Tether十年里程碑：USDT为锚，铸就千亿市值

随着加密货币市场的不断发展，稳定币的角色也愈发重要。Tether，作为世界上首个与美元实现锚定的稳定币，自其诞生以来，已走过十个春秋。时至今日，Tether 凭借其接近 1200 亿美元的市值以及超过 3.5 亿的全球用户，深刻影响着加密行业的发展。













2014 年，Tether 推出了 USDT——首个与美元挂钩的稳定币。稳定币的问世，有效解决了传统加密货币市场价格剧烈波动的难题，为投资者提供了一个可靠的价值储存媒介，增强了市场的稳定性。





自诞生以来，USDT 的增长速度一直呈增长态势。2021 年 8 月，稳定币板块市值首次突破 1000 亿美元大关，其中，USDT 以超 650 亿美元市值排名第一；据 IntoTheBlock 最新数据，USDT 总市值目前突破 1260 亿美元，创历史新高。从市场占有率和市值上看，USDT 在稳定币赛道中占据了绝对霸主的地位。









此外，USDT 的活跃用户群体也持续壮大。在过去的十二个月中，新用户数量实现了 24% 的增长，这一增速虽较之前十二个月 50% 的增速有所放缓，但仍保持了上升势头。Tether 官方披露目前在全球拥有超过 3.5 亿用户。









Tether，以稳定币 USDT 起家，正以其独特的战略眼光在加密货币领域外开辟战场。从最初的加密货币稳定币发行商，到如今涉足多个领域的综合性数字金融服务商，Tether 的每一步都充满了挑战与机遇。





多元化稳定币布局

在 USDT 取得成功之后，Tether 开始着手布局多元化的稳定币产品线，以满足不同市场和用户的需求。从覆盖主流货币如欧元、人民币、墨西哥比索的稳定币，到探索与黄金挂钩的产品，再到计划推出挂钩阿联酋迪拉姆的稳定币，Tether 的每一步战略都捕捉到了市场的需求。这些产品的相继问世，不仅极大地丰富了 Tether 的稳定币产品生态，更在竞争激烈的加密货币市场中赢得了更多筹码。





进军新领域，布局多元投资

2023年，Tether 在加密货币挖矿领域取得重要进展，参与了萨尔瓦多的“火山能源”的比特币挖矿业务，并为此投资了 10 亿美元。同时，Tether 也在乌拉圭建立了比特币矿场。





不止于此，Tether CEO Paolo Ardoino在采访中透露，Tether资金充足，正积极进军包括人工智能在内的多个新领域，并计划向科技巨头微软、谷歌和亚马逊发起挑战。在人工智能领域，Tether 已经迈出了实质性的步伐。该公司收购了神经植入技术初创公司 Blackrock Neurotech 的多数股权，并投资了数据中心运营商 Northern Data Group 。此外，Tether 投资版图延伸至其他领域。例如，该公司曾向拉美农业巨头 Adecoagro 投资 1 亿美元；同时，Tether 还将业务拓展到教育计划等领域。





值得一提的是，有数据统计表明， Tether 持有超过 970 亿美元的美国国债，创历史新高。





合规建设

合规建设始终是加密货币行业的核心话题，尤其是伴随着《Lummis-Gillibrand 支付稳定币法案》与《MiCA》法案的出台，对 Tether 提出了更多的要求。事实上，Tether 一直在积极响应这些变化，不断强化其合规体系。此前，Tether 在监管趋严的态势下加大了游说投入，并于今年 8 月宣布计划在未来一年内将员工规模扩大一倍，以加强合规等关键领域的实力。









十年风雨兼程，Tether 已蜕变成为多元化发展于一身的金融巨擘。根据 Tether 第二季度审计报告显示，Tether Holdings 在 2024 年上半年净利润达到 52 亿美元，创下历史新高。其中，第二季度的净营业利润为 13 亿美元，创下了迄今为止的最高季度利润。









免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。