掌握合約交易頁面常用輔助功能，讓您的合約交易更加得心應手













在現貨交易中，投資者只能先買入再擇機賣出；而在合約交易中，MEXC 合約產品允許用戶同時持有多空兩個方向的倉位。





舉例來說，如果投資者 Alice 選擇交易 比特幣現貨 ，那麼在一次交易過程中，她只能選擇先買入，然後再擇機賣出。而合約交易則不同，MEXC 合約交易產品允許用戶同時持有多空兩個方向的倉位。













接下來將重點為用戶介紹 MEXC 合約交易頁面的一些常用輔助功能，來幫助用戶更好的交易合約。為了更全面的展示具體功能，主要以 Web 端為例進行示範，App 端同樣支援大部分功能。













交易設定包含倉位模式、槓桿模式、價差保護、閃電交易、是否開啟進階止盈止損、是否開啟委託確認彈框等設定。













槓桿模式分為簡約模式和進階模式，差別在於多空方向所使用的槓桿倍數和保證金模式是否相同。





當市場突發行為價格波動較大時，開啟價差保護功能夠防止您的訂單在不利的價格被觸發，免於受到市場行情異常波動影響。

















通知設定包含強平預警、資金費用觸發、計畫委託觸發、止盈止損觸發、追蹤委託觸發等設定。









開啟強平預警後，平台會在您的倉位保證金比率大於等於您設定的比例時進行預警，每個倉位 60 分鐘至多預警一次。









如果您打開 資金費用 觸發的開關按鈕，當您的倉位被收取資金費用時，如果資金費率絕對值大於等於您設定的閾值，則會透過郵件、站內信通知到您。此設定對 U 本位、幣本位合約同步生效。





在計畫委託觸發、止盈止損觸發、追蹤委託觸發開關被開啟後，平台會在相應的訂單被觸發成功或失敗時進行預警，每天最多 20 次。

















交易提示包含提示聲音、強平預警、強平通知、委託撤銷、訂單成交、止盈止損、追蹤委託、計畫委託等設定。平台會在事件觸發時透過頁面彈窗的形式通知您，您可以選擇開啟或關閉，該設定對所有合約生效。









這裡要注意的是，強平預警會在倉位保證金比率大於等於您設定的比例時進行告警，比例大小在通知設定中的【資金費用觸發】中進行設定。每個倉位 5 分鐘至多警報一次。





其他提示類型在對應的訂單出現相應情況時，平台以彈跳窗通知您。如當您的倉位被強平時，如果您打開了【強平通知】的開關，您會收到相應的彈跳窗提示。





除此之外，在交易頁面右上角，可以進行【價格提醒功能】的快速設定。









點選【價格提醒功能】按鈕進行設置，您可以對【交易對】、【提醒類型】、【提醒頻率】、【通知方式】進行設置，設定完成後點選【建立提醒】。









建立成功後，您可以在【提醒清單】中看到您剛剛建立的交易對價格提醒，點選【開關】按鈕可以隨時對這項提醒進行開啟或關閉。





當市場行情發生較大變動後，如果您想刪除此價格提醒，可以點選【批次刪除】進行刪除處理。













MEXC 合約業務支援您在 K 線上直接進行交易操作，能夠協助您快速完成限價單的建立、修改和撤銷，以及市價平倉、止盈止損的設定及修改等功能。您可以透過閱讀《 如何在K線上進行交易操作 》來學習並了解這項功能。









除了上面介紹到的和下單相關的輔助功能外，MEXC 還提供了一些輔助工具來幫助合約交易，您可以根據自己的習慣和具體需求使用這些工具。









許多資深交易用戶喜歡在K線圖上畫一些輔助線，幫助自己預測未來的行情走向。MEXC 提供了畫線這項功能，幫助用戶快速畫出各種專業的分析線段，為自己接下來的投資決策提供協助。









當您在K線上進行畫線操作後，您也可以使用【🧲】工具點選您畫好的線段，可將畫線自動吸附在 K 線最低或最高價位置。如下圖射線位置所示。













和現貨交易相同，快照分享功能結合畫線功能一起使用。當您透過畫線做出自己對未來行情的預判後，您可以點選【快照】按鈕，系統會對您目前的K線頁面產生分享圖片，幫助您快速分享出去自己對行情判斷的想法。









除此之外，在最下方的【歷史倉位】中，您可以點選【已實現盈虧】中的分享按鈕，一鍵分享您的盈虧到社群媒體或儲存本地。





















MEXC 的合約交易頁面，平台提供了專業版（右）、專業版（左）和寬螢幕版三種模式。在合約交易頁面右上方，點選【⚙️】按鈕即可進入設定。





另外 MEXC 合約交易頁面的不同版塊本身也支援拖曳調整尺寸大小，您可以根據自己的喜好，按住板塊右下方【⌟】進行拖曳，即可調整尺寸大小。













除了在交易頁面最下方的【歷史委託】中，K線頁面目前也支援了歷史委託訂單的記錄展示。目前只展示近 100 條歷史成交訂單。





在K線頁面上右鍵彈出的快速欄中，選擇【顯示設定】，勾選【歷史委託】。您可以在K線圖上看到紅色向下賣出訂單和綠色向上買入訂單的箭頭，這些箭頭即您的歷史成交訂單。









將滑鼠移到箭頭上，如下圖所示移動到了一個紅色向下的箭頭，將顯示出這筆賣出訂單均價資訊。點選【查看詳情】，您能夠看到這筆賣出訂單的時間、成交數量、成交價格和手續費等資訊。





同理，當您將滑鼠移到一個綠色向上的箭頭，，將顯示這筆買入訂單均價資訊。點選【查看詳情】，您能夠看到這筆買入訂單的時間、成交數量、成交價格和手續費等資訊。









除了文章中介紹到的合約輔助功能外，MEXC 擁有手續費率低、公平交易深度好、安全穩定性能高、靈活的交易規則等多個核心優勢，吸引更多用戶在 MEXC 平台上交易。





















至 2025 年 8 月 16 日，依照最新的費率規則，在 MEXC 上，普通用戶的永續合約交易掛單（Maker）手續費率 0.01%，吃單（Taker）手續費率 0.04%，持有不低於 500 MX 還可以享有 50% 的額外折扣。更多關於 MEXC 手續費率的詳細資訊，您可以參考 MEXC 相關費率 。不同國家和地區的費率可能會有所差異，請您以 費率 頁面顯示為準。





掛單（Maker）：是指設定委託單掛出，限定其價格和數量，等待其他用戶與之成交，掛單為市場增加了流動性。

吃單（Taker）：是主動和已掛出的限價單或市價單直接成交，吃單消耗了市場流動性。





以一般用戶享有的 USDT 本位永續合約交易手續費率對比，可以發現 MEXC 的合約交易產品在業界極具競爭力。

交易平台 MEXC 競爭平台 1 競爭平台 2 競爭平台 3 競爭平台 4 掛單費率 0.01% 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% 吃單費率 0.04% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%

上表所選的 4 家競爭平台均為 CoinMarketCap 排名前 20 名的加密貨幣交易所，透過簡單對比，MEXC 合約交易在手續費率上的優勢一目了然。僅以吃單費率費率來計算，四家競爭平台的費率在 0.045%～0.06% 之間，最高的是 MEXC 費率的 1.5 倍。





舉例來看，假設用戶 Alice 計劃投資本金 10,000 USDT 進行交易，使用 10 倍槓桿，以掛單角色開倉，以吃單角色平倉，那麼 Alice 在以上 5 家交易平台需要支付的手續費（均以 100,000 的倉位價值計算，忽略倉位價值波動）分別是：





交易平台 MEXC 競爭平台 1 競爭平台 2 競爭平台 3 競爭平台 4 掛單手續費（USDT） 10 18 20 20 20 吃單手續費（USDT） 40 45 50 60 60 總手續費（USDT） 50 63 70 80 80





透過實際交易產生的真實手續費對比，可以更直觀的感受到 MEXC 合約交易的 低手續費率規則 ，在為用戶節省交易成本上的巨大優勢。





不僅如此，MEXC 目前（本文撰稿時間為 2025 年 8 月 16 日）也推出了 0 費率狂歡節 ，超過 140 個合約優惠對享受 掛單與吃單雙向零手續費優惠，全面讓利全球用戶。

















自 MEXC 成立以來，長期以發掘優質項目，快速上線新項目為優勢，廣受好評。多年的產業累積和口碑，讓 MEXC 累積千萬用戶，成為眾多新舊用戶的第一選擇，業務遍及全球 170 多個國家和地區。龐大的用戶基數，使 MEXC 合約交易擁有極佳深度，且合約檔位均衡，價格合理透明。 MEXC 24 小時合約成交量達 398 億美金 以上。這可以確保用戶在極端行情下平穩交易，避免發生意外爆倉。（註：資料截取時間 2025 年8月 16 日，資料來源 CoinMarketCap）





BTCUSDT 交易對為例，透過計算 BTCUSDT 合約盤口中間價 ±5 個基點內的限價單總量，MEXC 平台為 8,079 萬 USDT 左右，而另一家全球排名前三的競爭平台約為 3,933 萬 USDT，MEXC 高於業界領先者大概 2.1 倍。









MEXC 合約交易規則靈活，1-500 倍槓桿可自由調節，USDT 本位合約最高支援 500 倍槓桿，幣本位合約最高支援 125 倍槓桿。目前MEXC 已經支持 BTCUSDT ETHUSDT 最高 500 倍槓桿，大大提高用戶的資金利用率，為用戶提供更多樣化的交易策略。

















































免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。







