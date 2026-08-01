Data Network实时价格 (DATA)
Data Network (DATA) 今日实时价格为 $ 0,2001，过去 24 小时内变化了 0,30%。当前 DATA 兑 USD 的汇率为 $ 0,2001 每 DATA。
Data Network 目前市值在 $ 71.30M 排名第 #167，流通供应量为 356.32M DATA。过去 24 小时内，DATA 的交易价格在 $ 0,1969（低点）和 $ 0,2032（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 14,891916247145002，而历史最低价为 $ 0,275390213812515。
短期表现方面，DATA 在过去一小时内波动了 -%0,10，过去7 天内波动了 -%5,40。过去一天，总交易量达到 $ 73.76K。
No.167
STORY
Data Network 的当前市值为 $ 71.30M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 73.76K。DATA 的流通量为 356.32M，总供应量是 1029849510，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 206,07M。
-%0,10
+%0,30
-%5,40
-%5,40
跟踪 Data Network 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0,000599
|+%0,30
|30天
|$ -0,0755
|-%27,40
|60天
|$ +0,0501
|+%33,40
|90天
|$ +0,0501
|+%33,40
今天，DATA 记录了 $ +0,000599 (+%0,30) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0,0755 (-%27,40)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，DATA 的变化为 $ +0,0501 (+%33,40)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0,0501 (+%33,40)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 Data Network 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 DATA 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|死叉
|K < D
|短线动能降温，温度下降。
|StochRSI
|< 20
|超卖区
|短线跌速过快，注意反弹机会。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空头动能抬头。
|枢纽点
|S1 ≤ 现价 < 中枢
|位于 S1‑中枢间
|刚离开中枢，偏中下位置。
|BOLL (20,2)
|价格 < 下轨
|触及或突破下轨
|进入“便宜”区，波动放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
|EMA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
DATA_USDT在4h周期运行于0.2053价位。价格处于S1枢纽0.2048与中枢0.2065之间。多头排列的MA与EMA组显示短期均线支撑有效。MACD呈现死叉状态指示动能转换。RSI指标维持中性区间震荡。KDJ与StochRSI数值未出现极端超买或超卖信号。布林带收口反映波动率压缩。市场结构呈现均线多头与振荡指标背离特征。上方R1阻力位0.2077距离现价1.16%。下方S2支撑位0.2036距离现价0.83%。中枢0.2065构成近端多空分界参考。远端R2阻力0.2094提供上行空间边界。近端S1支撑0.2048界定短期回调下限。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，Data Network 的价格可能实现 %0,00 的增长。交易价格可能达到 $ --。
IP（Infinite Protocol）是一个去中心化金融（DeFi）项目，旨在提供一套全面的区块链金融服务。它设计提供一系列DeFi解决方案，包括借贷、流动性挖矿以及去中心化交易所（DEX）。该平台运行在以太坊区块链上，使用权益证明（PoS）共识机制，其原生代币IP用于生态系统内的治理和交易费用。Infinite Protocol的主要目标是创建一个无缝的、去中心化的金融生态系统，用户可以在其中以安全、透明和高效的方式管理他们的数字资产。
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DATA 是全球 AI 数据网络。通过贡献者应用网络、Trace 公共审计层以及 Poseidon 处理网络，DATA 让 AI 实验室能够大规模获取真实人类数据，证明数据来源，并信任其质量。最终形成的是前沿 AI 可以基于其构建的数据，并且每条记录都拥有可验证的凭证，运行在可审计的轨道之上。
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|类型
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