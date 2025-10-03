如何使用 MEXC 不同的訂單模式進行合約下單？幫你低成本快速完成建倉





在瞬息萬變的加密貨幣合約市場中，建倉（即開立倉位）是交易的第一步，也是決定交易成敗的關鍵一步。許多交易者，尤其是新手，往往只知道使用最基礎的市價單和限價單，這不僅可能讓他們錯失良機，還可能因爲滑點等問題無形中增加了交易成本。事實上，像 MEXC 這樣專業的交易平台提供了多種訂單模式，每一種都像一個精密的工具，爲特定的交易場景而設計。掌握這些工具，意味着您能更主動、更精準地執行自己的交易策略。本文將全面解析 MEXC 合約交易中的各種訂單模式，並教您如何組合使用它們，以實現低成本、高效率地快速完成建倉。





MEXC 爲合約交易者提供：限價委託、市價委託、計畫委託、跟蹤委託和只做 Maker 等五種訂單模式，每種訂單模式具有不同特點。交易者可以根據個人需要和交易目標，選擇不同的訂單模式。

















限價委託是指達到一定價格時買入或賣出的訂單，限價委託允許用戶設定委託價格，訂單將以委託價格或比委託價格更優的價位成交。





提交限價委託時，如果盤口內已經有優於或等於委託價格的訂單可供撮合，限價委託將會馬上以當前最優可成交價格成交。 如果盤口內沒有優於或等於委託價格的訂單可供撮合，該限價委託將會進入盤口中等待成交，提高市場深度。









限價委託的優勢：精準控制成本

零滑點 ：您的成交價絕不會比您設定的價格更差，這幫助您精確控制建倉成本。

Maker角色：如果您的限價單沒有立即與現有訂單成交，而是進入了訂單簿等待，通常可以享受更低的手續費。





限價委託的劣勢：可能需要等待一段時間才能匹配和執行。此外，不能保證限定委託會成交。









限價委託的通常適用於：用戶想要以某種固定價格買入或賣出時。以下是兩個常見的使用限價委託的場景。





場景一：A 是一位合約交易者，當前 BTC 的永續合約價格爲 40,000 USDT，如果 A 想要在 39,000 USDT 買入可以選擇限價委託，當價格下跌到小於或等於 39,000 USDT 時，限價委託將會被觸發執行。





場景二：當前 BTC 的永續合約價格爲 40,000 USDT，如果 A 想要在 41,000 USDT 賣出可以選擇限價委託，當價格上漲到等於或大於 41,000 USDT 時，限價委託將會被觸發執行。









使用限價委託時，您需要注意，限價委託有三種生效時間：GTC （一直有效直到取消）、IOC （立即成交或取消）和FOK (全部成交或取消）。





GTC （一直有效直到取消）：此種訂單將持續有效直到完全成交或被取消。

IOC （立即成交或取消）：此種訂單若在指定價格不能立即成交，則撤銷未成交的部分。

FOK (全部成交或取消）：此種訂單若不能全部成交則立即全部撤銷。









Web 端：進入合約交易頁面，選擇【限價委託】-輸入【價格】和【數量】-點選【開多】或者【開空】。









APP 端：進入合約交易頁面，選擇【限價委託】-輸入【價格】和【數量】-點選【開多】或者【開空】。













市價委託是指以目前市場可獲得的最優價格進行快速買賣的委託類型。









市價委託的優勢：用戶無需自己設定價格，可以使得訂單快速成交。





市價委託的劣勢：雖然市價單保證了訂單的快速執行，但無法保證執行價格，因爲市場價格可能快速波動，從而導致和預期的成交價格存在偏差。爲應對類似情況，您可以開啓價差保護功能，MEXC 的價差保護功能將有效防止在行情劇烈波動期間止盈止損非正常觸發而造成的虧損。









市價委託通常適用於：以當前市場價格快速買入或者賣出。以下是兩個常見的使用市價委託的場景。





場景一：當前 BTC 永續合約價格快速突破 40,000 USDT，A 想要儘早買入，只要能立即買入 BTC 永續合約，A 願意以市場價成交。在這種情況下，A 可以選擇市價委託進行買入。





場景二：當前 BTC 永續合約價格快速跌破 39,000 USDT，A 想要儘早賣出，只要能立即賣出 BTC 永續合約，A 願意以市場價成交。在這種情況下，A 可以選擇市價委託進行賣出。









Web 端：進入合約交易頁面，選擇【市價委託】-輸入【數量】-點選【開多】或者【開空】。









App 端：進入合約交易頁面，選擇【市價委託】-輸入【數量】-點選【開多】或【開空】。





















用戶可預先設置觸發價、價格和數量，當市場價到達觸發價時，系統會按委託價自動下單。在計畫委托成功觸發之前，不會凍結倉位或保證金。









計畫委托的優勢：可以在交易中減少盯盤時間，提前計劃買賣點位，幫助您在交易中保住利潤或者減少損失。





計畫委托的劣勢：計畫委托不一定能夠觸發成功，可能會因爲倉位限制和保證金不足等原因而下單失敗。









計畫委托通常可以用於提前設定某種價格入場或者出場。以下是兩個常見的使用計畫委托的場景。





場景一：A 想要出場止損。A 持有開倉均價 40,000 USDT 的 BTC 永續合約合約多單，A 判斷 39,000 USDT 附近爲支撐位，如果價格跌破支撐位，則有可能持續下跌。需對此單在 39,000 USDT 處設止損，可以設置「觸發價格」爲 39,000 USDT，「價格」爲市價 39,000 USDT 或者小於 39,000 USDT 的某一價格。若價格下跌至 39,000，則觸發止損，以 39,000 USDT 委託平多。





場景二：A 想要入場開多。當前 BTC 合約的市場價格爲 39,000 USDT，A 認爲假如價格上漲突破 40,000 USDT，會有較大的上漲行情。則可以使用計畫委托進行開多，可以設置「觸發價格」爲 40,000 USDT，「價格」爲市價 40,000 USDT 或者大於 40,000 USDT 的某一價格。若價格上漲至40,000USDT，則觸發計畫委托，以市價開多。









使用計畫委托時，您需要注意，計畫委托的觸發價格有三種：最新價格、合理價格和指數價格。





最新價格：是指 MEXC 合約交易中盤口即時成交的價格。





合理價格：合理價格是防止單個平台出現市場異常波動導致 MEXCer 虧損而引入的機制，是通過主流交易所的價格數據加權計算後得出，能更公允的反應出真實市場價格。





指數價格：MEXC 選擇多家主流交易所現貨價格，並分別給予不同權重成分，計算而得。









Web 端：進入合約交易頁面，選擇【計畫委托】-輸入【觸發價格】、【價格】和【數量】-點選【開多】或者【開空】。









App 端：進入合約交易頁面，選擇【計畫委托】-輸入【觸發價格】、【價格】和【數量】-點選【開多】或者【開空】。

















跟蹤委託是行情在回調的情況下，將交易者設定好的委託提交至市場的策略委託。當合約市場價格滿足用戶設定的激活條件和回調比例後，則會觸發該策略。





具體的觸發價格計算：





賣出，實際觸發價格 = 市場歷史最高價 - 回調幅度（價距），或市場歷史最高價 *（ 1 - 回調幅度%）（比例）。

買入，實際觸發價格 = 市場歷史最低價 + 回調幅度，或市場歷史最低價 *（ 1 + 回調幅度%）。





同時，用戶可以選擇委託被激活的價格，激活價格是跟蹤委託的激活條件，當指定價格類型的價格達到或超過激活價格，委託被激活。只有激活後，系統纔開始計算實際觸發價格。如果不填寫激活價格，即下單後就被激活。跟蹤委託的激活價格也分爲最新價格、合理價格和指數價格。









跟蹤委託的優勢：在於收益模式的可控性以及交易模式的可複製性。





跟蹤委託的劣勢：數字貨幣市場波動巨大，回調比例設置困難。









跟蹤委託通常用於觸底反彈的時候進行買入，或衝高回落的時候進行賣出。以下兩個是使用跟蹤委託的場景舉例。





場景一：A 進行反彈買入。假設當前 BTC 永續合約的市場價格下跌到 39,000 USDT，A 判斷市場價格還會繼續下跌，但下跌 37,000 USDT 可能出現反彈，A 希望在反彈幅度達到 1% 時，進行一定數量的買入。所以 A 設置了跟蹤委託策略的激活價格爲 37,000 USDT，回調比例爲 1%，委託方向爲買入開多的跟蹤委託訂單。





場景二：A 進行衝高回落賣出。假設當前 BTC 永續合約的市場價格上漲到 40,000 USDT，A 判斷市場價格還會繼續上漲，但上漲到 42,000 USDT 可能出現回落，A 希望在下跌幅度達到 1% 時，進行一定數量的賣出。所以 A 設置了跟蹤委託策略的激活價格爲 42,000 USDT，回調比例爲 1%，委託方向爲賣出開空的跟蹤委託訂單。









Web 端：進入合約交易頁面，選擇【跟蹤委託】-輸入【回調幅度】和【數量】-點選【開多】或者【開空】。









APP 端：進入合約交易頁面，選擇【跟蹤委託】-輸入【比例】和【數量】-點選【開多】或者【開空】。





















只做 Maker 是指訂單不會立刻在市場成交，保證用戶始終爲 Maker，如果委託會立即與已有委託成交，那麼該委託會被取消。





Maker 是指設置委託單掛出，限定其價格和數量，等待其他用戶與之成交，Maker 爲市場增加了流動性。而 Taker 是主動和已掛出的限價單或者市價單直接成交，Taker 消耗了市場流動性。









只做 Maker 的優勢：在 MEXC 合約交易中，Maker 訂單的手續費率遠遠低於 Taker，只做 Maker 可以保證您享有 0% 的手續費。





只做 Maker 的劣勢：由於只是掛單，而並未主動吃單，並不能保證馬上成交。









只做 Maker 通常用於作爲流動性提供者獲取手續費收益。以下是兩個使用只做 Maker 的場景舉例。





場景一：假設 A 看多 BTC 價格。當前 BTC 的市場盤口價格爲 40,000 USDT，如果 A 設置的買入價格爲 39,000 USDT 低於 40,000 USDT，則不會立即成交。此時，A 掛單成功，成爲 Maker。如果 A 設置的買入價格爲 41,000 USDT 高於 40,000 USDT，該委託會被立即取消，已保證 A 始終爲 Maker。





場景一：假設 A 看空 BTC 價格。當前 BTC 的市場盤口價格爲 40,000 USDT，如果 A 設置的賣出價格爲 41,000USDT 高於 40,000USDT，則不會立即成交。此時，A 掛單成功，成爲 Maker。如果 A 設置的賣出價格爲 39,000 USDT 低於 40,000 USDT，該委託會被立即取消，已保證 A 始終爲 Maker。









Web 端：進入合約交易頁面，選擇【只做 Maker】-輸入【價格】和【數量】-點選【開多】或者【開空】。









APP 端：進入合約交易頁面，選擇【只做 Maker】-輸入【價格】和【數量】-點選【開多】或者【開空】。









精通 MEXC 的各種訂單模式，是交易者從被動接受價格到主動管理交易的蛻變過程。它要求我們不再僅僅是市場的參與者，更是策略的制定者和執行者。限價單幫您控制成本，市價單爲您贏得時間，而計畫委托和止盈止損則將您的策略與紀律融入到每一次交易中。從今天起，嘗試在您的交易中結合使用這些訂單模式，您會發現，您的建倉過程將變得更加從容、高效，且成本更低。





