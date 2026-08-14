Tea Protocol 今日价格

Tea Protocol (TEA) 今日实时价格为 $ 0.00004327，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 TEA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00004327 每 TEA。

Tea Protocol 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- TEA。过去 24 小时内，TEA 的交易价格在 $ 0.00004326（低点）和 $ 0.00004596（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，TEA 在过去一小时内波动了 -1.08%，过去7 天内波动了 -3.29%。过去一天，总交易量达到 $ 3.20K。

Tea Protocol（TEA）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 3.20K$ 3.20K $ 3.20K 完全稀释市值 $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M 流通量 ---- -- 总供应量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 所属公链 ETH

Tea Protocol 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.20K。TEA 的流通量为 --，总供应量是 100000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.33M。