MEXC 币本位合约交易完整指南：如何用币本位合约交易获取最大收益？













要掌握币本位合约，首先必须理解其最根本的运作方式。









与使用 USDT 作为保证金的 USDT 本位合约不同，币本位合约使用您交易的非稳定币加密货币作为保证金。





举例说明：如果您想交易 BTC 的永续合约，在币本位模式下，您需要将 BTC 转入币本位合约账户作为保证金。当您开仓、平仓后，所有产生的盈利或亏损，都将以 BTC 进行结算。如果您盈利了 0.1 BTC，您的账户就会增加 0.1 BTC。









这是币本位合约与 USDT 本位合约最本质的区别，也是其魅力与风险并存的根源。由于您的 保证金 本身（例如 BTC）的价格在不断波动，这会给您的最终盈亏（以 USDT 等法定货币计价时）带来一个额外的变量。具体体现在：





牛市中的收益放大效应：

假设您用 1 BTC 作为保证金，在 BTC 价格为 $50,000 时开立了多单。当 BTC 价格上涨到 $60,000 时：

1）您的合约仓位本身获得了盈利（以 BTC 结算）。

2）您作为保证金的那1 BTC，其美元价值也从 $50,000 增长到了 $60,000。

这是一种"双重胜利"，您的美元本位总收益被显著放大了。





熊市中的风险叠加效应：





反之，如果您做多，但 BTC 价格从 $50,000 下跌到 $40,000：





1）您的合约仓位本身产生了亏损（以 BTC 结算）。

2）您作为保证金的那 1 BTC，其美元价值也从 $50,000 缩水到了 $40,000。

这是一种"双重打击"，您的美元本位总亏损被加剧了。













和 MEXC USDT 本位永续合约不同，BTC USD 永续支持 1-125 倍杠杆，ETHUSD 永续支持 1-125 倍杠杆。













































































注：上文采用网页端进行举例，App 端操作步骤一致。

























币本位合约和 USDT 本位合约最大的不同是：币本位永续合约是以某种加密货币（如比特币或以太坊）作为保证金和计算盈亏；U本位永续合约的价值和盈亏计算都是以 USDT 作为基准。其他区别，您可以参考文章《 USDT本位合约和币本位合约的区别 》。





对比项 MEXC 币本位合约 MEXC USDT 本位合约 保证金资产 非稳定币加密货币 （如 BTC，ETH） 稳定币 （USDT） 结算资产 对应的加密货币 （如 BTC，ETH） 稳定币 （USDT） 盈亏计算 复杂，非线性（受保证金币价影响） 简单，线性（盈亏直观） 最佳使用场景 长期看涨的牛市，套期保值 所有市场行情，尤其适合短线和震荡市 核心优势 牛市中可获得"持币+合约"双重收益 盈亏计算简单，便于风险管理和仓位控制 核心风险 熊市中面临"合约+保证金"双重亏损 错失保证金资产在牛市中的升值机会 适合人群 长期持有者、矿工、价值投资者 新手、短线交易者、追求稳定计价的交易者









1）何时选择币本位合约？



明确的牛市行情中：当您坚定地看好某一主流币（如 BTC、ETH）的长期走势时，使用币本位合约做多，是最大化收益的绝佳选择。

目标是“囤币”：如果您的最终目标不是赚取更多的美元，而是积累更多数量的比特币或以太坊，那么币本位合约是您的不二之选，因为您的利润直接以这些币结算。

矿工套期保值：矿工需要出售未来挖出的比特币来支付电费等成本。他们可以在高位使用币本位合约开立空单，锁定未来卖出比特币的价格，对冲币价下跌的风险。





2）何时应更倾向于USDT本位合约？



熊市或震荡市：在市场方向不明或下跌趋势中，使用 USDT 本位合约可以避免保证金自身贬值的风险。

新手入门：USDT 本位合约的盈亏计算直观，更易于新手理解和管理风险。

交易非主流币种：当交易一些波动性极高的新币种合约时，使用 USDT 作为保证金能提供一个稳定的价值锚。









比特币本位永续合约每张面值为 100 美元，以太坊币本位永续合约每张面值为 10 美元，不同的币本位合约交易对每张的面值存在不同的差异，请以 MEXC 合约交易规则 页面的最新介绍为准。

















是的，BTCUSD 永续最小下单数量为 1 张即 100USD，ETHUSD 永续最小下单数量为 1 张即 10 USD。









是的，BTCUSD 永续市价单和限价单单笔最大下单数量均为 3000 张，ETHUSD 永续市价单和限价单单笔最大下单数量均为 20000 张。









不同国家/地区的 MEXC 用户的交易费率可能存在差异，请以 MEXC 费率规则页面中的信息为准。 截至 2025 年 8 月 30 日，普通用户币本位合约挂单费率 0.01%，吃单费率 0.04%。您还可以通过持有不少于 500 MX 来享受手续费折扣，最高可以享受50%的折扣。





















这是币本位合约最核心的进攻策略。如果您本身就是一位比特币的长期持有者，与其让比特币在钱包里“躺平”，不如将其划转至币本位合约账户，开立一个低杠杆的多单。这样，在比特币上涨的旅程中，您能同时享受到比特币本身升值和合约做多带来的双份喜悦。









忘掉美元计价，将思维切换到“币本位”。您的目标是通过合约交易，让您手中的比特币数量变得更多。在这种心态下，即使币价下跌，但只要您的合约交易是盈利的，您就实现了“在熊市中赚币”的目标，为下一轮牛市积累了更多的筹码。









MEXC 的币本位合约是一个为专业和成熟投资者量身打造的强大工具。它不是一个适合所有人的“万金油”，而是一个需要审时度势才能发挥最大威力的“神器”。通过深刻理解其非线性的盈亏特性，并在牛市中果断使用，您可以获得远超传统 U 本位合约的收益。然而，请务必牢记其在熊市中的双重风险。在投身币本位合约交易之前，请确保您已完全掌握其机制，并始终将风险管理放在首位。









