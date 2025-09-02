1. 什麼是 MEXC DEX+？ MEXC DEX+ 是一個去中心化交易聚合平台（DEX Aggregator），整合多家 DEX，為用戶提供最優交易路徑，降低滑點並優化交易成本。作為 MEXC 最新推出的去中心化交易解決方案，DEX+ 支持超過 10,000 種鏈上資產交易，確保用戶始終以最佳價格成交，帶來順暢的 DEX 交易體驗。 2. 如何使用 MEXC DEX+ Web 端和 App 端1. 什麼是 MEXC DEX+？ MEXC DEX+ 是一個去中心化交易聚合平台（DEX Aggregator），整合多家 DEX，為用戶提供最優交易路徑，降低滑點並優化交易成本。作為 MEXC 最新推出的去中心化交易解決方案，DEX+ 支持超過 10,000 種鏈上資產交易，確保用戶始終以最佳價格成交，帶來順暢的 DEX 交易體驗。 2. 如何使用 MEXC DEX+ Web 端和 App 端
新手學院/Learn/DEX+/如何使用 MEXC DEX+

如何使用 MEXC DEX+

2025年9月2日MEXC
0m
#新手入門
RWAX
APP$0.000921+13.77%
幣安幣
BNB$985.55-0.71%
Stella
ALPHA$0.008321+0.10%
pump.fun
PUMP$0.004387+11.06%
FUNToken
FUN$0.002265-0.87%

1. 什麼是 MEXC DEX+？


MEXC DEX+ 是一個去中心化交易聚合平台（DEX Aggregator），整合多家 DEX，為用戶提供最優交易路徑，降低滑點並優化交易成本。作為 MEXC 最新推出的去中心化交易解決方案，DEX+ 支持超過 10,000 種鏈上資產交易，確保用戶始終以最佳價格成交，帶來順暢的 DEX 交易體驗。

2. 如何使用 MEXC DEX+


Web 端和 App 端操作方式類似，我們以 App 端為例為大家進行使用演示。

2.1 開通 DEX+ 帳號


如果您是 MEXC 平台新用戶，您可以閱讀《如何下載 MEXC App 並註冊 MEXC 帳戶》並按照操作步驟進行 MEXC 帳號註冊。註冊完成後，您的 DEX+ 帳號將同步開通。

如果您已經是 MEXC 平台的用戶，在 MEXC App 首頁點選【DEX+】切換至對應頁面，勾選並閱讀用戶協議，點選【註冊 DEX+ 帳戶】，即可開通成功。


2.2 將資產轉入至 DEX+


在 DEX+ 頁面中選擇【資產】，點選【轉入】，選擇幣種和網路，輸入【轉入數量】後，點選【確認】即可將資產從 MEXC 帳號轉入至 DEX+。

如果您在轉入過程中發現沒有相應的轉入代幣，您可以在轉入頁面上使用【閃兌】功能，快速完成代幣兌換並轉入。

註：目前 DEX+ 已支援 Solana、BNB Chain、Base、TRON 等網路，後續將擴展更多網路和幣種。


2.3 交易熱門代幣


點選頁面下方的【交易】按鈕，選擇您想要交易的幣種，選擇下單方式，輸入對應參數（如價格、數量等）後，點選【買入】即可獲得對應代幣。

註：

1）由於區塊鏈網路的擁堵情況不同，部分交易可能需要您等待幾秒到幾分鐘不等的時間才能完成結算。

2）目前 DEX+ 支援【市價單】、【限價單】、【一鍵買賣】、【高級限價委託】、【自動賣出（止盈止損）】等下單方式，您可以選擇適合自己的下單方式進行代幣交易。

3）在選擇想要交易的代幣時，您可以在【行情】頁面中，查看幣種詳細信息，評估代幣相關的潛在風險。同時，您可以透過【熱門榜單】、【Alpha】、【Pump.fun】、【聰明錢】等列表，進行代幣篩選。


2.4 查看交易記錄


交易完成後，在交易頁面的下方【持倉】中看到您當前的持倉狀況。點選旁邊的筆記本圖標按鈕，跳轉到【歷史訂單中】，可以看到您過往的交易記錄。


2.5 將資產轉出 DEX+


在 DEX+ 頁面中選擇【資產】，點選【轉出】，選擇幣種和網路，輸入【轉出數量】後，點選【確認】即可將資產從 DEX+ 轉出至 MEXC 帳號。

註：目前 DEX+ 已支援 Solana、BNB Chain、Base、TRON 等網路，後續將擴展更多網路和幣種。


MEXC DEX+ 讓用戶無需管理私鑰或進行複雜的外部錢包劃轉操作，大幅降低使用門檻，使 DEX 鏈上交易更加高效順暢。

如果您在使用 DEX+ 過程中碰到問題，您可以閱讀《MEXC DEX+ 常見問題與回答》內容進行問題解答。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

如何在 MEXC 交易美股合約

如何在 MEXC 交易美股合約

加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。1. MEXC 美股合約有何特點1）交易時間從週一 12:00 至週六 12:00（UTC&#43;8），每週 5 天全天候交易。每個交易對頁面均會顯示具體的交易時間，便於投資者合理安排操作

如何使用 MEXC 閃兌限價交易

如何使用 MEXC 閃兌限價交易

閃兌限價功能允許用戶在預設價格下進行資產兌換。當市場價格達到或優於您設定的限價時，系統將自動執行交易，讓您在波動的市場中以理想價格完成兌換。關於 MEXC 閃兌交易，您可以閱讀《什麼是 MEXC 閃兌交易》了解更多詳情。1. 如何使用 MEXC 閃兌限價交易1.1 Web第 1 步：進入閃兌限價頁面開啟並登入 MEXC 官網首頁，在頂部導覽列【現貨交易】中選擇【閃兌】，點選【限價】進入閃兌限價頁面

帳號相關常見問題匯總

帳號相關常見問題匯總

1. 帳號登入問題1.1 手機號、郵箱均無法使用時，如何登入帳號如果記得帳號登入密碼：Web：在官網註冊登入- 頁面，輸入帳號和密碼後，點選首頁右上角【人像圖標】-【安全中心】- 手機/郵箱驗證右側的【修改】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。App：進入登入頁面，輸入帳號和密碼後點選首頁左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。如果忘

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金