ResearchHub（RSC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.3369 24H最高价 $ 0.3748 历史最高 $ 1.5109694213523286 最低价 $ 0.003447549525926296 涨跌幅（1H） +0.44% 涨跌幅（1D） +2.08% 漲跌幅（7D） -7.08%

ResearchHub（RSC）当前实时价格为 $ 0.3625。过去 24 小时内，RSC 的交易价格在 $ 0.3369 至 $ 0.3748 之间波动，市场活跃度显著。RSC 的历史最高价为 $ 1.5109694213523286，历史最低价为 $ 0.003447549525926296。

从短期表现来看，RSC 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.44%，过去 24 小时内变动为 +2.08%，过去 7 天内累计变动为 -7.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ResearchHub（RSC）市场信息

排名 No.482 市值 ---- -- 成交量（24H） $ 69.78K 完全稀释市值 $ 362.50M 流通量 ---- -- 最大供应量 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 所属公链 BASE

ResearchHub 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 69.78K。RSC 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 362.50M。