DAO是Decentralized Autonomous Organization（去中心化自治組織）的縮寫，指的是一種無需管理員即可運作的組織形式。本文將為初學者介紹DAO的相關內容。 1. DAO的特點之一：去中心化 DAO被稱為“去中心化”自治組織，是什麽意思呢？通常我們在日常生活中接觸的公司和政府等組織通常都有管理者，採用層級結構。一般情況下，下層成員會按照上層決策行動。這樣的組織結構意味DAO是Decentralized Autonomous Organization（去中心化自治組織）的縮寫，指的是一種無需管理員即可運作的組織形式。本文將為初學者介紹DAO的相關內容。 1. DAO的特點之一：去中心化 DAO被稱為“去中心化”自治組織，是什麽意思呢？通常我們在日常生活中接觸的公司和政府等組織通常都有管理者，採用層級結構。一般情況下，下層成員會按照上層決策行動。這樣的組織結構意味
新手學院/區塊鏈百科/基礎概念/什麽是DAO

什麽是DAO

2025年7月16日MEXC
0m
#基礎概念
DAO Maker
DAO$0.07926+0.12%
以太幣
ETH$3,539.08+0.68%
以太幣經典
ETC$16.18+1.76%


DAO是Decentralized Autonomous Organization（去中心化自治組織）的縮寫，指的是一種無需管理員即可運作的組織形式。本文將為初學者介紹DAO的相關內容。


1. DAO的特點之一：去中心化


DAO被稱為“去中心化”自治組織，是什麽意思呢？通常我們在日常生活中接觸的公司和政府等組織通常都有管理者，採用層級結構。一般情況下，下層成員會按照上層決策行動。這樣的組織結構意味著決策權集中在管理者手中，可以稱之為集中式組織。


而在DAO中，通常沒有代表或管理員存在，決策由持有“治理代幣”的人員之間進行。只要持有這些代幣，任何人都可以參與組織的決策投票。去中心化意味著決策權不集中在特定的幹部手中。


組織在某種程度上實現“去中心化”並不是一件稀奇的事情。確實，就員工之間的關繫而言，公司可能看起來像是集中式組織，但股份公司中的股東根據持有的股份進行投票，參與公司的決策，所以從這個意義上講，可以說它是部分“去中心化”的組織。然而，實際上，經營企業的幹部和員工的意見往往更有影響力，股份投票雖然可能是“去中心化”的，但最終仍可能變得接近集中式組織。


由於DAO中沒有像公司那樣的董事長、管理人員或員工，所以DAO能夠實現前所未有的分散式決策。


2. DAO的特點之二：自治性


DAO的另一個特點是自治性。自治一般指的是在沒有他人支配的情況下自主行動。在DAO中，通過投票決策的結果會自動執行，而無需任何人的操作。這是通過區塊鏈上記錄的智能合約實現的。


智能合約是一種根據預先設定的條件執行合約或交易的機制。一旦被記錄在區塊鏈上的智能合約無法被任何人更改，而且智能合約的內容是任何人都可以查看的。因此，在DAO中，不僅決策是透明的，決策結果的執行也是透明的。


3. DAO的優點


3.1 實現民主和高度透明的決策


在DAO中，持有代幣的人可以直接投票，實現民主的決策過程。投票結果被記錄在區塊鏈上，可以隨時查看，因此決策過程非常透明。


3.2 減少不必要的成本


無管理者組織的一個優點是可以減少管理成本。此外，由於可以利用智能合約，可以輕鬆減少與交易和項目相關的不必要成本。


3.3 簡化募資


DAO可以通過發行治理代幣併出售給投資者來進行募資。投資者可以在代幣價格上漲時出售代幣獲得收益，也可以持有代幣併持續參與DAO的決策過程。


4. DAO的缺點


4.1 決策需要時間


正如上面所述，DAO的優點是每個參與者都可以參與決策，但這也意味著必須讓每個人投票才能做出決策。由於無法像中央集權組織那樣進行頂層決策，決策過程可能需要更長時間。決策時間的延遲對於出現重大問題尤其嚴重。


4.2 存在安全風險


DAO可能面臨繫統漏洞被攻擊導致資金損失的風險。2016年發生的"The DAO"事件就是一個例子。 "The DAO"是一個基於DAO的投資基金，利用DAO的特點，投資者通過投票決定投資目標。


但是，"The DAO"存在弱點。由於DAO的決策中，不同意決策的投資者可以將自己的資金從DAO中分離出來併創建新的DAO，黑客利用了這一機制，竊取了約360萬ETH，相當於籌集資金的三分之一。由於被竊取的金額巨大，該事件在加密貨幣行業引起了轟動。


盡管這個問題曾一度引起了軒然大波，但在社區討論的結果下，進行了硬分叉，併成功地將被攻擊的區塊鏈狀態回滾到攻擊之前的狀態。通過硬分叉，以太坊區塊鏈分為以太坊（ETH）和繼承原始鏈的以太坊經典（ETC）。
除了攻擊繫統漏洞的風險外，投票本身也可能成為攻擊目標。如果DAO中聚集了惡意用戶，或者惡意用戶擁有大量代幣，他們可能通過投票實現對整體不利的決策。


4.3 法律地位不明確


在許多國家，關於DAO的法律尚未健全。與明確具有法人地位的企業不同，DAO的法律地位尚不明確。在出現問題時，不清楚該如何處理以及在哪個國家進行處理，同時，對於DAO產生的知識產權的處理也尚不明確。


但是，只有少數地區開始為DAO確立法律地位。例如，美國的懷俄明州已將DAO視為一種"有限責任公司"（LLC）形式的法人實體。田納西州和馬紹爾群島也在朝著類似的方嚮發展。

*本文旨在提供信息。請您在收集信息後自行負責任地進行投資決策。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 x402 協議？一文讀懂 HTTP 原生支付標準的 5 大核心優勢

什麼是 x402 協議？一文讀懂 HTTP 原生支付標準的 5 大核心優勢

TL;DR1）x402 協議啟用了 HTTP 規範中沉睡 30 年的 402 狀態碼，實現了互聯網原生支付能力。2）零協議費用和 2 秒結算速度，徹底改變傳統支付系統的高成本和慢速度問題。3）無需註冊帳戶或提供個人資訊，透過區塊鏈錢包直接完成支付和身分驗證。4）完美支持 AI Agent 自主交易，讓機器能夠像人類一樣獨立完成商業活動。5）一行代碼即可集成，開發者可以輕鬆為現有服務添加支付功能。1

掌握這6種選擇「加密貨幣合約交易對」的方法，讓你的合約交易不再迷茫

掌握這6種選擇「加密貨幣合約交易對」的方法，讓你的合約交易不再迷茫

作爲全球領先加密貨幣交易所之一，MEXC致力於爲用戶提供優質的投資選擇。針對合約交易的投資標的，選擇適合的投資對象是新手用戶的首要挑戰。本文旨在爲MEXC用戶提供思路，幫助您選擇合適的合約交易標的。本文摘要a.不同的交易對具有不同的價格波動特性、流動性和風險水平，因此需要根據個人交易目標、市場情況及資金狀況做出合理選擇。b.主流幣的合約交易對往往具備流動性好、交易量大、波動相對較小等特點，適合穩健

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

1. 摘要KYC（Know Your Customer，即「了解你的客戶」）是一項全球金融業標準的合規程序，旨在驗證客戶身分、了解其財務行為，並防止洗錢、詐騙、恐怖主義融資等非法活動。無論是在傳統金融機構，或是在加密貨幣交易所，KYC 認證都是保障平台安全和用戶資產的重要手段。對於參與加密交易、投資或使用金融服務的新用戶來說，了解 KYC 流程的意義和運作方式，是邁向合規交易和資金安全的第一步。2

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

對於許多投資者而言，合約交易是一個充滿機遇但又頗具挑戰的領域。與現貨交易相比，它涉及更多專業的名詞和複雜的機制。當您第一次打開 MEXC 合約交易頁面，面對 K 線圖、盤口和交易區中密密麻麻的術語時，感到困惑是完全正常的。然而，掌握這些名詞的含義，是您從新手成長為熟練交易者的第一步，也是保障您資金安全、有效執行策略的基礎。本文將系統性地為您解讀交易頁面上的每一個核心名詞，助您掃清障礙，自信地開啟合

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金