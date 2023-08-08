







資金費率是基於永續合約市場價格與現貨價格之間的價差，對多頭和空頭交易者定期交換資金費用。當市場趨勢看漲時，資金費率為正，永續合約的多頭交易者將會支付資金費用給空頭交易者。相反，當市場看跌時，資金費率為負，此時是永續交易的空頭交易者向多頭交易者支付資金費用。









資金費率的主要用途是通過多空雙方定期交換資金費用的方式，來使市場自主調節，讓永續合約市場價格可以錨定現貨價格。





永續合約沒有到期日，只要沒有被強平交易者可以永久持倉。所以永續合約的交易和現貨交易非常相似，但為了永續合約市場價格不偏離，因此需要一個機制來確保永續合約的價格錨定現貨價格，所以就有了資金費率機制。













資金費用 = 倉位價值 x 資金費率

倉位價值 = 持倉數量（幣）x 合理價格





舉例：交易者 A 持有 10 個 BTC 的 BTC USDT 合約的多倉倉位，此時合理價格為 10,000 USDT，當前資金費率為 0.01％。





此時倉位價值 = 10 x 10,000 = 100,000 USDT

資金費用 = 100,000 x 0.01％ = 10 USDT





由於資金費用為正（0.01％），多倉持有者必須向空倉持有者支付這筆費用。因此交易者A必須支付 10 USDT 的資金費用，而持有相同數量合約的空倉持有者將獲得 10 USDT 的資金費用。









資金費用 = 倉位價值 x 資金費率

倉位價值 = 持倉數量（張）x 合約面值/合理價格





舉例：交易者 A 持有 100 張的 BTC USD 合約的多倉倉位，BTC USD 合約的 1 張合約面值= 100 USD，此時合理價格為 10,000 USDT，當前資金費率為 0.01％。





此時倉位價值 = 100*100/10,000 = 1 BTC

資金費用 = 1 BTC x 0.01% = 0.0001 BTC





由於資金費率為正(0.01%)，多倉持有者必須向空倉持有者支付這筆費用。因此交易者 A 必須支付 0.0001 BTC 的資金費用，而持有相同數量合約的空倉持有者將獲得 0.0001 BTC 的資金費用。









在合約交易頁面 K 線圖上方，可以查看到當前的即將結算的資金費率。倒計時是距離結算的時間。









注：不同代幣合約交易對的資金費率不盡相同，用戶需要根據自己所選擇的交易對自行查看。





在右上角的【合約訂單】中，選擇【資金費用】，可以查看到過往的所有已經結算過的歷史資金費用。













MEXC不收取任何用戶資金費用，資金費用由持倉用戶之間收取。





所有MEXC永續合約預設都是每 8 小時進行一次資金費用結算，分別在 00:00 UTC、08:00 UTC、16:00 UTC 進行。





交易者只有在資金費用結算時間節點持有倉位，才需要支付或收取資金費用。如果您在資金費用結算時間節點前平倉，您將不會支付或收取任何資金費用。





如果資金費率為正，多倉將支付資金費用給空倉。反之，如果資金費率為負，空倉將支付資金費用給多倉。





交易者所支付的資金費用將從可用保證金扣除。當交易者沒有足夠的可用保證金時，資金費用將從倉位保證金扣除，這時候強平價格將會因資金費用的扣除而越來越接近合理價格，從而提高強平風險。



