新手學院/區塊鏈百科/基礎概念/什麼是ERC-20？

什麼是ERC-20？

2025年7月16日MEXC
#初階#以太坊
經過多年的發展，以太坊（ETH）已經形成一個完整的生態，從業者可以基於以太坊進行創新，打造出複雜的DAPP應用程序。以太坊的ERC-20是使任何人都能進行創新的關鍵，那麼ERC-20到底是什麼？

1.什麼是ERC-20？


ERC是Ethereum Request for Comment的縮寫，翻譯為對代幣和以太坊生態系統提出改進建議。在提交ERC後，以太坊社區將對其進行討論，並決定是否接受。

ERC-20是以太坊聯合創始人Fabian Vogelsteller於2015年11月提出，它是一個能實現智能合約中代幣的應用程序接口標準，允許開發者創建符合智能合約的加密貨幣，並將其和第三方應用程序集成。

ERC-20的具體功能包括：①創建代幣②控制代幣的總供應量③允許代幣轉移④獲取當前賬戶代幣餘額⑤批准一個賬戶的一定代幣可以被第三方賬戶使用。由於ERC-20代幣標準的實用性和簡單性，ERC-20很快被行業廣泛接受，一個繁榮以太坊生態系統成為可能。

2.ERC-20的優缺點


2.1 ERC-20的優點


①輕鬆創建代幣


ERC-20提供了一個創建代幣的標準模式，由於標準化，開發人員可以快速開發自己的代幣。通過幾個簡單的步驟，開發者可以不費吹灰之力建立並運行一個新的代幣，而且用時很少。

②良好的互操作性


ERC-20的標準化方法使代幣可以輕鬆地轉移和交換。這使得不同的項目和社區能夠相互合作，用戶也可以輕鬆完成代幣互換。

③安全性


創建基於ERC-20的代幣必須符合智能合約，智能合約具有自動執行的特點可以使得交易更加安全並確保交易無風險。

2.2 ERC-20的缺點


①欺詐風險


發行基於ERC-20的代幣十分容易，客觀上利於創新。但技術無法保證所有開發人員都意圖良好，這也導致小部分的欺詐項目。投資者需要自行甄別，在投資前做出調查。

②無法攜帶額外的信息


除轉賬信息外，ERC-20無法攜帶額外的信息，這將增加溝通成本。如使用ERC-20代幣購買商品時，無法攜帶商品具體信息，從而增加線下溝通成本。

③額外的交易擁堵


基於ERC-20發行的代幣眾多，但由於以太坊網絡的性能限制，ERC-20代幣的高頻交易可能導致區塊鏈網絡的擁堵。

3.兩種常見的ERC-20代幣


3.1 穩定幣


加密貨幣往往波動極大，能夠提供穩定性的資產顯得十分重要。穩定幣是一種價格穩定的加密貨幣，通常和美元或黃金等相對穩定的資產錨定。穩定幣在傳統金融市場和加密市場之間搭建起橋梁，為加密市場帶來了更高的流動性。持有穩定幣可以一定程度上降低資產波動性，增加對加密市場的信心。

依據不同的錨定資產和方法，穩定幣可以分為①法幣抵押穩定幣，如USDT和USDC②算法穩定幣，如CrvUSD和FEI③加密貨幣抵押穩定幣，如DAI。

3.2 應用型代幣


應用型代幣是應用程序DAPP發行的代幣，常見用途包括：項目投票、質押生息和獎勵發放等。以APE為例，APE是Bored Ape Yacht Club 生態系統的 ERC20 代幣，使用APE代幣可以參與質押生息，參與項目治理等等。除APE外，眾多知名代幣也是ERC-20的應用型代幣，比如：LINK、UNI、MKR、YFI等。除應用程序的項目方可以發行ERC-20代幣外，目前交易所也有發行自己的代幣，例如MEXC交易所發行的MX：用戶持有MX 代幣後，可享有交易手續費折扣、優先參與陽光普照和Launchpool活動、免費獲得新項目空投及獲得MX升值收益等優惠。


