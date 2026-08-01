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Data Network 当前实时价格为 0,2001 USD。DATA 市值为 71.300.116,8423 USD。追踪Malaysia的 DATA 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Data Network 当前实时价格为 0,2001 USD。DATA 市值为 71.300.116,8423 USD。追踪Malaysia的 DATA 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Data Network实时价格 (DATA)

1 DATA 兑换为 USD 的实时价格：

$0,2001
$0,2001$0,2001
+0.30%1D
USD
Data Network (DATA) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:25:10 (UTC+8)

Data Network 今日价格

Data Network (DATA) 今日实时价格为 $ 0,2001，过去 24 小时内变化了 0,30%。当前 DATA 兑 USD 的汇率为 $ 0,2001 每 DATA。

Data Network 目前市值在 $ 71.30M 排名第 #167，流通供应量为 356.32M DATA。过去 24 小时内，DATA 的交易价格在 $ 0,1969（低点）和 $ 0,2032（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 14,891916247145002，而历史最低价为 $ 0,275390213812515

短期表现方面，DATA 在过去一小时内波动了 -%0,10，过去7 天内波动了 -%5,40。过去一天，总交易量达到 $ 73.76K

Data Network（DATA）市场信息

No.167

$ 71.30M
$ 71.30M$ 71.30M

$ 73.76K
$ 73.76K$ 73.76K

$ 206,07M
$ 206,07M$ 206,07M

356.32M
356.32M 356.32M

--
----

1.029.849.510
1.029.849.510 1.029.849.510

STORY

Data Network 的当前市值为 $ 71.30M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 73.76K。DATA 的流通量为 356.32M，总供应量是 1029849510，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 206,07M

Data Network 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0,1969
$ 0,1969$ 0,1969
24H最低价
$ 0,2032
$ 0,2032$ 0,2032
24H最高价

$ 0,1969
$ 0,1969$ 0,1969

$ 0,2032
$ 0,2032$ 0,2032

$ 14,891916247145002
$ 14,891916247145002$ 14,891916247145002

$ 0,275390213812515
$ 0,275390213812515$ 0,275390213812515

-%0,10

+%0,30

-%5,40

-%5,40

Data Network（DATA）价格历史 USD

跟踪 Data Network 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0,000599+%0,30
30天$ -0,0755-%27,40
60天$ +0,0501+%33,40
90天$ +0,0501+%33,40
Data Network 今日价格变化

今天，DATA 记录了 $ +0,000599 (+%0,30) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Data Network 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0,0755 (-%27,40)，显示了该代币在短期内的表现。

Data Network 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，DATA 的变化为 $ +0,0501 (+%33,40)，从而更广泛地了解其表现。

Data Network 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0,0501 (+%33,40)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Data Network（DATA）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Data Network 价格历史页面

Data Network 分析

本分析利用人工智能模型评估 Data Network 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Data Network 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 DATA 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)价格 < 下轨触及或突破下轨进入“便宜”区，波动放大。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

DATA_USDT在4h周期运行于0.2053价位。价格处于S1枢纽0.2048与中枢0.2065之间。多头排列的MA与EMA组显示短期均线支撑有效。MACD呈现死叉状态指示动能转换。RSI指标维持中性区间震荡。KDJ与StochRSI数值未出现极端超买或超卖信号。布林带收口反映波动率压缩。市场结构呈现均线多头与振荡指标背离特征。上方R1阻力位0.2077距离现价1.16%。下方S2支撑位0.2036距离现价0.83%。中枢0.2065构成近端多空分界参考。远端R2阻力0.2094提供上行空间边界。近端S1支撑0.2048界定短期回调下限。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Data Network 的价格？

故事（IP）代币的价格受多个关键因素影响：

1. 平台采用率 - IP 注册量及创作者使用量的增长会推动需求上升。
2. 合作伙伴公告 - 与各大 IP 持有方或娱乐公司的合作进展。
3. 代币实用性 - 在 IP 授权、版税以及治理功能中的实际应用情况。
4. 市场情绪 - 整体加密货币市场的走势及投资者信心。
5. 技术发展 - 平台升级与新功能的推出。
6. 监管清晰度 - 影响基于区块链的知识产权相关知识产权法律的最新进展。
7. 竞争态势 - 与其他专注于 IP 的区块链项目相比的表现。

为什么人们想知道 Data Network 今天的价格？

人们希望了解今日Story Protocol（IP）的价格，主要有以下几个原因：

1. 投资决策——交易者需要掌握当前价格，以便进行买入、卖出或持有仓位的操作。
2. 投资组合追踪——投资者会密切关注其持仓价值的变动情况。
3. 市场择时——价格波动有助于判断最佳的入场或离场时机。
4. 盈亏计算——当前价格能够清晰展示尚未实现的收益或亏损。
5. 市场情绪分析——价格走势可以反映出投资者对协议未来前景的信心程度。

Data Network 的价格预测

Data Network（DATA）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，DATA 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 %0,00
Data Network (DATA) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Data Network 的价格可能实现 %0,00 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Data Network 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Data Network 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 DATA 2026–2027 年价格的预测。

关于 Data Network

IP（Infinite Protocol）是一个去中心化金融（DeFi）项目，旨在提供一套全面的区块链金融服务。它设计提供一系列DeFi解决方案，包括借贷、流动性挖矿以及去中心化交易所（DEX）。该平台运行在以太坊区块链上，使用权益证明（PoS）共识机制，其原生代币IP用于生态系统内的治理和交易费用。Infinite Protocol的主要目标是创建一个无缝的、去中心化的金融生态系统，用户可以在其中以安全、透明和高效的方式管理他们的数字资产。

如何在Malaysia购买和投资 Data Network

准备好开始使用 Data Network 了吗？在 MEXC 购买 DATA 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Data Network 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Data Network (DATA) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Data Network 将立即存入您的钱包。
Data Network (DATA) 购买教程

Data Network 能做什么？

拥有 Data Network 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

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    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Data Network (DATA) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Data Network (DATA)

DATA 是全球 AI 数据网络。通过贡献者应用网络、Trace 公共审计层以及 Poseidon 处理网络，DATA 让 AI 实验室能够大规模获取真实人类数据，证明数据来源，并信任其质量。最终形成的是前沿 AI 可以基于其构建的数据，并且每条记录都拥有可验证的凭证，运行在可审计的轨道之上。

Data Network资源

要更深入地了解 Data Network，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Data Network网站
区块查询

类别 :

AI ApplicationsAI FrameworkAnalytics

人们还问：关于Data Network的其他问题

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Data Network（DATA）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Data Network 的更多信息

DATAUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 DATA。在 MEXC 上探索 DATAUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Data Network (DATA) 市场

探索现货和合约市场，查看 Data Network 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
DATA/USDT
$0,2001
$0,2001$0,2001
+%0,40
368.35K (USDT)
DATA/USDC
$0,1998
$0,1998$0,1998
+%0,35
262.19K (USDT)
DATA/ETH
$0,0001066
$0,0001066$0,0001066
+%0,56
51.55K (USDT)
DATA/BTC
$0,000003165
$0,000003165$0,000003165
+%0,73
89.49K (USDT)

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$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,01030
$0,01030$0,01030

+%17,71

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0,01664
$0,01664$0,01664

-%13,78

up

up

UPROBINHOOD

$0,2298
$0,2298$0,2298

-%1,20

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,28012
$0,28012$0,28012

+%0,65

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0002895
$0,0002895$0,0002895

+%44,75

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1,9297
$1,9297$1,9297

+%27,33

Epic Chain

Epic Chain

EPIC

$0,3511
$0,3511$0,3511

+%5,94

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

$0,15518
$0,15518$0,15518

+%4,80

Ether.Fi Foundation

Ether.Fi Foundation

ETHFI

$0,4192
$0,4192$0,4192

+%4,77

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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DATA
USD
USD

1 DATA = 0,2001 USD