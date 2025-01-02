Virtua 价格 (TVK)
今天 Virtua (TVK) 的实时价格为 0.121796 USD。目前其市值为 $ 19.64M USD。TVK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Virtua 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 177.53K USD
- Virtua 当天价格变化为 +14.27%
- 其循环供应量为 160.95M USD
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今天内，Virtua 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01521167。
在过去30天内，Virtua 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0281616832。
在过去60天内，Virtua 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0849594209。
在过去90天内，Virtua 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02852472780680466。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01521167
|+14.27%
|30天
|$ -0.0281616832
|-23.12%
|60天
|$ +0.0849594209
|+69.76%
|90天
|$ +0.02852472780680466
|+30.58%
Virtua 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.31%
+14.27%
+8.01%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Virtua is a gamified metaverse which provides immersive social, web3 gaming, digital collectible and interactive experiences.
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|1 TVK 兑换 AUD
A$0.1948736
|1 TVK 兑换 GBP
￡0.0974368
|1 TVK 兑换 EUR
€0.11692416
|1 TVK 兑换 USD
$0.121796
|1 TVK 兑换 MYR
RM0.54442812
|1 TVK 兑换 TRY
₺4.30061676
|1 TVK 兑换 JPY
¥19.10126668
|1 TVK 兑换 RUB
₽13.580254
|1 TVK 兑换 INR
₹10.44522496
|1 TVK 兑换 IDR
Rp1,964.45133788
|1 TVK 兑换 PHP
₱7.05320636
|1 TVK 兑换 EGP
￡E.6.18358292
|1 TVK 兑换 BRL
R$0.7551352
|1 TVK 兑换 CAD
C$0.17538624
|1 TVK 兑换 BDT
৳14.554622
|1 TVK 兑换 NGN
₦188.24667964
|1 TVK 兑换 UAH
₴5.12882956
|1 TVK 兑换 VES
Bs6.211596
|1 TVK 兑换 PKR
Rs33.9445452
|1 TVK 兑换 KZT
₸63.93437428
|1 TVK 兑换 THB
฿4.17394892
|1 TVK 兑换 TWD
NT$4.00465248
|1 TVK 兑换 CHF
Fr0.1096164
|1 TVK 兑换 HKD
HK$0.94635492
|1 TVK 兑换 MAD
.د.م1.23135756