您是不是也遇過這樣的情況：合約交易看對了方向，但收益越來越少？帳戶餘額莫名其妙減少？其實您可能忽略了一個關鍵細節——資金費率。 在 MEXC 永續合約交易中，資金費率是許多新手忽略卻極為重要的成本變數。今天我們就來一文講透它的本質、計算方式、結算規則以及如何避坑，讓您從此看清「隱含本」的真相。 1. 什麼是資金費率？新手必須搞懂的「費用橋樑」 資金費率（Funding Rate）是一種用來調節合約您是不是也遇過這樣的情況：合約交易看對了方向，但收益越來越少？帳戶餘額莫名其妙減少？其實您可能忽略了一個關鍵細節——資金費率。 在 MEXC 永續合約交易中，資金費率是許多新手忽略卻極為重要的成本變數。今天我們就來一文講透它的本質、計算方式、結算規則以及如何避坑，讓您從此看清「隱含本」的真相。 1. 什麼是資金費率？新手必須搞懂的「費用橋樑」 資金費率（Funding Rate）是一種用來調節合約
新手學院/新手指南/合約/搞懂 MEXC ...形成本」買單！

搞懂 MEXC 合約資金費率，從此不再為「隱形成本」買單！

2025年9月2日MEXC
0m
#合約#技術分析#新手入門#基礎概念#進階
比特幣
BTC$105,834.7+2.19%
以太幣
ETH$3,553.86+1.28%
Solana
SOL$168.17+4.20%
Solayer
LAYER$0.2499-0.91%
Livepeer
LPT$5.243-2.63%

您是不是也遇過這樣的情況：合約交易看對了方向，但收益越來越少？帳戶餘額莫名其妙減少？其實您可能忽略了一個關鍵細節——資金費率。

MEXC 永續合約交易中，資金費率是許多新手忽略卻極為重要的成本變數。今天我們就來一文講透它的本質、計算方式、結算規則以及如何避坑，讓您從此看清「隱含本」的真相。

1. 什麼是資金費率？新手必須搞懂的「費用橋樑」


資金費率（Funding Rate）是一種用來調節合約市場與現貨市場價格差異的機制。它讓多頭和空頭交易者定期互相支付費用，以保持市場價格平衡。

在 MEXC 合約市場：

  • 如果合約價格高於現貨，資金費率為正，多頭（買方）支付費用給空頭；
  • 若合約價格低於現貨，資金費率為負，空頭（賣方）支付費用給多頭。

這筆費用不是平台收取的，而是由持倉用戶之間互相支付，但影響實際收益非常大。

舉個例子：您做多了 BTC，方向對了卻因高資金費率，每 8 小時被扣一次，最後利潤縮水甚至虧損。這，就是「隱形成本」的真實寫照。

*BTN-開啟 BTC 合約交易&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT*

2. 為什麼資金費率這麼關鍵？


在永續合約交易中，資金費率不只是一個數字，它對交易者的盈虧、操作策略甚至市場預判都有重要影響。下面用簡單案例告訴您，為什麼它不能忽視：

2.1 維持價格錨定：讓合約價格貼近現貨


永續合約沒有到期日，容易出現價格脫錨。資金費率的存在，就是為了透過「付錢」這個行為，引導市場價格回到現貨水準。

舉個例子

BTC 現貨價格是 100,000 USDT，但合約市場價格是 101,000 USDT（偏高）。

→ 資金費率為正，多頭需要支付資金費用，交易者為了避免「額外成本」，會減少做多，從而推動價格回落接近現貨價。

2.2 反映市場情緒：是「多空力量」的風向標


資金費率反映了市場的多空傾向，是一種即時情緒指標。

舉個例子

如果 BTC 的資金費率是 +0.05%，表示大家都在看多、搶著做多。反之如果資金費率為 -0.03%，表示市場情緒偏空，做空的人更多。

可見，資金費率就像溫度計，能幫您判斷當下的主流情緒。

2.3 引導交易行為：防止過度擁擠一邊倒


當某一方向交易過度擁擠時（例如大家都做多），資金費率就會調高，起到「冷卻市場」的作用，讓一部分人因為成本高而離場。

舉個例子

某時段 BTC 合約費率飆升到 +0.15%，意味著如果您持多倉，每 8 小時要付出 0.15% 的資金成本，相當於「交易稅」。

一些短線交易者因此選擇離場，價格壓力減弱，市場趨於平衡。

2.4 影響實際收益：是帳戶餘額悄悄流失的「隱含成本」


即便方向做對，如果沒考慮資金費率，也可能持續扣費蠶食利潤，甚至反盈為虧。

舉個例子

您做多 BTC，一天漲了 3%，但資金費率是 +0.25%（每 8 小時收一次，全天 3 次）總計您要支付 0.75% 的資金費用，利潤直接縮水四分之一。

如果行情震盪甚至回調，您可能還會出現「明明方向對卻虧錢」的困惑。

2.5 影響強平風險：高資金費用可能加速爆倉


當您的帳戶資金不足以支付資金費用時，平台會從倉位保證金中扣除，這將拉近強平價格，提升爆倉風險。

舉個例子

您開了一筆槓桿多倉，結果資金費率不斷被扣，但您沒補保證金，平台只能從您倉位扣費，

強平線越來越近，行情稍微一波動就可能觸發強平，直接爆倉。

3. 如何計算資金費用？


根據合約類型不同，資金費率的計算也略有差異。 MEXC 支援兩種合約模式：U 本位合約和幣本位合約。

3.1 U 本位合約資金費用計算


資金費用 = 倉位價值 x 資金費率
倉位價值 = 持倉數量（幣）x 合理價格

舉例：交易者 A 持有 10 個 BTC 的 BTC USDT 合約的多倉位，此時合理價格為 10,000 USDT，當前資金費率為 0.01％。

此時倉位價值 = 10 x 10,000 = 100,000 USDT
資金費用 = 100,000 x 0.01％ = 10 USDT

由於資金費用為正（0.01％），多倉持有者必須向空倉持有者支付這筆費用。因此交易者 A 必須支付 10 USDT 的資金費用，而持有相同數量合約的空倉持有者將獲得 10 USDT 的資金費用。

3.2 幣本位合約資金費用計算


資金費用 = 倉位價值 x 資金費率
倉位價值 = 持倉數量（張）x 合約面額/合理價格

舉例：交易者 A 持有 100 張的 BTC USD 合約的多倉位，BTC USD 合約的 1 張合約面值= 100 USD，此時合理價格為 10,000 USDT，目前資金費率為 0.01％。

此時倉位價值 = 100*100/10,000 = 1 BTC
資金費用 = 1 BTC x 0.01% = 0.0001 BTC

由於資金費率為正 (0.01%)，多倉持有者必須向空倉持有者支付這筆費用。因此交易者 A 必須支付 0.0001 BTC 的資金費用，而持有相同數量合約的空倉持有者將獲得 0.0001 BTC 的資金費用。

*BTN-開啟合約交易&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT*

交易模式
典型費率範圍
結算頻率
U 本位合約
±0.01％～±0.03％
預設每8 小時（UTC 00：00/08:00/16：00）
幣本位合約
±0.01％～±0.03％
預設每8 小時（UTC 00：00/08:00/16：00）

註：±0.01％ 為典型費率範圍；在極端行情或高波動資產（如 ETHSOL 等），費率可能短期上浮至 ±0.03％。一般情況下，MEXC 資金費率每 8 小時結算一次，部分合約依市場波動或策略調整為每 4 小時結算一次，例如自 2025 年 7 月 18 日起，MEXC 對 LAYER、LPT、RVN 等 14 個 USDT 永續對調整為 4 小時結算週期，資金率上下限為 ±3%

4. 在哪裡查看 MEXC 合約資金費率？


在 MEXC 平台查看資金費率非常方便：

  • 合約交易介面上方，顯示目前交易對的即將結算費率與倒數計時；
  • 合約訂單」 > 「資金費用」 模組中，可查看歷史所有結算記錄；
  • 各幣種資金費率不同，交易前務必查看當前值，避免踩雷。

提醒：资金费率是浮动的，会随市场多空情绪波动，尤其在行情剧烈波动时变化显著。

在合約交易頁面K線圖上方，可以查看到目前的即將結算的資金費率。倒數計時是距離結算的時間。

註：不同代幣合約交易對的資金費率不盡相同，用戶需依照自己所選的交易自行查看。

在右上角的【合約訂單】中，選擇【資金費用】，可以查看到過往的所有已經結算過的歷史資金費用。

5. 資金費用什麼時候結算？會自動扣除嗎？


5.1 結算時間


MEXC 合約資金費率每 8 小時結算一次，UTC 時間為：00:00 / 08:00 / 16:00。
只有在這幾個時間點持倉，才會產生資金費用。如果在此之前平倉，則不會有任何費用支出。

5.2 扣除方式


資金費用從您的可用保證金中直接扣除。若餘額不足，將從倉位保證金中扣除，可能導致強平價格更接近市價，增加爆倉風險。

6. 結論：看清資金費率，是成為合約贏家的第一步


在永續合約交易的世界中，價格波動只是表面，而資金費率則是影響盈虧的重要底層變數。它如同隱藏在水面下的冰山，不易察覺，卻在每一次結算中真實作用於您的帳戶。

對新手而言，交易不僅是方向判斷，更是成本管理與機制認知的綜合賽局。掌握資金費率的邏輯與運作方式，是避免「隱形虧損」、提升策略有效性的重要一環。

在 MEXC 合約市場，理解資金費率的本質，意味著您已經開始從感性交易邁向理性分析。從現在起，把資金費率當作合約交易的必修課，以機制為依據、以風險為邊界，建構更穩健的交易體系，邁出成為成熟交易者的關鍵一步。

*BTN-開啟合約交易&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT*

推薦閱讀：
為什麼選擇 MEXC 合約交易？深入了解 MEXC 合約交易的優點與特色，幫助您在合約領域搶佔先機。
如何參與 M-Day？掌握參與 M-Day 的具體方法與技巧，不錯過每天超 7 萬 USDT 的合約體驗金空投
合約交易操作指南（App 端）進一步了解 App 端合約交易的操作流程，讓您輕鬆上手，玩轉合約交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、譫詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

掌握這6種選擇「加密貨幣合約交易對」的方法，讓你的合約交易不再迷茫

掌握這6種選擇「加密貨幣合約交易對」的方法，讓你的合約交易不再迷茫

作爲全球領先加密貨幣交易所之一，MEXC致力於爲用戶提供優質的投資選擇。針對合約交易的投資標的，選擇適合的投資對象是新手用戶的首要挑戰。本文旨在爲MEXC用戶提供思路，幫助您選擇合適的合約交易標的。本文摘要a.不同的交易對具有不同的價格波動特性、流動性和風險水平，因此需要根據個人交易目標、市場情況及資金狀況做出合理選擇。b.主流幣的合約交易對往往具備流動性好、交易量大、波動相對較小等特點，適合穩健

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

對於許多投資者而言，合約交易是一個充滿機遇但又頗具挑戰的領域。與現貨交易相比，它涉及更多專業的名詞和複雜的機制。當您第一次打開 MEXC 合約交易頁面，面對 K 線圖、盤口和交易區中密密麻麻的術語時，感到困惑是完全正常的。然而，掌握這些名詞的含義，是您從新手成長為熟練交易者的第一步，也是保障您資金安全、有效執行策略的基礎。本文將系統性地為您解讀交易頁面上的每一個核心名詞，助您掃清障礙，自信地開啟合

一文讀懂「合約資訊名詞」，讓您在合約交易中更游刃有餘

一文讀懂「合約資訊名詞」，讓您在合約交易中更游刃有餘

當您打開 MEXC 合約交易介面時，映入眼簾的除了跳動的K線圖，還有一列列不斷變化的數據和專業名詞：指數價格、合理價格、資金費率、保險基金……對於許多交易者，尤其是新手而言，這些名詞如同天書，令人望而生畏。然而，正是這些看似複雜的名詞，構成了合約交易的底層規則。不理解它們，就如同在不熟悉規則的賽場上競技，不僅容易錯失良機，更可能因誤解而導致不必要的虧損。本文將依據 MEXC 官方資料，為您逐一剖析

什麼是跟單交易？

什麼是跟單交易？

跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。1. 跟單交易特點自動化：投資用戶一旦選擇了某個交易員進行跟單，系統會自動執行與該交易員相同的買賣操作。透明度：投資者可以查看跟單交易員的歷史交易記錄、收益率、勝率等信息。多樣性：交易平臺通常會提供多位跟單交易員供投資用戶選擇，投資用戶

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金