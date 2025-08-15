U本位合約 vs 幣本位合約｜MEXC 合約類型全解析

在加密貨幣合約交易領域，U本位合約和幣本位合約是兩種常見且各具特色的合約類型。對於交易者而言，深入了解它們的差異、設定方法以及選擇依據，是成功開展合約交易的關鍵。

















U本位合約 又稱為正向合約，指的是以 USDT USDC 等穩定幣進行計價和結算的合約類型。MEXC 的 U本位合約採用 USDT 作為計價和結算貨幣。以 USDT 結算的最大優勢是交易者能夠輕鬆以法幣計算回報，使 U本位合約收益更加直觀。





ETH、 幣本位合約 又稱為反向合約，指的是以對應的加密貨幣（如 BTC XRP 等）進行結算的合約，無需持有穩定幣作為保證金。目前 MEXC 提供 BTC 和 ETH 等多種幣本位合約。幣本位合約的最大優勢是提高資金使用效率，在持有加密貨幣的同時，可以進行合約交易。









類型 U本位合約 幣本位合約 俗稱 正向合約 反向合約 結算單位 USDT 多幣種結算（如 BTC、ETH） 保證金 USDT 多幣種（如 BTC、ETH） 持有時間 無限制 無限制 槓桿類型 逐倉/全倉 逐倉/全倉





從上述對比可以看出，U本位合約和幣本位合約在結算單位和保證金方面存在明顯差異，而持有時間和槓桿類型則保持一致，這為交易者提供了多樣化的選擇空間。









U本位合約和幣本位合約各有其獨特的優勢，交易者在選擇時應根據自身的資產狀況、市場判斷和投資目標來做出決策。













對於加密貨幣資產的持有者來說，幣本位合約具有極大的吸引力。加密貨幣資產的持有者不需要將任何持有的資產兌換成 USDT，就可以在 MEXC 幣本位合約市場進行對沖和交易。這意味着用戶無需在市場價格不利時低價賣出任何加密貨幣，從而避免了因兌換而可能產生的損失。





當牛市來臨時，投資者更傾向於繼續持有手上的加密資產，以獲取更大的收益。由於幣本位合約以幣結算，任何盈利都會直接轉化成加密貨幣長期持倉，這為用戶長期增持所看好的加密貨幣提供了絕佳的方式，有助於實現資產的增值和保值。









當您除了持有 USDT 外，沒有持有其他加密資產時，您可能會更偏向於考慮使用 USDT 本位合約。MEXC 的 U本位合約市場提供上百種合約交易對，最高達 500 倍槓桿。交易者可以透過合理運用槓桿，嘗試獲得更高的收益。









在 MEXC 平台，交易者可以便捷地選擇和設定 U本位合約或幣本位合約。目前，平台提供了上百種 U本位合約和 BTC、ETH 兩種幣本位合約供您選擇。









在 MEXC 的 Web 端，您有兩種方式選擇 U本位或幣本位合約。





1）您可以在頂部導航欄到【合約交易】中，直接選擇【USDT本位永續合約】或【幣本位永續合約】跳轉到對應的交易頁面。





2）如果您已經位於合約交易頁面，您還可以選擇交易幣對旁邊的【▼】按鈕，在下拉列表中選擇選擇【USDT本位】或【幣本位】合約。













打開 MEXC App，點選頁面下方的【合約】按鈕，在合約交易頁面的頂部，您可以選擇【USDT合約】或【幣本位】合約。

















幣本位因幣價波動而面臨「雙重風險」，但也可獲取更高漲幅紅利。U本位更適合控制風險，盈虧明確。









可以自由選擇交易對。但倉位之間無法直接轉換，需手動平倉再重開。





U本位合約和幣本位合約各有優勢，MEXC 合約交易平台可以為您提供靈活的合約工具選擇。理解併合理運用 U本位合約與幣本位合約，將有助於您在高波動市場中實現更加穩健的收益目標。









