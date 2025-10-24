如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

在加密貨幣合約交易領域，保證金管理是交易者必須掌握的關鍵技能，它直接關係到交易的盈虧與風險控制。其中，自動追加保證金功能作為 MEXC 平台提供的一項重要工具，對於交易者避免爆倉、優化交易策略具有重要意義。

























自動追加保證金一種允許交易者以避免強平為目的，對已經持有的逐倉倉位自動添加倉位保證金以提高保證金水平，防止倉位被強制平倉。一旦自動追加保證金的功能開啟，當您的倉位即將觸發強平時，您的可用保證金將會自動劃轉到倉位中，避免爆倉發生。





自動追加保證金每次追加的金額為該倉位維持保證金所對應的金額。當保證金添加後，倉位會重新計算一個相對更優的強平價格。自動追加保證金時系統會先撤銷用戶該倉位合約的開倉訂單，確保追加操作的順利進行。





請注意：系統每次都會以一定比例自動追加保證金，最多可追加 100 次。若追加 100 次後仍無法滿足維持倉位所需保證金，系統將執行強制平倉。









自動觸發 ：當倉位接近強平價時，系統會立即補充保證金。

逐次追加 ：每次追加的金額 = 倉位維持保證金所需金額。

優化強平價 ：保證金補充後，會重新計算更優的強平價格。

系統優先撤單：追加前會先撤銷相關未成交的開倉訂單，確保資金可用。





簡單來說，該功能就是幫交易者「自動補倉」，減少因市場波動被爆倉的概率。









開啟自動追加保證金功能，可以幫助交易者在波動市場中更好地管理風險，主要優勢包括：





降低爆倉風險 ：系統自動追加資金，避免倉位在短期波動中過早被強平。

提升操作靈活性 ：為交易者爭取更多操作時間，便於後續調整策略。

優化強平價 ：保證金補充後，新的強平價更優，有利於倉位安全。

自動化風險控制：無需時刻盯盤，系統會在關鍵時刻自動執行。





但同時也要注意：

如果行情持續不利，系統會不斷調用您的可用資金，直至耗盡。

在極端行情下，即使追加保證金，也可能最終觸發爆倉。









MEXC 平台提供了自動追加保證金的功能，當您的逐倉倉位即將強制減倉或爆倉時，錢包中的可用保證金將自動轉入倉位保證金中。





需要注意的是，自動追加保證金功能將降低您被強平的概率，但在極端情況下可能會導致您合約帳戶中的資產全部損失。













在合約交易頁面最下方的【當前倉位】中，打開【自動追加保證金】開關即可。













在【合約】交易頁面下方的【當前倉位】中，打開【自動追加保證金】開關即可。













注意：自動追加保證金只有在逐倉模式下才有效，全倉模式下不支持此功能。













在使用自動追加保證金功能時，交易者應根據自己的風險承受能力和交易策略合理設置初始保證金水平。一般來說，交易者可以根據市場波動情況和自己的交易經驗，設置一個適當的保證金水平，既能保證倉位的安全，又能充分發揮資金的作用。









自動追加保證金功能並不能完全消除交易風險，它只是一種在倉位面臨強平風險時的補救措施。因此，交易者還應結合止損策略，合理設置止損點。當市場價格達到止損點時，及時平倉，限制損失的進一步擴大。









市場情況是不斷變化的，交易者在使用自動追加保證金功能時，應密切關注市場動態，及時調整交易策略。例如，當市場出現重大利好或利空消息時，價格可能會發生劇烈波動，此時交易者需要根據消息的影響程度，評估倉位的風險狀況，並決定是否需要調整保證金水平或止損點。









交易者應定期對自己的交易情況和自動追加保證金功能的使用效果進行評估和調整。根據評估結果，調整自己的交易策略和自動追加保證金的設置參數，不斷提高交易的風險控制能力和盈利能力。





自動追加保證金功能是 MEXC 平台為交易者提供的一項重要風險控制工具。交易者應充分了解其原理和作用，合理設置和使用該功能，並結合止損策略和關注市場動態，實現更加安全、穩健的交易。同時，要牢記投資有風險，交易需謹慎，在使用任何交易功能前，都應充分了解相關風險。

























免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



