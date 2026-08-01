Data Network 今日价格

Data Network (DATA) 今日实时价格为 $ 0,2001，过去 24 小时内变化了 0,30%。当前 DATA 兑 USD 的汇率为 $ 0,2001 每 DATA。

Data Network 目前市值在 $ 71.30M 排名第 #167，流通供应量为 356.32M DATA。过去 24 小时内，DATA 的交易价格在 $ 0,1969（低点）和 $ 0,2032（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 14,891916247145002，而历史最低价为 $ 0,275390213812515。

短期表现方面，DATA 在过去一小时内波动了 -%0,10，过去7 天内波动了 -%5,40。过去一天，总交易量达到 $ 73.76K。

Data Network（DATA）市场信息

排名 No.167 市值 $ 71.30M$ 71.30M $ 71.30M 成交量（24H） $ 73.76K$ 73.76K $ 73.76K 完全稀释市值 $ 206,07M$ 206,07M $ 206,07M 流通量 356.32M 356.32M 356.32M 最大供应量 ---- -- 总供应量 1.029.849.510 1.029.849.510 1.029.849.510 所属公链 STORY

Data Network 的当前市值为 $ 71.30M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 73.76K。DATA 的流通量为 356.32M，总供应量是 1029849510，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 206,07M。