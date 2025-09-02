搞懂 MEXC 合約資金費率，從此不再為「隱形成本」買單！

您是不是也遇過這樣的情況：合約交易看對了方向，但收益越來越少？帳戶餘額莫名其妙減少？其實您可能忽略了一個關鍵細節——資金費率。













資金費率（Funding Rate）是一種用來調節合約市場與現貨市場價格差異的機制。它讓多頭和空頭交易者定期互相支付費用，以保持市場價格平衡。





在 MEXC 合約市場：









這筆費用不是平台收取的，而是由持倉用戶之間互相支付，但影響實際收益非常大。

















在永續合約交易中，資金費率不只是一個數字，它對交易者的盈虧、操作策略甚至市場預判都有重要影響。下面用簡單案例告訴您，為什麼它不能忽視：













舉個例子：





BTC 現貨價格是 100,000 USDT，但合約市場價格是 101,000 USDT（偏高）。





→ 資金費率為正，多頭需要支付資金費用，交易者為了避免「額外成本」，會減少做多，從而推動價格回落接近現貨價。









資金費率反映了市場的多空傾向，是一種即時情緒指標。





舉個例子：





如果 BTC 的資金費率是 +0.05%，表示大家都在看多、搶著做多。反之如果資金費率為 -0.03%，表示市場情緒偏空，做空的人更多。





可見，資金費率就像溫度計，能幫您判斷當下的主流情緒。









當某一方向交易過度擁擠時（例如大家都做多），資金費率就會調高，起到「冷卻市場」的作用，讓一部分人因為成本高而離場。





舉個例子：





某時段 BTC 合約費率飆升到 +0.15%，意味著如果您持多倉，每 8 小時要付出 0.15% 的資金成本，相當於「交易稅」。





一些短線交易者因此選擇離場，價格壓力減弱，市場趨於平衡。









即便方向做對，如果沒考慮資金費率，也可能持續扣費蠶食利潤，甚至反盈為虧。





舉個例子：





您做多 BTC，一天漲了 3%，但資金費率是 +0.25%（每 8 小時收一次，全天 3 次）總計您要支付 0.75% 的資金費用，利潤直接縮水四分之一。





如果行情震盪甚至回調，您可能還會出現「明明方向對卻虧錢」的困惑。









當您的帳戶資金不足以支付資金費用時，平台會從倉位保證金中扣除，這將拉近強平價格，提升爆倉風險。





舉個例子：









強平線越來越近，行情稍微一波動就可能觸發強平，直接爆倉。









根據合約類型不同，資金費率的計算也略有差異。 MEXC 支援兩種合約模式：U 本位合約和幣本位合約。









資金費用 = 倉位價值 x 資金費率

倉位價值 = 持倉數量（幣）x 合理價格





舉例：交易者 A 持有 10 個 BTC 的 BTC USDT 合約的多倉位，此時合理價格為 10,000 USDT，當前資金費率為 0.01％。





此時倉位價值 = 10 x 10,000 = 100,000 USDT

資金費用 = 100,000 x 0.01％ = 10 USDT





由於資金費用為正（0.01％），多倉持有者必須向空倉持有者支付這筆費用。因此交易者 A 必須支付 10 USDT 的資金費用，而持有相同數量合約的空倉持有者將獲得 10 USDT 的資金費用。









資金費用 = 倉位價值 x 資金費率

倉位價值 = 持倉數量（張）x 合約面額/合理價格





舉例：交易者 A 持有 100 張的 BTC USD 合約的多倉位，BTC USD 合約的 1 張合約面值= 100 USD，此時合理價格為 10,000 USDT，目前資金費率為 0.01％。





此時倉位價值 = 100*100/10,000 = 1 BTC

資金費用 = 1 BTC x 0.01% = 0.0001 BTC





由於資金費率為正 (0.01%)，多倉持有者必須向空倉持有者支付這筆費用。因此交易者 A 必須支付 0.0001 BTC 的資金費用，而持有相同數量合約的空倉持有者將獲得 0.0001 BTC 的資金費用。









交易模式 典型費率範圍 結算頻率 U 本位合約 ±0.01％～±0.03％ 預設每8 小時（UTC 00：00/08:00/16：00） 幣本位合約 ±0.01％～±0.03％ 預設每8 小時（UTC 00：00/08:00/16：00）





部分合約依市場波動或策略調整為每 4 小時結算一次 註：±0.01％ 為典型費率範圍；在極端行情或高波動資產（如 ETH SOL 等），費率可能短期上浮至 ±0.03％。一般情況下，MEXC 資金費率每 8 小時結算一次，，例如自 2025 年 7 月 18 日起，MEXC 對 LAYER、LPT、RVN 等 14 個 USDT 永續對調整為 4 小時結算週期，資金率上下限為 ±3%









在 MEXC 平台查看資金費率非常方便：









提醒：资金费率是浮动的，会随市场多空情绪波动，尤其在行情剧烈波动时变化显著。









註：不同代幣合約交易對的資金費率不盡相同，用戶需依照自己所選的交易自行查看。





在右上角的【合約訂單】中，選擇【資金費用】，可以查看到過往的所有已經結算過的歷史資金費用。













MEXC 合約資金費率每 8 小時結算一次，UTC 時間為：00:00 / 08:00 / 16:00。

只有在這幾個時間點持倉，才會產生資金費用。如果在此之前平倉，則不會有任何費用支出。









資金費用從您的可用保證金中直接扣除。若餘額不足，將從倉位保證金中扣除，可能導致強平價格更接近市價，增加爆倉風險。









在永續合約交易的世界中，價格波動只是表面，而資金費率則是影響盈虧的重要底層變數。它如同隱藏在水面下的冰山，不易察覺，卻在每一次結算中真實作用於您的帳戶。





對新手而言，交易不僅是方向判斷，更是成本管理與機制認知的綜合賽局。掌握資金費率的邏輯與運作方式，是避免「隱形虧損」、提升策略有效性的重要一環。





在 MEXC 合約市場，理解資金費率的本質，意味著您已經開始從感性交易邁向理性分析。從現在起，把資金費率當作合約交易的必修課，以機制為依據、以風險為邊界，建構更穩健的交易體系，邁出成為成熟交易者的關鍵一步。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、譫詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。