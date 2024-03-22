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什麼是以太坊現貨 ETF

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2024.03.22 MEXC
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2024 年美東時間 1 月 10 日，SEC 首次批准首批在美國上市的 11 支比特幣現貨 ETF，其中包括 Grayscale、Bitwise、Hashdex、iShares、Valkyrie、Ark 21Shares、Invesco Galaxy、Vaneck、WisdomTre、Fidelity 及 Franklin 等公司。

比特幣現貨 ETF 的通過，讓更多人對以太坊現貨 ETF 順利通過看到了希望。市場普遍認為，作為第二大加密貨幣，以太坊是最有可能繼比特幣後迎來現貨 ETF 的加密貨幣。

1. 什麼是以太坊現貨 ETF


ETF 即交易型開放式指數基金（Exchange Traded Funds），又稱交易所交易基金，是一種類似於股票的投資基金，可以在證券交易所進行交易。

ETF 通過實物擔保的形式將特定資產證券化，投資者僅需購買該機構所發行的基金份額，即可間接持有相應投資標的的敞口。

以太坊 ETF 指的是持有將以太幣作為標的資產的交易所基金。當用戶在購買以太坊現貨 ETF 時，本質上是在購買以太幣，但是實際上用戶並不持有以太幣。

2. 以太坊現貨 ETF 優勢


2.1 降低投資門檻：不需要學習和掌握錢包使用等加密技能，熟悉的傳統金融產品買賣方式，降低投資者參與進入門檻。

2.2 監管合規：以太坊現貨 ETF 是在傳統證券交易所進行交易，受到相關機構監管運作。對於投資者來說受到監管的市場能夠提供更多信心和保障。

2.3 成本更低：通常購買以太坊現貨 ETF 比直接購買 ETH 成本更低，這對注重成本的投資用戶具有吸引力。

2.4 減少錢包被盜風險：用戶購買以太坊現貨 ETF 並不是真實持有以太幣，在賺取由於以太幣價格波動產生的收益同時，免於數字錢包丟失被盜的風險。

3. 區別於以太坊期貨 ETF


以太坊現貨 ETF 和期貨 ETF 最大的差異在於投資標的。

以太坊現貨 ETF 是直接持有以太幣作為標的資產的交易所交易基金，以太坊現貨 ETF 表現與持有的以太幣實施價值關聯。當投資者購買以太坊現貨 ETF 時，本質上是在購買以太幣，但是並不持有以太幣。

以太坊期貨 ETF 是不直接持有以太幣的交易所交易基金，它投資於以太幣的期貨合約，是一種未來的協議，價值受到合約市場波動影響。

4. 以太坊現貨 ETF 申請


Grayscale、ARK Invest & 21Shares、Black Rock、VanEck、Invesco & Galaxy、Hashdex 等 6 家機構先後提交了對以太坊現貨 ETF 的申請。

2024 年 3 月 5 日，SEC 推遲對 BlackRock 以太坊現貨 ETF 申請做出決議。根據最新時間顯示，SEC 將會在 5 月底對這些以太坊現貨 ETF 的申請作出回應。

5. 對市場影響


很多人認為 2024 年對於以太坊來說或許是至關重要的一年。從內部來說，坎昆升級為以太坊擴容和生態的進一步繁榮打通了阻礙。從外部來說，以太坊現貨 ETF 如果通過，將會帶動更多傳統市場的資金入場，進一步擴大自身的影響力，同時納入監管體系下的以太坊在合規層面有了進一步的保障。

儘管已經有比特幣現貨 ETF 的順利通過作為標杆，市場對於以太坊現貨 ETF的通過普遍預期持樂觀態度，但在最終的結果到來之前仍然是個未知答案。在以太坊現貨 ETF 申請尚未塵埃落地前，機會與風險並存，參與者們仍要保持警惕，管理頭寸。畢竟無論外界如何 FOMO，最終的盈虧都是由自身承受。

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