如何使用 MEXC DEX+

















Web 端和 App 端操作方式類似，我們以 App 端為例為大家進行使用演示。













如果您已經是 MEXC 平台的用戶，在 MEXC App 首頁點選【DEX+】切換至對應頁面，勾選並閱讀用戶協議，點選【註冊 DEX+ 帳戶】，即可開通成功。













在 DEX+ 頁面中選擇【資產】，點選【轉入】，選擇幣種和網路，輸入【轉入數量】後，點選【確認】即可將資產從 MEXC 帳號轉入至 DEX+。





如果您在轉入過程中發現沒有相應的轉入代幣，您可以在轉入頁面上使用【閃兌】功能，快速完成代幣兌換並轉入。





註：目前 DEX+ 已支援 Solana、BNB Chain、Base、TRON 等網路，後續將擴展更多網路和幣種。













點選頁面下方的【交易】按鈕，選擇您想要交易的幣種，選擇下單方式，輸入對應參數（如價格、數量等）後，點選【買入】即可獲得對應代幣。





註：





1）由於區塊鏈網路的擁堵情況不同，部分交易可能需要您等待幾秒到幾分鐘不等的時間才能完成結算。



2）目前 DEX+ 支援【市價單】、【限價單】、【一鍵買賣】、【高級限價委託】、【自動賣出（止盈止損）】等下單方式，您可以選擇適合自己的下單方式進行代幣交易。





3）在選擇想要交易的代幣時，您可以在【行情】頁面中，查看幣種詳細信息，評估代幣相關的潛在風險。同時，您可以透過【熱門榜單】、【Alpha】、【Pump.fun】、【聰明錢】等列表，進行代幣篩選。













交易完成後，在交易頁面的下方【持倉】中看到您當前的持倉狀況。點選旁邊的筆記本圖標按鈕，跳轉到【歷史訂單中】，可以看到您過往的交易記錄。













在 DEX+ 頁面中選擇【資產】，點選【轉出】，選擇幣種和網路，輸入【轉出數量】後，點選【確認】即可將資產從 DEX+ 轉出至 MEXC 帳號。





註：目前 DEX+ 已支援 Solana、BNB Chain、Base、TRON 等網路，後續將擴展更多網路和幣種。









MEXC DEX+ 讓用戶無需管理私鑰或進行複雜的外部錢包劃轉操作，大幅降低使用門檻，使 DEX 鏈上交易更加高效順暢。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



