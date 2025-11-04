合約爆倉相關常見問題專題匯總









強平，即強制平倉，或稱為爆倉，是指當平台自動關閉用戶的倉位時發生的情況。在 MEXC 平台上，保證金率是衡量用戶倉位風險情況，是用戶資產風險的指標。當保證金率達到或超過 100% 時，系統將強制平倉用戶的倉位。建議用戶密切關注其保證金率的變化，以避免被強平。









MEXC 採用合理價格作為強平的觸發標準。當合理價格達到強平價格時，強平機制將被觸發。採用合理價格作為參考有助於提高市場穩定性，並減少市場異常波動期間不必要的強平。





用戶可在交易頁面上方查看實時的合理價格與其說明，同時，K線圖的上方可切換合理價格、最新價格與指數價格，方便用戶查看三個價格的走勢變化。













當強制平倉被觸發，系統會根據用戶倉位的風險限制檔位，執行階梯強平的方式，避免全部倉位被強平，控制用戶風險。





撤單

全倉模式 ：取消帳戶下所有未成交的委託訂單。

逐倉模式 （若啟用自動追加保證金功能）：撤銷該合約下所有未成交的委託訂單。

撤單後，若維持保證金率仍大於或等於 100%，則繼續執行下一步。





多空自成交

在全倉模式下，若同時存在多空方向倉位，系統將透過自成交自動減倉。

此步驟僅適用於全倉模式。完成自成交後，若保證金率仍為 100% 或更高，系統將繼續執行下一步。





階梯式強平

最低風險檔位 ：若倉位已處於最低風險檔位，則直接進入下一步。

較高風險檔位：若倉位處於較高風險檔位，則需要進行降檔處理，即將處於當前檔位的部分倉位被強平引擎按照破產價格接管，從而降低風險限制檔位，接著以降檔後的維持保證金率繼續計算保證金率是否大於等於 100%，若仍滿足強平條件，則繼續降檔處理，直到降為最低檔。





爆倉

當倉位處於最低風險檔位且保證金率 ≥ 100% 時，剩餘倉位將由強平引擎以破產價格接管。

注意：強平由強平引擎處理，不經過撮合引擎，因此破產價格不會反映在交易記錄或K線圖表中。









當用戶的倉位被強平引擎以破產價格接管後：

若該倉位能以優於破產價格的價格執行，剩餘的保證金將被添加到保險基金中。

若該倉位無法以優於破產價格的價格執行，產生的虧損將由保險基金彌補。最後，若保險基金不足以彌補虧損，該倉位將被傳遞給自動減倉（ADL）系統。









強平訂單可以在【歷史倉位】中查看。









路徑一：

1）登入 MEXC App，點選底部【合約】進入合約交易頁面。

2）點選訂單區的訂單圖示。

3）在【歷史倉位】中查看您的強平訂單。









路徑二：

1）登入 MEXC App，點選底部【資產】進入資產頁面。

2）選擇【合約】資產頁面，點選右側訂單圖示。

3）在【歷史倉位】中查看您的強平訂單。













登入 MEXC 網站 ，在右上角頂部導覽列的【訂單】中點選選擇【合約訂單】。









在【歷史倉位】下，您可以查看您的強平訂單。

















保證金率是根據您當前倉位動態計算出的風險指標。當保證金率 ≥100% 時，說明您的倉位價值已不足以覆蓋所需的維持保證金，系統將觸發強平。





保證金率計算方式：

保證金率 = (維持保證金 + 強平手續費) / (倉位保證金 + 未實現盈虧)





風險判斷：

當保證金率 ＜100%，倉位仍有安全緩衝。

當保證金率 = 100%，倉位價值正好只夠覆蓋最低要求（維持保證金+強平手續費），此時觸發強平。

當保證金率 ＞100%，倉位價值已經低於最低要求，進入強平處理流程。









5.2.1 為什麼會存在維持保證金？





維持保證金是維持倉位所需的最低保證金，當賬戶保證金低於這一比例時，會觸發強平或部分強平。它是保障倉位安全、控制爆倉風險的必要機制。





維持保證金計算方式：

USDT 本位維持保證金 = 開倉均價 × 張數 × 面值 × 維持保證金率

幣本位維持保證金 = 面值 × 張數/開倉均價 × 維持保證金率





維持保證金直接影響強平價格，可理解為用於管理風險的「鎖定」保證金部分。倉位越大，需要鎖定的保證金也越多，因此維持保證金率會相應提高。我們強烈建議用戶在保證金餘額下降到維持保證金水平前，自行平倉以避免被強平。





5.2.2 什麼是維持保證金率？









示例：如果用戶 A 的維持保證金率為 1%，並使用 100 USDT 作為保證金，則 1 USDT 將被鎖定。當虧損達到 99 USDT 時，倉位將被強平，而不是等到虧損 100 USDT 時才強平。這有助於平台更有效地管理風險。





請注意，在異常價格波動和極端市場行情下，系統會採取額外的措施來維護市場穩定，包括但不限於：

調整合約允許的最高槓桿倍數

調整不同檔位的倉位限制

調整不同檔位的維持保證金率













強平條件：倉位保證金 + 浮動盈虧 ≤ 維持保證金 + 強平手續費；即保證金率 =100% 時，觸發強制平倉，透過等式成立推算出強平價格。（為了方便舉例，以下計算將強平手續費忽略不計）





多倉：強平價格 =（維持保證金 - 倉位保證金 + 開倉均價 x 數量 x 面值）/（數量 x 面值）；

空倉：強平價格 =（開倉均價 x 數量 x 面值 - 維持保證金 + 倉位保證金）/（數量 x 面值）；





舉例說明：

某一用戶以 8,000 USDT 的價格買入 BTCUSDT 永續合約 10,000 張，起始槓桿倍數是 25x，且為多倉。 （假設倉位 10,000 張處於風險限制第一檔，維持保證金率為 0.5%）





維持保證金 = 8000 x 10000 x 0.0001 x 0.5% = 40 USDT

倉位保證金 = 8000 x 10000 x 0.0001/25 = 320 USDT





計算出用戶的強平價格：

多倉強平價格 =（40 - 320 + 8000 x 10000 x 0.0001）/（10000 x 0.0001）= 7720





逐倉模式下，用戶可以透過手動增加倉位保證金，來拉開與開倉價格的距離，使得強平價更優。當用戶風險比較大的時候可透過手動增加保證金來降低倉位風險。









強平條件：全倉賬戶權益（不含逐倉保證金、逐倉未實現盈虧和所有委託保證金） ≤ 全倉維持保證金 + 強平手續費；即保證金率 =100% 時，觸發強制平倉，透過等式成立推算出強平價格。 （為了方便舉例，以下計算將強平手續費忽略不計）





強平價格 =（空倉開倉均價 x 空倉持倉量 x 面值 - 多倉開倉均價 x 多倉持倉量 x 面值 - 全倉倉位維持保證金 +（錢包餘額 - 逐倉倉位保證金 - 委託保證金 + 其他合約全倉倉位未實現盈虧））/（空倉持倉量 x 面值 - 多倉持倉量 x 面值）





舉例說明：

某一用戶以 8,000 USDT 的價格買入 BTCUSDT 永續合約 10,000 張，起始槓桿倍數是 25x，錢包餘額為 500 USDT，且只有這一個多倉全倉倉位，並且用戶目前沒有逐倉倉位，也沒有當前委託掛單。 （假設倉位 10,000 張處於風險限制第一檔，維持保證金率為 0.5%）





全倉倉位維持保證金 = 8000 x 10000 x 0.0001 x 0.5% = 40USDT





計算出用戶的強平價格

強平價格 =（0 x 0 x 0.0001 - 8000 x 10000 x 0.0001 - 40 +（500-0-0+0））/（0 x 0.0001 - 10000 x 0.0001）= 7540





與逐倉保證金模式不同的是，全倉保證金的強平價格可能隨時在變，因為保證金一直受其他交易對倉位的影響。在全倉保證金模式下，每個倉位的起始保證金是獨立的，但是保證金卻是共享的。每個倉位的未實現盈虧都會影響到全倉賬戶權益。而且同一個合約下如果持有多空兩個方向的全倉倉位，這兩個倉位的強平價是一致的。









強平價格不等於接管價格，強平價格僅是一個觸發點，一旦強平發生，強平引擎將以接管價格接管用戶的倉位。在歷史倉位明細和盈虧分享頁面上顯示的平倉均價即為倉位接管價格。





倉位接管價也叫破產價格，是指倉位中的保證金完全虧損時的價格。這是理論上賬戶餘額歸零的價格，在實際交易中，破產價格通常不會真正發生，因為在達到強制平倉時，交易平台會自動平倉以保護市場流動性。









以 SOLUSDT 強平倉位示例，強平訂單明細：



槓桿 開倉均價 (USDT) 倉位保證金 (USDT) 倉位價值 強平價格 (USDT) 破產價格 (USDT) 開倉 100X 196.09 USDT 1.3726 USDT 137.263USDT / / 強平 100X / / 137.263USDT 194.59 194.14





在市場合理價格達到強平價格 194.59 USDT，SOLUSDT 多頭倉位就已經觸發了強平。該部分倉位以破產價格 194.14 USDT 被強平引擎接管。













當合理價格達到倉位強平價格時，系統將以接管價格（破產價格）來接管倉位。由於強平過程不經過撮合引擎，接管價格可能不會出現在K線圖上。強平後保證金殘值將注入保險基金，若發生穿倉則由保險基金彌補穿倉損失。這是 MEXC 合約交易的風控措施之一，旨在避免因市場波動過大而觸發自動減倉機制。













以 BTCUSDT 永續合約為例（以下數據僅為舉例，實際數值請以 各合約的風險限制列表 為準）：





當用戶的槓桿倍數調整為 200 倍，則對應風險限制列表中的第 1 檔，因此用戶此時最大可持有張數為 525,000 張數（包括倉位持倉張數+未成交開倉單委託張數）。





當用戶的槓桿倍數調整為 50 倍，則對應風險限制列表中的第 4 檔（47 < 槓桿倍數 ≤ 58），因此用戶此時最大可持有張數為 2,100,000 張（包括倉位持倉張數+未成交開倉單委託張數）。





檔位 最高槓桿倍數 持倉數量範圍（張） 維持保證金率 1 200x 0 ～ 525,000 0.40% 2 111x 525,000 ～ 1,050,000 0.80% 3 76x 1,050,000 ～ 1,575,000 1.20% 4 58x 1,575,000 ～ 2,100,000 1.60% 5 47x 2,100,000 ～ 2,625,000 2.00%





假設 BTCUSDT 永續合約的風險限制檔位列表如上所示（該數值僅用於舉例，具體準確數值見各合約的風險限制列表）： 風險限制





全倉模式 ：槓桿僅影響所需的保證金額度，並不直接決定強平價格。全倉模式下的強平價格由帳戶餘額和已開倉位價值共同決定。

逐倉模式：如果用戶在開倉後未調整保證金，較高的槓桿將使強平價格更接近開倉價格，從而增加強平風險。





全倉模式下的「有效槓桿」示例： 假設用戶帳戶中有 10 USDT。在全倉模式下，如果用戶選擇 10 倍槓桿開設一個價值 10 USDT 的倉位，則該倉位的初始保證金計算如下： 初始保證金 = 倉位價值 / 槓桿 = 10 USDT / 10 = 1 USDT

這意味著用戶帳戶中的 1 USDT 將被鎖定為保證金，而剩餘的 9 USDT 仍可用於其他倉位。

由於用戶使用的是全倉模式，其整個帳戶餘額都可用作保證金。因此，儘管用戶選擇了 10 倍槓桿，其實際有效槓桿為：

有效槓桿 = 帳戶餘額 / 倉位價值 = 10 USDT / 10 USDT = 1

這表明，在全倉模式下，槓桿並不直接決定強平價格，強平價格主要取決於帳戶的可用保證金和已開倉位價值。









用戶 A 以 10,000 USDT 的價格買入 BTCUSDT 永續合約 80,000 張，槓桿倍數是 50x。此時用戶倉位持倉張數 = 80,000 張，則對應風險限制列表中的第一檔（持倉張數範圍：0～100,000 張），因此此時用戶倉位的維持保證金率為第一檔的 0.5%。





隨後，BTCUSDT 永續合約價格上漲，用戶 A 繼續加倉 40,000 張，此時倉位持倉張數 =120,000 張，則對應風險限制列表中的第二檔（持倉張數範圍：100,000～200,000 張），因此此時倉位的維持保證金率上升為 1%。





此時，若用戶倉位達到強平狀態，則會觸發強制平倉。因為當前處於高檔位，因此觸發階梯強平。將首先強平20,000 張的倉位（處於當前檔位的部分），強平後倉位持倉量會下降為 100,000 張，因此風險限制檔位由第二檔下降為第一檔，維持保證金率也從 1% 下降為 0.5%。此時繼續判斷剩餘倉位情況，若仍處於強平狀態，則會強平剩餘的全部倉位，否則將保留剩餘倉位。









如果您將合約單位設置為 USDT（而非代幣數量或張數），在 USDT 保證金合約交易中，【歷史倉位】中顯示的強平數量可能與開倉數量不同。





這是因為，儘管您持有的代幣數量保持不變，但其價值會隨著價格波動而變化。由於強平金額（倉位價值）是以代幣數量乘以平均執行價格計算的，因此最終的強平金額通常會與初始倉位價值不同。





















您可以透過追加保證金或降低開倉槓桿來使強平價格遠離市場價格，以減少強制平倉的風險。









設置止損價格是避免強制平倉的有效方法之一，能夠幫助您限制損失，有效防止訂單發生強平。





需要注意的是，止盈止損可能因行情波動劇烈、倉位可平量不足等因素導致下單失敗。若觸發成功將以市價下平倉訂單，受行情波動影響市價訂單有可能不能成交，成交後的價格可能與設置價格存在偏差。









在合約交易頁面偏好設置中，打開強平預警通知，設置保證金率，MEXC 平台會在倉位保證金率大於等於您設置的數值時進行告警，每個倉位 30 分鐘至多告警一次。











