XO Protocol 今日价格

XO Protocol (XOXO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 XOXO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 XOXO。

XO Protocol 目前市值在 $ 39,425 排名第 #-，流通供应量为 659.46M XOXO。过去 24 小时内，XOXO 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03920952，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XOXO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

XO Protocol（XOXO）市场信息

市值 $ 39.43K$ 39.43K $ 39.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 119.57K$ 119.57K $ 119.57K 流通量 659.46M 659.46M 659.46M 总供应量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

XO Protocol 的当前市值为 $ 39.43K, 它过去 24 小时的交易量为 --。XOXO 的流通量为 659.46M，总供应量是 2000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 119.57K。