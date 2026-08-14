Wise Monkey 今日价格

Wise Monkey (MONKY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.59%。当前 MONKY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MONKY。

Wise Monkey 目前市值在 $ 240,281 排名第 #-，流通供应量为 8.50T MONKY。过去 24 小时内，MONKY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MONKY 在过去一小时内波动了 -0.36%，过去7 天内波动了 +3.27%。过去一天，总交易量达到 --。

Wise Monkey（MONKY）市场信息

市值 $ 240.28K$ 240.28K $ 240.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 282.68K$ 282.68K $ 282.68K 流通量 8.50T 8.50T 8.50T 总供应量 8,499,995,353,961.4 8,499,995,353,961.4 8,499,995,353,961.4

Wise Monkey 的当前市值为 $ 240.28K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MONKY 的流通量为 8.50T，总供应量是 8499995353961.4，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 282.68K。