WHY 今日价格

WHY (WHY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.94%。当前 WHY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WHY。

WHY 目前市值在 $ 737,749 排名第 #-，流通供应量为 420.00T WHY。过去 24 小时内，WHY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WHY 在过去一小时内波动了 -1.26%，过去7 天内波动了 +1.92%。过去一天，总交易量达到 --。

WHY（WHY）市场信息

市值 $ 737.75K$ 737.75K $ 737.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 737.75K$ 737.75K $ 737.75K 流通量 420.00T 420.00T 420.00T 总供应量 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

WHY 的当前市值为 $ 737.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WHY 的流通量为 420.00T，总供应量是 420000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 737.75K。