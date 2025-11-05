掌握合約交易頁面常用輔助功能，讓您的合約交易更加得心應手

在加密貨幣市場中，合約交易因其高槓桿、雙向操作等特點，已成為許多投資人提升資金利用率、掌握市場機會的重要工具。為了幫助用戶更有效率地操作，MEXC 合約交易頁面不僅提供了基礎的下單功能，還配備了多種實用的輔助功能，涵蓋倉位模式、通知提醒、快速操作及資料展示等。本文將帶您全面了解這些常用功能，幫助您在交易中更得心應手。 1. 為什麼要了解合約交易頁面輔助功能？ 在現貨交易中，投資者只能先買入再擇機賣在加密貨幣市場中，合約交易因其高槓桿、雙向操作等特點，已成為許多投資人提升資金利用率、掌握市場機會的重要工具。為了幫助用戶更有效率地操作，MEXC 合約交易頁面不僅提供了基礎的下單功能，還配備了多種實用的輔助功能，涵蓋倉位模式、通知提醒、快速操作及資料展示等。本文將帶您全面了解這些常用功能，幫助您在交易中更得心應手。 1. 為什麼要了解合約交易頁面輔助功能？ 在現貨交易中，投資者只能先買入再擇機賣
在加密貨幣市場中，合約交易因其高槓桿、雙向操作等特點，已成為許多投資人提升資金利用率、掌握市場機會的重要工具。為了幫助用戶更有效率地操作，MEXC 合約交易頁面不僅提供了基礎的下單功能，還配備了多種實用的輔助功能，涵蓋倉位模式、通知提醒、快速操作及資料展示等。本文將帶您全面了解這些常用功能，幫助您在交易中更得心應手。

1. 為什麼要了解合約交易頁面輔助功能？


在現貨交易中，投資者只能先買入再擇機賣出；而在合約交易中，MEXC 合約產品允許用戶同時持有多空兩個方向的倉位。

舉例來說，如果投資者 Alice 選擇交易比特幣現貨，那麼在一次交易過程中，她只能選擇先買入，然後再擇機賣出。而合約交易則不同，MEXC 合約交易產品允許用戶同時持有多空兩個方向的倉位。

仍以 Alice 為例，如果她選擇進行比特幣 USDT 本位永續合約交易，同時設定為雙向持倉模式，那麼她就可以任意選擇先建立空頭倉位或多頭倉位，並且在分批建倉的過程中，多頭倉位與空頭倉位不會自成交，只會在相同方向的倉位累積。

因此，用戶能夠以更低成本博取更大收益，這也正是合約交易吸引眾多投資人的重要原因。MEXC 平台合約交易全球流動性第一，支援最高 500 倍槓桿（目前僅限 BTCUSDTETHUSDT 兩個交易對），價格合理透明，是用戶進行合約交易絕佳選擇。

接下來將重點為用戶介紹 MEXC 合約交易頁面的一些常用輔助功能，來幫助用戶更好的交易合約。為了更全面的展示具體功能，主要以 Web 端為例進行示範，App 端同樣支援大部分功能。

首先，打開 MEXC 官網並登入，在合約交易頁面，選擇右上方的【⚙️】按鈕進入設定頁面，您可以對與下單相關等輔助功能進行設定。


2. 交易設定


交易設定包含倉位模式、槓桿模式、價差保護、閃電交易、是否開啟進階止盈止損、是否開啟委託確認彈框等設定。


倉位模式分為雙向持倉和單向持倉，兩者的差異在於一個合約是否允許同時持有多空兩個倉位。

槓桿模式分為簡約模式和進階模式，差別在於多空方向所使用的槓桿倍數和保證金模式是否相同。

當市場突發行為價格波動較大時，開啟價差保護功能夠防止您的訂單在不利的價格被觸發，免於受到市場行情異常波動影響。

開啟閃電交易功能，能夠幫助您快速在K線上按照當前市價開倉。輸入【數量】後，點選【市價買入】或【市價賣出】即可完成開倉。


如果您開啟了是否開啟高級止損、是否開啟委託確認彈框、是否開啟市價單未成交彈框的開關，觸發後會有對應彈窗進行提示。

3. 通知設定


通知設定包含強平預警、資金費用觸發、計畫委託觸發、止盈止損觸發、追蹤委託觸發等設定。


開啟強平預警後，平台會在您的倉位保證金比率大於等於您設定的比例時進行預警，每個倉位 60 分鐘至多預警一次。

如果您打開資金費用觸發的開關按鈕，當您的倉位被收取資金費用時，如果資金費率絕對值大於等於您設定的閾值，則會透過郵件、站內信通知到您。此設定對 U 本位、幣本位合約同步生效。


在計畫委託觸發、止盈止損觸發、追蹤委託觸發開關被開啟後，平台會在相應的訂單被觸發成功或失敗時進行預警，每天最多 20 次。


4. 交易提示


交易提示包含提示聲音、強平預警、強平通知、委託撤銷、訂單成交、止盈止損、追蹤委託、計畫委託等設定。平台會在事件觸發時透過頁面彈窗的形式通知您，您可以選擇開啟或關閉，該設定對所有合約生效。


這裡要注意的是，強平預警會在倉位保證金比率大於等於您設定的比例時進行告警，比例大小在通知設定中的【資金費用觸發】中進行設定。每個倉位 5 分鐘至多警報一次。

其他提示類型在對應的訂單出現相應情況時，平台以彈跳窗通知您。如當您的倉位被強平時，如果您打開了【強平通知】的開關，您會收到相應的彈跳窗提示。

除此之外，在交易頁面右上角，可以進行【價格提醒功能】的快速設定。


點選【價格提醒功能】按鈕進行設置，您可以對【交易對】、【提醒類型】、【提醒頻率】、【通知方式】進行設置，設定完成後點選【建立提醒】。


建立成功後，您可以在【提醒清單】中看到您剛剛建立的交易對價格提醒，點選【開關】按鈕可以隨時對這項提醒進行開啟或關閉。

當市場行情發生較大變動後，如果您想刪除此價格提醒，可以點選【批次刪除】進行刪除處理。


5. K線快速交易


MEXC 合約業務支援您在 K 線上直接進行交易操作，能夠協助您快速完成限價單的建立、修改和撤銷，以及市價平倉、止盈止損的設定及修改等功能。您可以透過閱讀《如何在K線上進行交易操作》來學習並了解這項功能。

6. 其他輔助工具


除了上面介紹到的和下單相關的輔助功能外，MEXC 還提供了一些輔助工具來幫助合約交易，您可以根據自己的習慣和具體需求使用這些工具。

6.1 畫線


許多資深交易用戶喜歡在K線圖上畫一些輔助線，幫助自己預測未來的行情走向。MEXC 提供了畫線這項功能，幫助用戶快速畫出各種專業的分析線段，為自己接下來的投資決策提供協助。

如果您想了解更多關於畫線的功能，可以閱讀《如何使用畫線工具》來學習。

當您在K線上進行畫線操作後，您也可以使用【🧲】工具點選您畫好的線段，可將畫線自動吸附在 K 線最低或最高價位置。如下圖射線位置所示。


6.2 快照分享


和現貨交易相同，快照分享功能結合畫線功能一起使用。當您透過畫線做出自己對未來行情的預判後，您可以點選【快照】按鈕，系統會對您目前的K線頁面產生分享圖片，幫助您快速分享出去自己對行情判斷的想法。


除此之外，在最下方的【歷史倉位】中，您可以點選【已實現盈虧】中的分享按鈕，一鍵分享您的盈虧到社群媒體或儲存本地。


6.3 多視窗顯示


多視窗顯示能夠幫助您提高盯盤效率以及多品類代幣的交易效率。您可以閱讀《如何更改合約交易K線佈局》，詳細了解這項功能。

6.4 頁面佈局


MEXC 的合約交易頁面，平台提供了專業版（右）、專業版（左）和寬螢幕版三種模式。在合約交易頁面右上方，點選【⚙️】按鈕即可進入設定。

另外 MEXC 合約交易頁面的不同版塊本身也支援拖曳調整尺寸大小，您可以根據自己的喜好，按住板塊右下方【⌟】進行拖曳，即可調整尺寸大小。


6.5 歷史委託展示


除了在交易頁面最下方的【歷史委託】中，K線頁面目前也支援了歷史委託訂單的記錄展示。目前只展示近 100 條歷史成交訂單。

在K線頁面上右鍵彈出的快速欄中，選擇【顯示設定】，勾選【歷史委託】。您可以在K線圖上看到紅色向下賣出訂單和綠色向上買入訂單的箭頭，這些箭頭即您的歷史成交訂單。


將滑鼠移到箭頭上，如下圖所示移動到了一個紅色向下的箭頭，將顯示出這筆賣出訂單均價資訊。點選【查看詳情】，您能夠看到這筆賣出訂單的時間、成交數量、成交價格和手續費等資訊。

同理，當您將滑鼠移到一個綠色向上的箭頭，，將顯示這筆買入訂單均價資訊。點選【查看詳情】，您能夠看到這筆買入訂單的時間、成交數量、成交價格和手續費等資訊。


除了文章中介紹到的合約輔助功能外，MEXC 擁有手續費率低、公平交易深度好、安全穩定性能高、靈活的交易規則等多個核心優勢，吸引更多用戶在 MEXC 平台上交易。

7. MEXC合約的優勢


7.1 MEXC 合約產品的手續費率同業最低


MEXC 上進行合約交易，用戶可能會進行以下兩種操作：掛單（Maker）和吃單（Taker）。

至 2025 年 8 月 16 日，依照最新的費率規則，在 MEXC 上，普通用戶的永續合約交易掛單（Maker）手續費率 0.01%，吃單（Taker）手續費率 0.04%，持有不低於 500 MX 還可以享有 50% 的額外折扣。更多關於 MEXC 手續費率的詳細資訊，您可以參考 MEXC 相關費率。不同國家和地區的費率可能會有所差異，請您以費率頁面顯示為準。


掛單（Maker）：是指設定委託單掛出，限定其價格和數量，等待其他用戶與之成交，掛單為市場增加了流動性。
吃單（Taker）：是主動和已掛出的限價單或市價單直接成交，吃單消耗了市場流動性。

以一般用戶享有的 USDT 本位永續合約交易手續費率對比，可以發現 MEXC 的合約交易產品在業界極具競爭力。
交易平台
MEXC
競爭平台 1
競爭平台 2
競爭平台 3
競爭平台 4
掛單費率
0.01%
0.018%
0.02%
0.02%
0.02%
吃單費率
0.04%
0.045%
0.05%
0.06%
0.06%
上表所選的 4 家競爭平台均為 CoinMarketCap 排名前 20 名的加密貨幣交易所，透過簡單對比，MEXC 合約交易在手續費率上的優勢一目了然。僅以吃單費率費率來計算，四家競爭平台的費率在 0.045%～0.06% 之間，最高的是 MEXC 費率的 1.5 倍。

舉例來看，假設用戶 Alice 計劃投資本金 10,000 USDT 進行交易，使用 10 倍槓桿，以掛單角色開倉，以吃單角色平倉，那麼 Alice 在以上 5 家交易平台需要支付的手續費（均以 100,000 的倉位價值計算，忽略倉位價值波動）分別是：

交易平台
MEXC
競爭平台 1
競爭平台 2
競爭平台 3
競爭平台 4
掛單手續費（USDT）
10
18
20
20
20
吃單手續費（USDT）
40
45
50
60
60
總手續費（USDT）
50
63
70
80
80

透過實際交易產生的真實手續費對比，可以更直觀的感受到 MEXC 合約交易的低手續費率規則，在為用戶節省交易成本上的巨大優勢。

不僅如此，MEXC 目前（本文撰稿時間為 2025 年 8 月 16 日）也推出了 0 費率狂歡節，超過 140 個合約優惠對享受 掛單與吃單雙向零手續費優惠，全面讓利全球用戶。

7.2 MEXC 公平交易，流動性產業第一


自 MEXC 成立以來，長期以發掘優質項目，快速上線新項目為優勢，廣受好評。多年的產業累積和口碑，讓 MEXC 累積千萬用戶，成為眾多新舊用戶的第一選擇，業務遍及全球 170 多個國家和地區。龐大的用戶基數，使 MEXC 合約交易擁有極佳深度，且合約檔位均衡，價格合理透明。MEXC 24 小時合約成交量達 398 億美金以上。這可以確保用戶在極端行情下平穩交易，避免發生意外爆倉。（註：資料截取時間 2025 年8月 16 日，資料來源 CoinMarketCap）


BTCUSDT 交易對為例，透過計算 BTCUSDT 合約盤口中間價 ±5 個基點內的限價單總量，MEXC 平台為 8,079 萬 USDT 左右，而另一家全球排名前三的競爭平台約為 3,933 萬 USDT，MEXC 高於業界領先者大概 2.1 倍。

7.3 MEXC 合約交易具有靈活的交易規則


MEXC 合約交易規則靈活，1-500 倍槓桿可自由調節，USDT 本位合約最高支援 500 倍槓桿，幣本位合約最高支援 125 倍槓桿。目前MEXC 已經支持 BTCUSDT ETHUSDT 最高 500 倍槓桿，大大提高用戶的資金利用率，為用戶提供更多樣化的交易策略。

在 MEXC 進行合約交易，您可以選擇限價市價和計畫委託的交易方式。限價是指允許用戶自行設定委託價格和委託數量，訂單會依照委託價格和數量成交。市價是用戶依照現有的市場價格快速成交，用戶只需要輸入數量即可。計畫委託是指用戶可預先設定觸發價、委託價和數量，當市價到達觸發價時，系統會以委託價自動下單。在計畫委託成功觸發之前，不會凍結倉位或保證金。

在保證金制度上，用戶可以彈性選擇全倉或逐倉的保證金模式。關於全倉和逐倉的保證金模式的差別，可以參考合約的交易模式。此外，MEXC 也支援雙向持倉，用戶可以同時對一個合約持有多空雙向倉位，且多空方向的槓桿獨立。多空雙向持倉時，需依照風險限制等級佔用相應的保證金。

為了滿足更多合約交易者的需求，MEXC 也推出了跟單交易網格交易產品，以及美股合約產品。

跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。對合約交易經驗不足的初級用戶來說，是一種非常值得推薦的交易方式。

網格交易是一種量化自動化交易策略。它透過在一定價格區間內，設定多個等距的買入和賣出掛單，形成一個「網格」。價格在網格中波動時，系統自動低買高賣，從中賺取每一小段價格波動的利潤。根據金融市場普遍的價格波動規律，大約在 80% 的時間內，大部分的投資標的價格均處於一定的區間內波動，這就為執行網格交易提供了天然的機會。

美股合約加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。

MEXC 為不同交易偏好及使用不同終端設備的用戶提供了多樣化的登入和交易方式，例如您習慣於使用 iOS 或 Android 等行動設備，歡迎閱讀合約交易操作指南（App 端）進行操作。

如您習慣使用計算機等設備，歡迎閱讀合約交易操作指南（網頁端）進行操作。當然，如果您使用 Windows 設備，也可以透過 MEXC 下載頁面體驗專業的 Windows 終端產品。

請您注意，合約是高風險投資，投資者應充分認識投資風險，謹慎投資，更多關於高倍槓桿投資風險的提示，請您參考高槓桿交易策略：資金效率與風險管理的平衡之道

推薦閱讀：


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


