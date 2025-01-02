wanETH 价格 (WANETH)
今天 wanETH (WANETH) 的实时价格为 3,465.96 USD。目前其市值为 $ 1.30M USD。WANETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
wanETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.62K USD
- wanETH 当天价格变化为 +3.67%
- 其循环供应量为 373.43 USD
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今天内，wanETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +122.85。
在过去30天内，wanETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -61.8365389560。
在过去60天内，wanETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,501.0688038440。
在过去90天内，wanETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,078.192771892594。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +122.85
|+3.67%
|30天
|$ -61.8365389560
|-1.78%
|60天
|$ +1,501.0688038440
|+43.31%
|90天
|$ +1,078.192771892594
|+45.15%
wanETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.60%
+3.67%
+2.88%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 WANETH 兑换 AUD
A$5,545.536
|1 WANETH 兑换 GBP
￡2,772.768
|1 WANETH 兑换 EUR
€3,327.3216
|1 WANETH 兑换 USD
$3,465.96
|1 WANETH 兑换 MYR
RM15,492.8412
|1 WANETH 兑换 TRY
₺122,383.0476
|1 WANETH 兑换 JPY
¥544,190.3796
|1 WANETH 兑换 RUB
₽386,454.54
|1 WANETH 兑换 INR
₹297,206.07
|1 WANETH 兑换 IDR
Rp55,902,572.8188
|1 WANETH 兑换 PHP
₱200,783.0628
|1 WANETH 兑换 EGP
￡E.175,932.1296
|1 WANETH 兑换 BRL
R$21,523.6116
|1 WANETH 兑换 CAD
C$4,990.9824
|1 WANETH 兑换 BDT
৳414,182.22
|1 WANETH 兑换 NGN
₦5,356,953.1164
|1 WANETH 兑换 UAH
₴145,951.5756
|1 WANETH 兑换 VES
Bs176,763.96
|1 WANETH 兑换 PKR
Rs965,963.052
|1 WANETH 兑换 KZT
₸1,819,386.3828
|1 WANETH 兑换 THB
฿118,847.7684
|1 WANETH 兑换 TWD
NT$113,995.4244
|1 WANETH 兑换 CHF
Fr3,119.364
|1 WANETH 兑换 HKD
HK$26,930.5092
|1 WANETH 兑换 MAD
.د.م35,040.8556