在加密貨幣合約交易領域，U本位合約和幣本位合約是兩種常見且各具特色的合約類型。對於交易者而言，深入了解它們的差異、設定方法以及選擇依據，是成功開展合約交易的關鍵。 1. U本位合約 vs 幣本位合約：核心差異全解析 1.1 什麼是 U本位合約？什麼是幣本位合約？ U本位合約又稱為正向合約，指的是以 USDT、USDC 等穩定幣進行計價和結算的合約類型。MEXC 的 U本位合約採用 USDT 作為在加密貨幣合約交易領域，U本位合約和幣本位合約是兩種常見且各具特色的合約類型。對於交易者而言，深入了解它們的差異、設定方法以及選擇依據，是成功開展合約交易的關鍵。 1. U本位合約 vs 幣本位合約：核心差異全解析 1.1 什麼是 U本位合約？什麼是幣本位合約？ U本位合約又稱為正向合約，指的是以 USDT、USDC 等穩定幣進行計價和結算的合約類型。MEXC 的 U本位合約採用 USDT 作為
新手學院/新手指南/合約/U本位合約 v...約類型全解析

U本位合約 vs 幣本位合約｜MEXC 合約類型全解析

2025年8月15日MEXC
0m
#初階#合約#新手入門
USDCoin
USDC$1.0001+0.01%
比特幣
BTC$105,861.65+2.17%
以太幣
ETH$3,548.56+0.90%
瑞波幣
XRP$2.5498+10.42%
RWAX
APP$0.000915+12.67%

在加密貨幣合約交易領域，U本位合約和幣本位合約是兩種常見且各具特色的合約類型。對於交易者而言，深入了解它們的差異、設定方法以及選擇依據，是成功開展合約交易的關鍵。

*BTN-開啟您的合約交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

1. U本位合約 vs 幣本位合約：核心差異全解析


1.1 什麼是 U本位合約？什麼是幣本位合約？


U本位合約又稱為正向合約，指的是以 USDTUSDC 等穩定幣進行計價和結算的合約類型。MEXC 的 U本位合約採用 USDT 作為計價和結算貨幣。以 USDT 結算的最大優勢是交易者能夠輕鬆以法幣計算回報，使 U本位合約收益更加直觀。

幣本位合約又稱為反向合約，指的是以對應的加密貨幣（如 BTCETHXRP 等）進行結算的合約，無需持有穩定幣作為保證金。目前 MEXC 提供 BTC 和 ETH 等多種幣本位合約。幣本位合約的最大優勢是提高資金使用效率，在持有加密貨幣的同時，可以進行合約交易。

1.2 關鍵要素對比


類型
U本位合約
幣本位合約
俗稱
正向合約
反向合約
結算單位
USDT
多幣種結算（如 BTC、ETH）
保證金
USDT
多幣種（如 BTC、ETH）
持有時間
無限制
無限制
槓桿類型
逐倉/全倉
逐倉/全倉

從上述對比可以看出，U本位合約和幣本位合約在結算單位和保證金方面存在明顯差異，而持有時間和槓桿類型則保持一致，這為交易者提供了多樣化的選擇空間。

2. 如何選擇 U本位合約或幣本位合約？


U本位合約和幣本位合約各有其獨特的優勢，交易者在選擇時應根據自身的資產狀況、市場判斷和投資目標來做出決策。

*BTN-開啟您的合約交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

2.1 選擇幣本位合約的好處


對於加密貨幣資產的持有者來說，幣本位合約具有極大的吸引力。加密貨幣資產的持有者不需要將任何持有的資產兌換成 USDT，就可以在 MEXC 幣本位合約市場進行對沖和交易。這意味着用戶無需在市場價格不利時低價賣出任何加密貨幣，從而避免了因兌換而可能產生的損失。

當牛市來臨時，投資者更傾向於繼續持有手上的加密資產，以獲取更大的收益。由於幣本位合約以幣結算，任何盈利都會直接轉化成加密貨幣長期持倉，這為用戶長期增持所看好的加密貨幣提供了絕佳的方式，有助於實現資產的增值和保值。

2.2 選擇 U本位合約的好處


當您除了持有 USDT 外，沒有持有其他加密資產時，您可能會更偏向於考慮使用 USDT 本位合約。MEXC 的 U本位合約市場提供上百種合約交易對，最高達 500 倍槓桿。交易者可以透過合理運用槓桿，嘗試獲得更高的收益。

3. 如何設定 U本位合約或幣本位合約


在 MEXC 平台，交易者可以便捷地選擇和設定 U本位合約或幣本位合約。目前，平台提供了上百種 U本位合約和 BTC、ETH 兩種幣本位合約供您選擇。

3.1 Web


在 MEXC 的 Web 端，您有兩種方式選擇 U本位或幣本位合約。

1）您可以在頂部導航欄到【合約交易】中，直接選擇【USDT本位永續合約】或【幣本位永續合約】跳轉到對應的交易頁面。

2）如果您已經位於合約交易頁面，您還可以選擇交易幣對旁邊的【▼】按鈕，在下拉列表中選擇選擇【USDT本位】或【幣本位】合約。


3.2 App


打開 MEXC App，點選頁面下方的【合約】按鈕，在合約交易頁面的頂部，您可以選擇【USDT合約】或【幣本位】合約。


4. 常見問題解答（FAQ）


Q1：U本位和幣本位哪個風險更大？


幣本位因幣價波動而面臨「雙重風險」，但也可獲取更高漲幅紅利。U本位更適合控制風險，盈虧明確。

Q2：可以在 U本位和幣本位之間隨時切換嗎？


可以自由選擇交易對。但倉位之間無法直接轉換，需手動平倉再重開。

U本位合約和幣本位合約各有優勢，MEXC 合約交易平台可以為您提供靈活的合約工具選擇。理解併合理運用 U本位合約與幣本位合約，將有助於您在高波動市場中實現更加穩健的收益目標。

*BTN-開啟您的合約交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

推薦閱讀：

為什麼選擇 MEXC 合約交易？深入了解 MEXC 合約交易的優勢與特色，助您在合約領域搶佔先機。
如何參與 M-Day？掌握參與 M-Day 的具體方法與技巧，不錯過每天超 7 萬 USDT 的合約體驗金空投。
合約交易操作指南（App 端）詳細了解 App 端合約交易的操作流程，讓您輕鬆上手，玩轉合約交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

在加密貨幣合約交易領域，保證金管理是交易者必須掌握的關鍵技能，它直接關係到交易的盈虧與風險控制。其中，自動追加保證金功能作為 MEXC 平台提供的一項重要工具，對於交易者避免爆倉、優化交易策略具有重要意義。*BTN-開始合約交易&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是自動追加保證金？1.1 什麼是保證金？在加密貨幣合約交易裏

跟單交易員教程

跟單交易員教程

跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。對於擁有豐富經驗的交易用戶來說，您可以申請成為跟單交易員，在賺取交易收益的同時還能夠享受到分潤獎勵。1. 如何成為跟單交易員打開 MEXC 官網，選擇【合約交易】下的【跟單】進入跟單交易頁面。在跟單交易頁面，點選【成為交易員】。按照頁面

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金