MEXC 币本位合约交易完整指南：如何用币本位合约交易获取最大收益？

在加密货币衍生品的世界里，合约交易为投资者提供了通过杠杆放大收益、无论市场涨跌皆可获利的机会。作为全球领先的交易平台之一，MEXC 提供了两种主流的合约类型：USDT 本位合约和币本位合约。虽然大多数新手交易者从更直观的 USDT 本位合约入门，但真正懂得利用市场周期的专业交易者，往往会在特定行情下选择币本位合约，以实现收益的最大化。

1.什么是币本位合约？解构其核心机制


要掌握币本位合约，首先必须理解其最根本的运作方式。

1.1 核心定义：币本位合约用加密货币作为保证金和结算货币的期货交易方式


与使用 USDT 作为保证金的 USDT 本位合约不同，币本位合约使用您交易的非稳定币加密货币作为保证金。

举例说明：如果您想交易 BTC 的永续合约，在币本位模式下，您需要将 BTC 转入币本位合约账户作为保证金。当您开仓、平仓后，所有产生的盈利或亏损，都将以 BTC 进行结算。如果您盈利了 0.1 BTC，您的账户就会增加 0.1 BTC。

1.2 关键特性：盈亏的“非线性”或“凸性”收益


这是币本位合约与 USDT 本位合约最本质的区别，也是其魅力与风险并存的根源。由于您的保证金本身（例如 BTC）的价格在不断波动，这会给您的最终盈亏（以 USDT 等法定货币计价时）带来一个额外的变量。具体体现在：

  • 牛市中的收益放大效应
假设您用 1 BTC 作为保证金，在 BTC 价格为 $50,000 时开立了多单。当 BTC 价格上涨到 $60,000 时：
1）您的合约仓位本身获得了盈利（以 BTC 结算）。
2）您作为保证金的那1 BTC，其美元价值也从 $50,000 增长到了 $60,000。
这是一种“双重胜利”，您的美元本位总收益被显著放大了。

  • 熊市中的风险叠加效应

反之，如果您做多，但 BTC 价格从 $50,000 下跌到 $40,000：

1）您的合约仓位本身产生了亏损（以 BTC 结算）。
2）您作为保证金的那 1 BTC，其美元价值也从 $50,000 缩水到了 $40,000。
这是一种“双重打击”，您的美元本位总亏损被加剧了。

2.MEXC 币本位合约的概述


币本位永续合约，以美元 USD 作为计价单位，盈亏结算以某种加密货币作为基准。MEXC 提供多种币本位永续合约供用户选择，例如 BTCUSD 永续ETHUSD 永续。币本位永续合约的价值为一定量的美元。例如，比特币本位永续合约每张面值为 100 美元，以太坊币本位永续合约每张面值为 10 美元。

和 MEXC USDT 本位永续合约不同，BTC USD 永续支持 1-125 倍杠杆，ETHUSD 永续支持 1-125 倍杠杆。

在持仓模式和保证金模式方面，MEXC 币本位永续合约和 U 本位永续合约类似，依然支持双向持仓和全仓、逐仓两种保证金模式。

3.交易操作指南


3.1 登录您的 MEXC 账户，选择币本位永续合约



3.2 选择您的交易对


目前MEXC币本位合约提供 BTCUSDETHUSDSOLUSDSUIUSDLTCUSDXRPUSDADAUSDLINKUSDAVAXUSDDOGEUSD 等交易对，未来会根据用户需求和市场变化，不定期进行调整，请随时关注 MEXC官方公告。


3.3 选择保证金模式



3.4 确定杠杆倍数



3.5 选择委托方式


五种委托方式的介绍和区别，请参考文章《MEXC USDT本位合约完整指南》。


3.6 选择开多或开空



3.7 进行平仓操作


可以采用三种方式进行平仓，三种方式的区别和操作请参考文章《MEXC USDT本位合约完整指南》。

注：上文采用网页端进行举例，App 端操作步骤一致。

4.常见问题解答


4.1 如何计算币本位合约的收益和亏损？


币本位合约的收益和亏损取决于用户的开仓价格、平仓价格以及交易量。具体计算，可以参考文章《保证金与盈亏计算》。

4.2 币本位合约和 USDT 本位合约的不同是什么？投资者该如何选择？


币本位合约和 USDT 本位合约最大的不同是：币本位永续合约是以某种加密货币（如比特币或以太坊）作为保证金和计算盈亏；U本位永续合约的价值和盈亏计算都是以 USDT 作为基准。其他区别，您可以参考文章《USDT本位合约和币本位合约的区别》。

对比项
MEXC 币本位合约
MEXC USDT 本位合约
保证金资产
非稳定币加密货币 （如 BTC，ETH）
稳定币 （USDT）
结算资产
对应的加密货币 （如 BTC，ETH）
稳定币 （USDT）
盈亏计算
复杂，非线性（受保证金币价影响）
简单，线性（盈亏直观）
最佳使用场景
长期看涨的牛市，套期保值
所有市场行情，尤其适合短线和震荡市
核心优势
牛市中可获得“持币+合约”双重收益
盈亏计算简单，便于风险管理和仓位控制
核心风险
熊市中面临“合约+保证金”双重亏损
错失保证金资产在牛市中的升值机会
适合人群
长期持有者、矿工、价值投资者
新手、短线交易者、追求稳定计价的交易者

4.3 场景分析：牛市放大器 vs 熊市双刃剑


1）何时选择币本位合约？

明确的牛市行情中：当您坚定地看好某一主流币（如 BTC、ETH）的长期走势时，使用币本位合约做多，是最大化收益的绝佳选择。
目标是“囤币”：如果您的最终目标不是赚取更多的美元，而是积累更多数量的比特币或以太坊，那么币本位合约是您的不二之选，因为您的利润直接以这些币结算。
矿工套期保值：矿工需要出售未来挖出的比特币来支付电费等成本。他们可以在高位使用币本位合约开立空单，锁定未来卖出比特币的价格，对冲币价下跌的风险。

2）何时应更倾向于USDT本位合约？

熊市或震荡市：在市场方向不明或下跌趋势中，使用 USDT 本位合约可以避免保证金自身贬值的风险。
新手入门：USDT 本位合约的盈亏计算直观，更易于新手理解和管理风险。
交易非主流币种：当交易一些波动性极高的新币种合约时，使用 USDT 作为保证金能提供一个稳定的价值锚。

4.4 MEXC 币本位合约面值是多少？


比特币本位永续合约每张面值为 100 美元，以太坊币本位永续合约每张面值为 10 美元，不同的币本位合约交易对每张的面值存在不同的差异，请以 MEXC 合约交易规则页面的最新介绍为准。


4.5 MEXC 币本位合约是否具有最小下单数量限制？


是的，BTCUSD 永续最小下单数量为 1 张即 100USD，ETHUSD 永续最小下单数量为 1 张即 10 USD。

4.6 是否具有最大下单数量限制？


是的，BTCUSD 永续市价单和限价单单笔最大下单数量均为 3000 张，ETHUSD 永续市价单和限价单单笔最大下单数量均为 20000 张。

4.7 币本位合约手续费率是多少？


截至 2025 年 8 月 30 日，普通用户币本位合约挂单费率 0.01%，吃单费率 0.04%。您还可以通过持有不少于 500 MX 来享受手续费折扣，最高可以享受50%的折扣。当然，不同国家/地区的 MEXC 用户的交易费率可能存在差异，请以 MEXC 费率规则页面中的信息为准


5.如何利用 MEXC 币本位合约实现收益最大化？


5.1 策略一：牛市中的“持币+开多”策略


这是币本位合约最核心的进攻策略。如果您本身就是一位比特币的长期持有者，与其让比特币在钱包里“躺平”，不如将其划转至币本位合约账户，开立一个低杠杆的多单。这样，在比特币上涨的旅程中，您能同时享受到比特币本身升值和合约做多带来的双份喜悦。

5.2 策略二：以“赚币”为目标的交易


忘掉美元计价，将思维切换到“币本位”。您的目标是通过合约交易，让您手中的比特币数量变得更多。在这种心态下，即使币价下跌，但只要您的合约交易是盈利的，您就实现了“在熊市中赚币”的目标，为下一轮牛市积累了更多的筹码。

6.结论


MEXC 的币本位合约是一个为专业和成熟投资者量身打造的强大工具。它不是一个适合所有人的“万金油”，而是一个需要审时度势才能发挥最大威力的“神器”。通过深刻理解其非线性的盈亏特性，并在牛市中果断使用，您可以获得远超传统 U 本位合约的收益。然而，请务必牢记其在熊市中的双重风险。在投身币本位合约交易之前，请确保您已完全掌握其机制，并始终将风险管理放在首位。

