QAIT 今日价格

QAIT (QAIT) 今日实时价格为 $ 0.003289，过去 24 小时内变化了 0.27%。当前 QAIT 兑 USD 的汇率为 $ 0.003289 每 QAIT。

QAIT 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- QAIT。过去 24 小时内，QAIT 的交易价格在 $ 0.002173（低点）和 $ 0.003413（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，QAIT 在过去一小时内波动了 +0.21%，过去7 天内波动了 -13.61%。过去一天，总交易量达到 $ 12.25K。

QAIT（QAIT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K 完全稀释市值 $ 32.89M$ 32.89M $ 32.89M 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 BSC

QAIT 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.25K。QAIT 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32.89M。