Vcash 价格 (XVC)
今天 Vcash (XVC) 的实时价格为 0.077244 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XVC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vcash 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.47 USD
- Vcash 当天价格变化为 -2.34%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Vcash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00185757099635819。
在过去30天内，Vcash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0070510717。
在过去60天内，Vcash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0281240846。
在过去90天内，Vcash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00168360460167264。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00185757099635819
|-2.34%
|30天
|$ -0.0070510717
|-9.12%
|60天
|$ -0.0281240846
|-36.40%
|90天
|$ -0.00168360460167264
|-2.13%
Vcash 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.16%
-2.34%
-5.11%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Vcash is a cryptocurrency that uses a multitier architecture that enables the coin to scale better in a secure way. The lead developer goes under the name of John Connor. There is no pre-mine, pre-sale, IPO or ICO for Vcash. Vcash was previously known as Vanillacoin.
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|1 XVC 兑换 AUD
A$0.12204552
|1 XVC 兑换 GBP
￡0.0617952
|1 XVC 兑换 EUR
€0.07415424
|1 XVC 兑换 USD
$0.077244
|1 XVC 兑换 MYR
RM0.34450824
|1 XVC 兑换 TRY
₺2.78232888
|1 XVC 兑换 JPY
¥11.86699572
|1 XVC 兑换 RUB
₽7.45327356
|1 XVC 兑换 INR
₹6.68315088
|1 XVC 兑换 IDR
Rp1,266.29487936
|1 XVC 兑换 PHP
₱4.49328348
|1 XVC 兑换 EGP
￡E.3.89618736
|1 XVC 兑换 BRL
R$0.44492544
|1 XVC 兑换 CAD
C$0.10968648
|1 XVC 兑换 BDT
৳9.3503862
|1 XVC 兑换 NGN
₦115.634268
|1 XVC 兑换 UAH
₴3.22030236
|1 XVC 兑换 VES
Bs4.63464
|1 XVC 兑换 PKR
Rs21.55184844
|1 XVC 兑换 KZT
₸38.95260432
|1 XVC 兑换 THB
฿2.63324796
|1 XVC 兑换 TWD
NT$2.53669296
|1 XVC 兑换 CHF
Fr0.07029204
|1 XVC 兑换 HKD
HK$0.60173076
|1 XVC 兑换 MAD
.د.م0.77321244