。下面教您如何在 MEXC 平台上快速開始永續合約交易：

用戶只需簡單三步驟即可 在 MEXC 上開啟永續合約交易，以 BTC 為例：

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 BTC 代幣名稱，選擇 BTC 的合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

MEXC 合約頁面功能齊全，支援限價、市價、停損等多種下單方式。


立即體驗 MEXC 永續合約交易，掌握市場先機！

6.新手 FAQ：您想知道的永續合約問題都在這裡


Q1：永續合約適合新手嗎？


答：合約風險較高，新手建議從模擬交易開始練習，理解停損機轉和槓桿原理後再進行實盤操作。

Q2：永續合約爆倉了會欠債嗎？


答：MEXC 擁有完善的強平機制和自動減倉系統，避免用戶帳戶為負，但爆倉仍可能導致本金全部損失。

Q3：一定會收取資金費率嗎？


答：不是。只有在持倉跨越資金費率結算週期時才會發生資金費率轉移。若在此之前平倉，則不承擔任何資金費用。

Q4：怎麼避免合約爆倉？


答：新手建議使用 5 倍以下的低槓桿（一般不超過 10 倍），嚴格設定停盈止損，及時鎖定利潤和控制虧損。同時，注意強平價格預警，必要時調整倉位或補充保證金，優先選擇逐倉模式分散風險。保持冷靜、避免情緒化操作，才能有效降低爆倉風險，保障交易安全。

7.如何控制合約交易風險？


雖然永續合約具有高收益潛力，但同時也伴隨高風險。常見風險包括：

  • 高槓桿爆倉：建議新手使用低於 5x 的槓桿；
  • 資金費率侵蝕獲利：長時間持倉需評估資金費成本；
  • 極端行情強平風險：務必設定止損，避免情緒交易。

風控建議：

  • 使用逐倉模式限制每筆交易風險；
  • 設定停盈/停損點位，鎖定利潤或限制虧損；
  • 專注於資金費率變化，選擇低成本入場時機；
  • 利用模擬交易練習策略，逐步建立系統交易能力。

8.結論：永續合約是加密投資者的進階工具


永續合約作為加密金融領域最具代表性的衍生性商品之一，憑藉其無交割期限、雙向槓桿交易與資金費率機制，建構出一個高度靈活、策略驅動的交易場景。它不僅是風險對沖與收益放大的工具，更是專業交易者在波動市場中精準博弈的武器。

在 MEXC，您可以藉助高性能撮合引擎、靈活的槓桿選擇和完整的風控體系，實現從入門到精通的合約交易成長路徑。無論您是追求高頻機會的量化操盤手，還是希望在波動中穩健佈局的個人投資者，深入理解永續合約的運作機制，是邁向成熟交易的第一步。

掌握結構，理解邏輯，才能在每一次價格波動中先人一步。現在就開啟您的 MEXC 合約之旅，打造出屬於您的交易優勢。

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

