關於MEXC合約強制平倉的常見問題





MEXC交易所提供USDT本位永續合約和幣本位永續合約兩種合約類型，其中USDT本位永續合約提供最高200倍槓桿，幣本位永續合約提供最高125倍槓桿。槓桿放大收益的特性頗具吸引力，但也讓用戶面臨強制平倉的風險。





為避免遭受損失，本文為各位合約交易愛好者梳理了關於合約交易強制平倉的四個常見問題。讀完本文，相信您對MEXC合約強平的機制將更加了解，也可以幫助您更好的進行合約交易。













使用合理價格可以有效避免流動性不足或者市場操作引起的強制平倉。當合理價格觸及強平價格時，強制平倉將被觸發。





您可以在MEXC設置合理價格。在Web端，您可以在K線圖上方選擇「合理價」，並可以查看合理價格的K線圖。









在App端，您可以進入K線頁面，然後選擇「合理價」，並查看合理價格的K線圖。

























理論上，合約的強平價格是不會產生變化的，但由於強平協議的動態變化，強平價格也有一些例外。





首先，在全倉模式和逐倉模式下合約的強平價格有所不同。在全倉模式下，所有可用保證金將用作倉位保證金。如果您開了多個倉位，未實現盈虧將會影響您的強平價格，如您的未實現盈虧增加，強平價格將降低；如您的未實現盈虧減少，強平價格將提高。此外，在全倉模式下，如果倉位大小發生變化，強平價格也會發生變化。如在開倉價格不變或不額外加倉等情況下，逐倉模式的強平價格保持不變。它是分配給單個倉位的保證金餘額。在全倉模式下，您可以關注保證金比率。當保證金比率達到100%時，說明您持有的部分倉位可能會被強平引擎按照破產價格接管。





其次，資金費率對強平價格也會產生影響。在全倉模式下，資金費率的收取和支付，將改變保證金數量，從而改變強平價格。在逐倉模式下，如果收取資金費率，強平價格不會發生變化；如果支付資金費用，在可用保證金不足的情況下，會扣取倉位保證金，導致強平價格改變。





所以，強平價格受到保證金模式、保證金餘額和資金費率增減的影響，在您開倉時應該注意到這些差異。









當您在MEXC進行合約交易時，可能會遇到止損訂單失敗的情況。該情況可能是由以下原因導致。





①止損價格設置不合理

如果您的止損價格和強平價格過於接近，可能會導致在止損訂單觸發前，合理價格先達到您的倉位強平價格，導致倉位發生強平，止損訂單失敗。





②行情劇烈波動

止盈止損觸發後將按照市價下單，當行情波動劇烈時，市場價格快速穿過我們的預定價格，可能會導致止損訂單無法成交或者無法完全成交，您可以根據自身風險偏好繼續等待成交或撤銷訂單。





③其他因素

此外，止損訂單還可能由於可平量不足、合約處在非交易狀態、系統問題等因素而導致失敗。





此外，還需要您注意的是：MEXC合約提供的止盈止損是市價止盈止損，所以成交價格和觸發價格中間可能出現點差。以上就是關於合約強制平倉的常見問題，您可通過多種策略減少強制平倉的幾率，例如監控保證金、使用止損單或降低槓桿倍數等，更多合約產品相關的知識，您還可以參考新手學院其他合約文章。



