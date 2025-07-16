



DAO是Decentralized Autonomous Organization（去中心化自治組織）的縮寫，指的是一種無需管理員即可運作的組織形式。本文將為初學者介紹DAO的相關內容。









DAO被稱為“去中心化”自治組織，是什麽意思呢？通常我們在日常生活中接觸的公司和政府等組織通常都有管理者，採用層級結構。一般情況下，下層成員會按照上層決策行動。這樣的組織結構意味著決策權集中在管理者手中，可以稱之為集中式組織。





而在DAO中，通常沒有代表或管理員存在，決策由持有“治理代幣”的人員之間進行。只要持有這些代幣，任何人都可以參與組織的決策投票。去中心化意味著決策權不集中在特定的幹部手中。





組織在某種程度上實現“去中心化”並不是一件稀奇的事情。確實，就員工之間的關繫而言，公司可能看起來像是集中式組織，但股份公司中的股東根據持有的股份進行投票，參與公司的決策，所以從這個意義上講，可以說它是部分“去中心化”的組織。然而，實際上，經營企業的幹部和員工的意見往往更有影響力，股份投票雖然可能是“去中心化”的，但最終仍可能變得接近集中式組織。





由於DAO中沒有像公司那樣的董事長、管理人員或員工，所以DAO能夠實現前所未有的分散式決策。









DAO的另一個特點是自治性。自治一般指的是在沒有他人支配的情況下自主行動。在DAO中，通過投票決策的結果會自動執行，而無需任何人的操作。這是通過區塊鏈上記錄的智能合約實現的。





智能合約是一種根據預先設定的條件執行合約或交易的機制。一旦被記錄在區塊鏈上的智能合約無法被任何人更改，而且智能合約的內容是任何人都可以查看的。因此，在DAO中，不僅決策是透明的，決策結果的執行也是透明的。













在DAO中，持有代幣的人可以直接投票，實現民主的決策過程。投票結果被記錄在區塊鏈上，可以隨時查看，因此決策過程非常透明。









無管理者組織的一個優點是可以減少管理成本。此外，由於可以利用智能合約，可以輕鬆減少與交易和項目相關的不必要成本。









DAO可以通過發行治理代幣併出售給投資者來進行募資。投資者可以在代幣價格上漲時出售代幣獲得收益，也可以持有代幣併持續參與DAO的決策過程。













正如上面所述，DAO的優點是每個參與者都可以參與決策，但這也意味著必須讓每個人投票才能做出決策。由於無法像中央集權組織那樣進行頂層決策，決策過程可能需要更長時間。決策時間的延遲對於出現重大問題尤其嚴重。









DAO可能面臨繫統漏洞被攻擊導致資金損失的風險。2016年發生的"The DAO"事件就是一個例子。 "The DAO"是一個基於DAO的投資基金，利用DAO的特點，投資者通過投票決定投資目標。





但是，"The DAO"存在弱點。由於DAO的決策中，不同意決策的投資者可以將自己的資金從DAO中分離出來併創建新的DAO，黑客利用了這一機制，竊取了約360萬ETH，相當於籌集資金的三分之一。由於被竊取的金額巨大，該事件在加密貨幣行業引起了轟動。





盡管這個問題曾一度引起了軒然大波，但在社區討論的結果下，進行了硬分叉，併成功地將被攻擊的區塊鏈狀態回滾到攻擊之前的狀態。通過硬分叉，以太坊區塊鏈分為以太坊（ETH）和繼承原始鏈的以太坊經典（ETC）。

除了攻擊繫統漏洞的風險外，投票本身也可能成為攻擊目標。如果DAO中聚集了惡意用戶，或者惡意用戶擁有大量代幣，他們可能通過投票實現對整體不利的決策。









在許多國家，關於DAO的法律尚未健全。與明確具有法人地位的企業不同，DAO的法律地位尚不明確。在出現問題時，不清楚該如何處理以及在哪個國家進行處理，同時，對於DAO產生的知識產權的處理也尚不明確。





但是，只有少數地區開始為DAO確立法律地位。例如，美國的懷俄明州已將DAO視為一種"有限責任公司"（LLC）形式的法人實體。田納西州和馬紹爾群島也在朝著類似的方嚮發展。





*本文旨在提供信息。請您在收集信息後自行負責任地進行投資決策。



