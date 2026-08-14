Vtrading 今日价格

Vtrading (VTRADING) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.07%。当前 VTRADING 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VTRADING。

Vtrading 目前市值在 $ 146,759 排名第 #-，流通供应量为 1.00B VTRADING。过去 24 小时内，VTRADING 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.075753，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VTRADING 在过去一小时内波动了 -27.81%，过去7 天内波动了 -75.53%。过去一天，总交易量达到 $ 1.72K。

Vtrading（VTRADING）市场信息

市值 $ 146.76K$ 146.76K $ 146.76K 成交量（24H） $ 1.72K$ 1.72K $ 1.72K 完全稀释市值 $ 146.76K$ 146.76K $ 146.76K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vtrading 的当前市值为 $ 146.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.72K。VTRADING 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 146.76K。