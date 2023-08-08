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資金費率解讀

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2023.08.8 MEXC
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1. 什麽是資金費率


資金費率是基於永續合約市場價格與現貨價格之間的價差，對多頭和空頭交易者定期交換資金費用。當市場趨勢看漲時，資金費率為正，永續合約的多頭交易者將會支付資金費用給空頭交易者。相反，當市場看跌時，資金費率為負，此時是永續交易的空頭交易者向多頭交易者支付資金費用。

2. 為什麽需要資金費率機制


資金費率的主要用途是通過多空雙方定期交換資金費用的方式，來使市場自主調節，讓永續合約市場價格可以錨定現貨價格。

永續合約沒有到期日，只要沒有被強平交易者可以永久持倉。所以永續合約的交易和現貨交易非常相似，但為了永續合約市場價格不偏離，因此需要一個機制來確保永續合約的價格錨定現貨價格，所以就有了資金費率機制。

3. 如何計算資金費用


3.1 U 本位合約資金費用計算


資金費用 = 倉位價值 x 資金費率
倉位價值 = 持倉數量（幣）x 合理價格

舉例：交易者 A 持有 10 個 BTC 的 BTC USDT 合約的多倉倉位，此時合理價格為 10,000 USDT，當前資金費率為 0.01％。

此時倉位價值 = 10 x 10,000 = 100,000 USDT
資金費用 = 100,000 x 0.01％ = 10 USDT

由於資金費用為正（0.01％），多倉持有者必須向空倉持有者支付這筆費用。因此交易者A必須支付 10 USDT 的資金費用，而持有相同數量合約的空倉持有者將獲得 10 USDT 的資金費用。

3.2 幣本位合約資金費用計算


資金費用 = 倉位價值 x 資金費率
倉位價值 = 持倉數量（張）x 合約面值/合理價格

舉例：交易者 A 持有 100 張的 BTC USD 合約的多倉倉位，BTC USD 合約的 1 張合約面值= 100 USD，此時合理價格為 10,000 USDT，當前資金費率為 0.01％。

此時倉位價值 = 100*100/10,000 = 1 BTC
資金費用 = 1 BTC x 0.01% = 0.0001 BTC

由於資金費率為正(0.01%)，多倉持有者必須向空倉持有者支付這筆費用。因此交易者 A 必須支付 0.0001 BTC 的資金費用，而持有相同數量合約的空倉持有者將獲得 0.0001 BTC 的資金費用。

4. 如何查看資金費率


在合約交易頁面 K 線圖上方，可以查看到當前的即將結算的資金費率。倒計時是距離結算的時間。



注：不同代幣合約交易對的資金費率不盡相同，用戶需要根據自己所選擇的交易對自行查看。

在右上角的【合約訂單】中，選擇【資金費用】，可以查看到過往的所有已經結算過的歷史資金費用。


5. 資金費用結算時間


MEXC不收取任何用戶資金費用，資金費用由持倉用戶之間收取。

所有MEXC永續合約預設都是每 8 小時進行一次資金費用結算，分別在 00:00 UTC、08:00 UTC、16:00 UTC 進行。

交易者只有在資金費用結算時間節點持有倉位，才需要支付或收取資金費用。如果您在資金費用結算時間節點前平倉，您將不會支付或收取任何資金費用。

如果資金費率為正，多倉將支付資金費用給空倉。反之，如果資金費率為負，空倉將支付資金費用給多倉。

交易者所支付的資金費用將從可用保證金扣除。當交易者沒有足夠的可用保證金時，資金費用將從倉位保證金扣除，這時候強平價格將會因資金費用的扣除而越來越接近合理價格，從而提高強平風險。


資金費率在加密貨幣合約市場中發揮著重要作用，目的是使合約市場與現貨市場的價差維持在一個平衡狀態，從而讓價格回歸到正常水平，客觀上起到了限制惡意操縱合約價格的作用。短期來看，資金費率是市場資金量和活躍度的顯性指標，表明了投資者為槓桿付費的意願。


免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。






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