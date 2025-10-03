在瞬息萬變的加密貨幣合約市場中，建倉（即開立倉位）是交易的第一步，也是決定交易成敗的關鍵一步。許多交易者，尤其是新手，往往只知道使用最基礎的市價單和限價單，這不僅可能讓他們錯失良機，還可能因爲滑點等問題無形中增加了交易成本。事實上，像 MEXC 這樣專業的交易平台提供了多種訂單模式，每一種都像一個精密的工具，爲特定的交易場景而設計。掌握這些工具，意味着您能更主動、更精準地執行自己的交易策略。本文將在瞬息萬變的加密貨幣合約市場中，建倉（即開立倉位）是交易的第一步，也是決定交易成敗的關鍵一步。許多交易者，尤其是新手，往往只知道使用最基礎的市價單和限價單，這不僅可能讓他們錯失良機，還可能因爲滑點等問題無形中增加了交易成本。事實上，像 MEXC 這樣專業的交易平台提供了多種訂單模式，每一種都像一個精密的工具，爲特定的交易場景而設計。掌握這些工具，意味着您能更主動、更精準地執行自己的交易策略。本文將
新手學院/新手指南/合約/如何使用 ME...快速完成建倉

如何使用 MEXC 不同的訂單模式進行合約下單？幫你低成本快速完成建倉

2025年10月3日MEXC
0m
#合約
比特幣
BTC$105,871.52+2.16%
Gitcoin
GTC$0.1904+0.42%
RWAX
APP$0.0009192+12.02%
Taker Protocol
TAKER$0.005015-6.13%


在瞬息萬變的加密貨幣合約市場中，建倉（即開立倉位）是交易的第一步，也是決定交易成敗的關鍵一步。許多交易者，尤其是新手，往往只知道使用最基礎的市價單和限價單，這不僅可能讓他們錯失良機，還可能因爲滑點等問題無形中增加了交易成本。事實上，像 MEXC 這樣專業的交易平台提供了多種訂單模式，每一種都像一個精密的工具，爲特定的交易場景而設計。掌握這些工具，意味着您能更主動、更精準地執行自己的交易策略。本文將全面解析 MEXC 合約交易中的各種訂單模式，並教您如何組合使用它們，以實現低成本、高效率地快速完成建倉。

MEXC 爲合約交易者提供：限價委託、市價委託、計畫委託、跟蹤委託和只做 Maker 等五種訂單模式，每種訂單模式具有不同特點。交易者可以根據個人需要和交易目標，選擇不同的訂單模式。

*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

1. 限價委託


1.1 含義


限價委託是指達到一定價格時買入或賣出的訂單，限價委託允許用戶設定委託價格，訂單將以委託價格或比委託價格更優的價位成交。

提交限價委託時，如果盤口內已經有優於或等於委託價格的訂單可供撮合，限價委託將會馬上以當前最優可成交價格成交。 如果盤口內沒有優於或等於委託價格的訂單可供撮合，該限價委託將會進入盤口中等待成交，提高市場深度。

1.2 優勢和劣勢


限價委託的優勢：精準控制成本
  • 零滑點：您的成交價絕不會比您設定的價格更差，這幫助您精確控制建倉成本。
  • Maker角色：如果您的限價單沒有立即與現有訂單成交，而是進入了訂單簿等待，通常可以享受更低的手續費。

限價委託的劣勢：可能需要等待一段時間才能匹配和執行。此外，不能保證限定委託會成交。

1.3 使用場景


限價委託的通常適用於：用戶想要以某種固定價格買入或賣出時。以下是兩個常見的使用限價委託的場景。

場景一：A 是一位合約交易者，當前 BTC 的永續合約價格爲 40,000 USDT，如果 A 想要在 39,000 USDT 買入可以選擇限價委託，當價格下跌到小於或等於 39,000 USDT 時，限價委託將會被觸發執行。

場景二：當前 BTC 的永續合約價格爲 40,000 USDT，如果 A 想要在 41,000 USDT 賣出可以選擇限價委託，當價格上漲到等於或大於 41,000 USDT 時，限價委託將會被觸發執行。

1.4 三種生效時間


使用限價委託時，您需要注意，限價委託有三種生效時間：GTC （一直有效直到取消）、IOC （立即成交或取消）和FOK (全部成交或取消）。

GTC （一直有效直到取消）：此種訂單將持續有效直到完全成交或被取消。
IOC （立即成交或取消）：此種訂單若在指定價格不能立即成交，則撤銷未成交的部分。
FOK (全部成交或取消）：此種訂單若不能全部成交則立即全部撤銷。

1.5 如何設置


Web 端：進入合約交易頁面，選擇【限價委託】-輸入【價格】和【數量】-點選【開多】或者【開空】。


APP 端：進入合約交易頁面，選擇【限價委託】-輸入【價格】和【數量】-點選【開多】或者【開空】。

2. 市價委託


2.1 含義


市價委託是指以目前市場可獲得的最優價格進行快速買賣的委託類型。

2.2 優勢和劣勢


市價委託的優勢：用戶無需自己設定價格，可以使得訂單快速成交。

市價委託的劣勢：雖然市價單保證了訂單的快速執行，但無法保證執行價格，因爲市場價格可能快速波動，從而導致和預期的成交價格存在偏差。爲應對類似情況，您可以開啓價差保護功能，MEXC 的價差保護功能將有效防止在行情劇烈波動期間止盈止損非正常觸發而造成的虧損。

2.3 使用場景


市價委託通常適用於：以當前市場價格快速買入或者賣出。以下是兩個常見的使用市價委託的場景。

場景一：當前 BTC 永續合約價格快速突破 40,000 USDT，A 想要儘早買入，只要能立即買入 BTC 永續合約，A 願意以市場價成交。在這種情況下，A 可以選擇市價委託進行買入。

場景二：當前 BTC 永續合約價格快速跌破 39,000 USDT，A 想要儘早賣出，只要能立即賣出 BTC 永續合約，A 願意以市場價成交。在這種情況下，A 可以選擇市價委託進行賣出。

2.4 如何設置


Web 端：進入合約交易頁面，選擇【市價委託】-輸入【數量】-點選【開多】或者【開空】。


App 端：進入合約交易頁面，選擇【市價委託】-輸入【數量】-點選【開多】或【開空】。


*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

3. 計畫委託


3.1 含義


用戶可預先設置觸發價、價格和數量，當市場價到達觸發價時，系統會按委託價自動下單。在計畫委托成功觸發之前，不會凍結倉位或保證金。

3.2 優勢和劣勢


計畫委托的優勢：可以在交易中減少盯盤時間，提前計劃買賣點位，幫助您在交易中保住利潤或者減少損失。

計畫委托的劣勢：計畫委托不一定能夠觸發成功，可能會因爲倉位限制和保證金不足等原因而下單失敗。

3.3 使用場景


計畫委托通常可以用於提前設定某種價格入場或者出場。以下是兩個常見的使用計畫委托的場景。

場景一：A 想要出場止損。A 持有開倉均價 40,000 USDT 的 BTC 永續合約合約多單，A 判斷 39,000 USDT 附近爲支撐位，如果價格跌破支撐位，則有可能持續下跌。需對此單在 39,000 USDT 處設止損，可以設置「觸發價格」爲 39,000 USDT，「價格」爲市價 39,000 USDT 或者小於 39,000 USDT 的某一價格。若價格下跌至 39,000，則觸發止損，以 39,000 USDT 委託平多。

場景二：A 想要入場開多。當前 BTC 合約的市場價格爲 39,000 USDT，A 認爲假如價格上漲突破 40,000 USDT，會有較大的上漲行情。則可以使用計畫委托進行開多，可以設置「觸發價格」爲 40,000 USDT，「價格」爲市價 40,000 USDT 或者大於 40,000 USDT 的某一價格。若價格上漲至40,000USDT，則觸發計畫委托，以市價開多。

3.4 三種價格


使用計畫委托時，您需要注意，計畫委托的觸發價格有三種：最新價格、合理價格和指數價格。

最新價格：是指 MEXC 合約交易中盤口即時成交的價格。

合理價格：合理價格是防止單個平台出現市場異常波動導致 MEXCer 虧損而引入的機制，是通過主流交易所的價格數據加權計算後得出，能更公允的反應出真實市場價格。

指數價格：MEXC 選擇多家主流交易所現貨價格，並分別給予不同權重成分，計算而得。

3.5 如何設置


Web 端：進入合約交易頁面，選擇【計畫委托】-輸入【觸發價格】、【價格】和【數量】-點選【開多】或者【開空】。


App 端：進入合約交易頁面，選擇【計畫委托】-輸入【觸發價格】、【價格】和【數量】-點選【開多】或者【開空】。


4. 跟蹤委託跟蹤委託


4.1 含義


跟蹤委託是行情在回調的情況下，將交易者設定好的委託提交至市場的策略委託。當合約市場價格滿足用戶設定的激活條件和回調比例後，則會觸發該策略。

具體的觸發價格計算：

賣出，實際觸發價格 = 市場歷史最高價 - 回調幅度（價距），或市場歷史最高價 *（ 1 - 回調幅度%）（比例）。
買入，實際觸發價格 = 市場歷史最低價 + 回調幅度，或市場歷史最低價 *（ 1 + 回調幅度%）。

同時，用戶可以選擇委託被激活的價格，激活價格是跟蹤委託的激活條件，當指定價格類型的價格達到或超過激活價格，委託被激活。只有激活後，系統纔開始計算實際觸發價格。如果不填寫激活價格，即下單後就被激活。跟蹤委託的激活價格也分爲最新價格、合理價格和指數價格。

4.2 優勢和劣勢


跟蹤委託的優勢：在於收益模式的可控性以及交易模式的可複製性。

跟蹤委託的劣勢：數字貨幣市場波動巨大，回調比例設置困難。

4.3 使用場景


跟蹤委託通常用於觸底反彈的時候進行買入，或衝高回落的時候進行賣出。以下兩個是使用跟蹤委託的場景舉例。

場景一：A 進行反彈買入。假設當前 BTC 永續合約的市場價格下跌到 39,000 USDT，A 判斷市場價格還會繼續下跌，但下跌 37,000 USDT 可能出現反彈，A 希望在反彈幅度達到 1% 時，進行一定數量的買入。所以 A 設置了跟蹤委託策略的激活價格爲 37,000 USDT，回調比例爲 1%，委託方向爲買入開多的跟蹤委託訂單。

場景二：A 進行衝高回落賣出。假設當前 BTC 永續合約的市場價格上漲到 40,000 USDT，A 判斷市場價格還會繼續上漲，但上漲到 42,000 USDT 可能出現回落，A 希望在下跌幅度達到 1% 時，進行一定數量的賣出。所以 A 設置了跟蹤委託策略的激活價格爲 42,000 USDT，回調比例爲 1%，委託方向爲賣出開空的跟蹤委託訂單。

4.4 如何設置


Web 端：進入合約交易頁面，選擇【跟蹤委託】-輸入【回調幅度】和【數量】-點選【開多】或者【開空】。


APP 端：進入合約交易頁面，選擇【跟蹤委託】-輸入【比例】和【數量】-點選【開多】或者【開空】。


*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

5. 只做 Maker


5.1 含義


只做 Maker 是指訂單不會立刻在市場成交，保證用戶始終爲 Maker，如果委託會立即與已有委託成交，那麼該委託會被取消。

Maker 是指設置委託單掛出，限定其價格和數量，等待其他用戶與之成交，Maker 爲市場增加了流動性。而 Taker 是主動和已掛出的限價單或者市價單直接成交，Taker 消耗了市場流動性。

5.2 優勢和劣勢


只做 Maker 的優勢：在 MEXC 合約交易中，Maker 訂單的手續費率遠遠低於 Taker，只做 Maker 可以保證您享有 0% 的手續費。

只做 Maker 的劣勢：由於只是掛單，而並未主動吃單，並不能保證馬上成交。

5.3 使用場景


只做 Maker 通常用於作爲流動性提供者獲取手續費收益。以下是兩個使用只做 Maker 的場景舉例。

場景一：假設 A 看多 BTC 價格。當前 BTC 的市場盤口價格爲 40,000 USDT，如果 A 設置的買入價格爲 39,000 USDT 低於 40,000 USDT，則不會立即成交。此時，A 掛單成功，成爲 Maker。如果 A 設置的買入價格爲 41,000 USDT 高於 40,000 USDT，該委託會被立即取消，已保證 A 始終爲 Maker。

場景一：假設 A 看空 BTC 價格。當前 BTC 的市場盤口價格爲 40,000 USDT，如果 A 設置的賣出價格爲 41,000USDT 高於 40,000USDT，則不會立即成交。此時，A 掛單成功，成爲 Maker。如果 A 設置的賣出價格爲 39,000 USDT 低於 40,000 USDT，該委託會被立即取消，已保證 A 始終爲 Maker。

5.4 如何設置


Web 端：進入合約交易頁面，選擇【只做 Maker】-輸入【價格】和【數量】-點選【開多】或者【開空】。


APP 端：進入合約交易頁面，選擇【只做 Maker】-輸入【價格】和【數量】-點選【開多】或者【開空】。


精通 MEXC 的各種訂單模式，是交易者從被動接受價格到主動管理交易的蛻變過程。它要求我們不再僅僅是市場的參與者，更是策略的制定者和執行者。限價單幫您控制成本，市價單爲您贏得時間，而計畫委托和止盈止損則將您的策略與紀律融入到每一次交易中。從今天起，嘗試在您的交易中結合使用這些訂單模式，您會發現，您的建倉過程將變得更加從容、高效，且成本更低。

推薦閱讀：


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

掌握合約交易頁面常用輔助功能，讓您的合約交易更加得心應手

掌握合約交易頁面常用輔助功能，讓您的合約交易更加得心應手

在加密貨幣市場中，合約交易因其高槓桿、雙向操作等特點，已成為許多投資人提升資金利用率、掌握市場機會的重要工具。為了幫助用戶更有效率地操作，MEXC 合約交易頁面不僅提供了基礎的下單功能，還配備了多種實用的輔助功能，涵蓋倉位模式、通知提醒、快速操作及資料展示等。本文將帶您全面了解這些常用功能，幫助您在交易中更得心應手。1. 為什麼要了解合約交易頁面輔助功能？在現貨交易中，投資者只能先買入再擇機賣出；

如何在 MEXC 交易美股合約

如何在 MEXC 交易美股合約

加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。1. MEXC 美股合約有何特點1）交易時間從週一 12:00 至週六 12:00（UTC&#43;8），每週 5 天全天候交易。每個交易對頁面均會顯示具體的交易時間，便於投資者合理安排操作

合約爆倉相關常見問題專題匯總

合約爆倉相關常見問題專題匯總

1. 什麼是強平？強平，即強制平倉，或稱為爆倉，是指當平台自動關閉用戶的倉位時發生的情況。在 MEXC 平台上，保證金率是衡量用戶倉位風險情況，是用戶資產風險的指標。當保證金率達到或超過 100% 時，系統將強制平倉用戶的倉位。建議用戶密切關注其保證金率的變化，以避免被強平。2. 什麼觸發了 MEXC 的強平？MEXC 採用合理價格作為強平的觸發標準。當合理價格達到強平價格時，強平機制將被觸發。採

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金