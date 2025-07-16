如何註冊 MEXC 賬戶（Web 端）









如果您習慣在電腦網頁端進行交易操作，這篇內容將從郵箱/手機註冊或第三方賬號登錄兩種方法，為您介紹如何註冊 MEXC 賬戶。









打開谷歌瀏覽器，輸入 MEXC 官網 https://www.mexc.com 。









您可以選擇通過使用郵箱或者手機的方式進行註冊。這裡我們用郵箱來進行演示。





輸入您的註冊郵箱後，點擊【下一步】。









拖動滑塊完成拼圖驗證。驗證通過後，自動跳轉到下一界面。









輸入【密碼】。密碼不少於 10 位，且包含大小寫字母、數字和特殊符號。









勾選用戶協議和隱私政策，點擊【註冊】。









在郵箱中查找剛剛註冊發送的驗證碼，填寫收到的 6 位數驗證碼，點擊【確定】，完成註冊。





如果您在郵箱收件箱、回收站等頁面查找，均沒有找到驗證碼，可以點擊【未收到驗證碼】，再次獲取驗證碼進行填寫。













您也可以選擇直接使用谷歌賬號、蘋果賬號、狐貍錢包、Telegram 賬號登錄等方式快捷登錄。我們以狐貍錢包為例進行演示。





點擊狐貍錢包進行登錄，彈出簽名框，點擊簽名確認【Sign】。









點擊【註冊新的 MEXC 賬號】。









可以選擇通過郵箱註冊或者手機註冊，我們以郵箱為例來進行演示。





輸入郵箱、密碼、勾選用戶協議和隱私政策，點擊【註冊】。









按照提示依次點擊圖片上的圖案，點擊【確定】完成驗證。









在郵箱中查找剛剛註冊發送的驗證碼，填寫收到的 6 位數驗證碼，點擊【確定】，完成註冊。





如果您在郵箱收件箱、回收站等頁面查找，均沒有找到驗證碼，可以點擊【未收到驗證碼】，再次獲取驗證碼進行填寫。













註冊完成後您將進入到 MEXC 官網首頁，您可以選擇現貨交易或者合約交易，開啟您的加密交易之旅。









更多學習內容您可以在新手學院中進行查詢，幫助您快速了解加密世界，開始您的加密旅程。







