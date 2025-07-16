随着加密货币市场的不断发展，稳定币的角色也愈发重要。Tether，作为世界上首个与美元实现锚定的稳定币，自其诞生以来，已走过十个春秋。时至今日，Tether 凭借其接近 1200 亿美元的市值以及超过 3.5 亿的全球用户，深刻影响着加密行业的发展。 USDT的辉煌战绩 2014 年，Tether 推出了 USDT——首个与美元挂钩的稳定币。稳定币的问世，有效解决了传统加密货币市场价格剧烈波动的难随着加密货币市场的不断发展，稳定币的角色也愈发重要。Tether，作为世界上首个与美元实现锚定的稳定币，自其诞生以来，已走过十个春秋。时至今日，Tether 凭借其接近 1200 亿美元的市值以及超过 3.5 亿的全球用户，深刻影响着加密行业的发展。 USDT的辉煌战绩 2014 年，Tether 推出了 USDT——首个与美元挂钩的稳定币。稳定币的问世，有效解决了传统加密货币市场价格剧烈波动的难
Tether十年里程碑：USDT为锚，铸就千亿市值

2025年7月16日
随着加密货币市场的不断发展，稳定币的角色也愈发重要。Tether，作为世界上首个与美元实现锚定的稳定币，自其诞生以来，已走过十个春秋。时至今日，Tether 凭借其接近 1200 亿美元的市值以及超过 3.5 亿的全球用户，深刻影响着加密行业的发展。



USDT的辉煌战绩


2014 年，Tether 推出了 USDT——首个与美元挂钩的稳定币。稳定币的问世，有效解决了传统加密货币市场价格剧烈波动的难题，为投资者提供了一个可靠的价值储存媒介，增强了市场的稳定性。

自诞生以来，USDT 的增长速度一直呈增长态势。2021 年 8 月，稳定币板块市值首次突破 1000 亿美元大关，其中，USDT 以超 650 亿美元市值排名第一；据 IntoTheBlock 最新数据，USDT 总市值目前突破 1260 亿美元，创历史新高。从市场占有率和市值上看，USDT 在稳定币赛道中占据了绝对霸主的地位。


此外，USDT 的活跃用户群体也持续壮大。在过去的十二个月中，新用户数量实现了 24% 的增长，这一增速虽较之前十二个月 50% 的增速有所放缓，但仍保持了上升势头。Tether 官方披露目前在全球拥有超过 3.5 亿用户。

始于USDT，野心不止加密行业


Tether，以稳定币 USDT 起家，正以其独特的战略眼光在加密货币领域外开辟战场。从最初的加密货币稳定币发行商，到如今涉足多个领域的综合性数字金融服务商，Tether 的每一步都充满了挑战与机遇。

  • 多元化稳定币布局
在 USDT 取得成功之后，Tether 开始着手布局多元化的稳定币产品线，以满足不同市场和用户的需求。从覆盖主流货币如欧元、人民币、墨西哥比索的稳定币，到探索与黄金挂钩的产品，再到计划推出挂钩阿联酋迪拉姆的稳定币，Tether 的每一步战略都捕捉到了市场的需求。这些产品的相继问世，不仅极大地丰富了 Tether 的稳定币产品生态，更在竞争激烈的加密货币市场中赢得了更多筹码。

  • 进军新领域，布局多元投资
2023年，Tether 在加密货币挖矿领域取得重要进展，参与了萨尔瓦多的“火山能源”的比特币挖矿业务，并为此投资了 10 亿美元。同时，Tether 也在乌拉圭建立了比特币矿场。

不止于此，Tether CEO Paolo Ardoino在采访中透露，Tether资金充足，正积极进军包括人工智能在内的多个新领域，并计划向科技巨头微软、谷歌和亚马逊发起挑战。在人工智能领域，Tether 已经迈出了实质性的步伐。该公司收购了神经植入技术初创公司 Blackrock Neurotech 的多数股权，并投资了数据中心运营商 Northern Data Group 。此外，Tether 投资版图延伸至其他领域。例如，该公司曾向拉美农业巨头 Adecoagro 投资 1 亿美元；同时，Tether 还将业务拓展到教育计划等领域。

值得一提的是，有数据统计表明， Tether 持有超过 970 亿美元的美国国债，创历史新高。

  • 合规建设
合规建设始终是加密货币行业的核心话题，尤其是伴随着《Lummis-Gillibrand 支付稳定币法案》与《MiCA》法案的出台，对 Tether 提出了更多的要求。事实上，Tether 一直在积极响应这些变化，不断强化其合规体系。此前，Tether 在监管趋严的态势下加大了游说投入，并于今年 8 月宣布计划在未来一年内将员工规模扩大一倍，以加强合规等关键领域的实力。

十年辉煌，未来可期


十年风雨兼程，Tether 已蜕变成为多元化发展于一身的金融巨擘。根据 Tether 第二季度审计报告显示，Tether Holdings 在 2024 年上半年净利润达到 52 亿美元，创下历史新高。其中，第二季度的净营业利润为 13 亿美元，创下了迄今为止的最高季度利润。

MEXC 作为行业领先的交易平台，为用户提供了丰富且活跃的 USDT 交易对，确保用户能够在平台上轻松实现 USDT与其他加密货币的高效转换。同时，MEXC 采取了多重安全防护措施，包括但不限于先进的加密技术、严格的身份验证流程等，让交易安全无忧。

