更高級的合約交易策略：學會在MEXC合約交易中止盈，及時鎖定交易利潤

在合約交易的過程中，成功開倉只是完成了交易的一半，如何漂亮地平倉，將帳面上的浮動盈利穩穩地鎖定為已實現利潤，纔是決定一筆交易成敗的關鍵。許多交易者因為貪婪而錯過最佳平倉點，導致利潤回吐甚至由盈轉虧。為了幫助交易者克服人性弱點，執行嚴格的交易紀律，MEXC 平台提供了多樣化且功能強大的止盈工具。本文將全面解析這些工具的定義、策略與實戰操作方法，讓您學會在 MEXC 精準止盈，不再錯過任何鎖定利潤的機會。
在合約交易的過程中，成功開倉只是完成了交易的一半，如何漂亮地平倉，將帳面上的浮動盈利穩穩地鎖定為已實現利潤，纔是決定一筆交易成敗的關鍵。許多交易者因為貪婪而錯過最佳平倉點，導致利潤回吐甚至由盈轉虧。為了幫助交易者克服人性弱點，執行嚴格的交易紀律，MEXC 平台提供了多樣化且功能強大的止盈工具。本文將全面解析這些工具的定義、策略與實戰操作方法，讓您學會在 MEXC 精準止盈，不再錯過任何鎖定利潤的機會。

1. 關於 MEXC 合約交易止盈的定義


合約交易的止盈是指在合約交易中設定一個目標價格，當市場價格達到或超過此價格時，投資者會自動執行交易以平倉並鎖定利潤的行為。在這種情況下，投資者主動決定在達到預期收益時退出交易，以避免錯失利潤機會，並保護已經獲得的利潤。

2. MEXC 合約交易止盈方式


2.1 固定金額止盈


指定一個固定的金額作為止盈點。一旦您的交易達到了預期的利潤，您就可以自動退出該交易以鎖定收益。

2.2 百分比止盈


您可以設定一個百分比止盈點，一旦您的交易盈利達到了您設定的百分比，您就可以退出該交易以鎖定收益。

2.3 技術指標止盈


使用技術指標來確定止盈點。例如，您可以使用移動平均線、RSI（相對強弱指標）、MACD（移動平均收斂/發散指標）等技術指標來確定最佳的止盈點。

2.4 分階段止盈


將止盈點分成多個階段，逐步提高止盈點。這可以幫助您在市場走勢持續向好時最大化利潤。

3. 使用指南（以 MEXC 主站為例）


3.1 閃電平倉


是指在對手價平倉的基礎上，實行“最優30檔”成交：您發出的平倉訂單能夠迅速以30檔範圍內對手方價格進行成交，未成交部分自動轉為限價委託單。

3.2【平多】/【平空】


您需要設置【價格】（市價或者最新價）和【數量】（25%，50%，75% 和 100%）

3.3【一鍵平倉】


這將會撤銷全部限價委託掛單，並以市價委託方式平倉所有倉位（受市場行情影響,您的操作未必 100% 成功）。

【溫馨提示】：採用【市價】進行【平多】/【平空】也可以達到主動止盈的目的。

3.4【限價】


由於【限價】委託完成【平多】/【平空】只能在最新價以及優於最新價（即：有盈利的情況）的價格完成；

由下圖可知：您在完成【限價】委託後，訂單類型屬於【限價委託】，並且只能在最新價以及優於最新價的價位完成觸發


3.5【計劃委託】


您可以精確設置【觸發價格】、【價格】和【數量】（可以調整比例）；

【限價】委託完成【平多】/【平空】既可以在最新價以及優於最新價（即：有盈利的情況）的價格完成，也可以在在劣於最新價（即：有虧損的情況）的價格完成；

由下圖可知：當開倉做多 BTCUSDT 時，採用【計劃委託】可以設置兩個方向的【平倉】；那麼：當【成交均價】小於【開倉均價】時，也可以觸發委託，完成既定的【止損】。


3.6【跟蹤委託】


【跟蹤委託】可以精確設置【回調幅度】（【比例】或【價距】）和【數量】（可以調整比例）；

【跟蹤委託】完成【平多】/【平空】只能在劣於最新價（即：有虧損的情況）的價格完成；

所以，開倉後，【跟蹤委託】平倉無法達到止盈的目的

由下圖可知：當開倉做多 BTCUSDT 時，採用【跟蹤委託】後，已有倉位將在劣於最新價的價格 5% 左右完成平倉。


3.7 只做Maker


與【限價】相似：由於【只做 Maker】委託完成【平多】/【平空】只能在最新價以及優於最新價（即：有盈利的情況）的價格完成；

由下圖可知：您在完成【只做 Maker】委託後，訂單類型屬於【限價委託】，並且只能在最新價以及優於最新價的價位完成觸發


3.8【止盈】/【止損】


【止盈】/【止損】功能既可以在開倉前完成設置，也可以在建倉後編輯。具體內容請參考：合約交易的止盈止損

4. 為什麼在合約交易中止盈至關重要？


4.1 鎖定利潤，將浮盈變為現實


您在持倉中看到的盈利數字是“浮動盈利”，它會隨着市場價格的波動而變化。只有當您執行平倉操作後，這筆盈利纔會被真正結算到您的帳戶餘額中，成為“已實現利潤”。止盈就是確保這一步能夠順利完成的機制。

4.2 克服人性弱點，執行交易紀律

交易中最難對抗的敵人往往是自己的貪婪與恐懼。一個明確的止盈計劃可以幫助您在市場狂熱時保持冷靜，避免因追求“再多漲一點”而錯過最佳賣點，是建立穩定交易系統、實現長期穩定盈利的基石。

5. 總結


合約交易的止盈功能對於投資者來說非常重要，因為它可以幫助投資者有效管理風險、保護資金，並在市場行情變化時實現更好的利潤。透過設定明確的止盈目標，投資者可以更好地控制交易，並在市場變化時做出及時的決策，從而最大限度地提高交易成功的概率。

目前，MEXC 平台重磅推出了 0 費率活動。參與該活動，用戶能夠顯著降低交易成本，真正實現“省更多、交易更多、賺更多”的目標。在 MEXC 平台上，您不僅可以藉助這一活動暢享低成本交易，還能時刻緊跟市場動態，敏銳捕捉每一個稍縱即逝的投資機會，開啓財富增值之旅。


